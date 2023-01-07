К чему призывает Господь

ЧТО В СЛУЖЕНИИ ПАСТЫРЯ ГЛАВНОЕ, А ЧТО — ВТОРОСТЕПЕННОЕ

Одни священники отдают все силы окормлению больных и бездомных; другие стараются прежде всего быть духовниками; кто-то глубоко вовлечен в науку или преподавательскую деятельность... Но есть нечто главное, на чем пастырь должен сосредоточиться в первую очередь. PDF-версия.

В теории спектр занятий священника отличается большим разнообразием. Как правило, он широк и на практике, и все, чем пастыря благословило заниматься священноначалие, необходимо исполнять старательно и добросовестно.

Но есть то, что должно быть в фокусе священнической жизни, — совершение Божест­венной литургии. Все остальные служения восходят к этому главному и только в таком порядке и в такой перспективе обретают церковное значение и смысл.

Эта максима священнического служения, зафиксированная на уровне догматики и пастырского богословия, дополняется в живом пастырском опыте очень важным наблюдением: клирики имеют разные таланты и склонности, которые необходимо использовать на благо Церкви Христовой, — но это благо достигается, только если строго соблюдать вертикаль служения.

Божественная литургия — приоритет номер один

Литургическую сторону выделял в священнической деятельности еще апостол Павел: Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (1 Тим. 2, 1–4).

Совершать Литургию и привлекать к участию в ней других людей — главное, на чем должен акцентировать свои усилия священник, убежден епископ Верейский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Очень важна, по его словам, и пастырская работа с людьми, но силы для этого служения — трудного, требующего полной самоотдачи — священнику дает именно Литургия.

«Каждый раз, когда ты совершаешь Божест­венную литургию, ты горишь огнем Божественной любви, — очистительным огнем, в котором попаляется все греховное, — развивает ту же мысль епископ Волгодонский и Сальский Антоний. — Пастырь каждый раз выходит после Литургии, как будто заново рожденный. И нужно, чтобы у него было желание поделиться этим счастьем с окружающими. В этом предназначение пастыря: делиться этим счастьем, быть исполненным переживанием Бога в своей жизни». Литургия, с точки зрения владыки Антония, — это не просто богослужение, но и привлечение человека ко Христу, созидание Церкви. Поэтому совершение Литургии для священника — самое важное, резюмирует он.

Литургию ставит на центральное место в жизни священника и митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин: «Священник — прежде всего совершитель богослужений и таинств, а уже затем человек, который общается с людьми, проповедует им слово Божие и отвечает на их недоуменные вопросы».

«­Надо заниматься миссионерской, социальной деятельностью, работать с молодежью, но многое из этого можно делать и не будучи священником, — рассуждает клирик Никольского храма в поселке Рощино Выборгской епархии иерей Александр Заплетин. — Оставаясь мирянином, можно и наукой заниматься, и даже проповедовать иной раз дозволяется ученому чтецу. А Литургия, таинства, богослужение во всей его полноте — это может исполнить только священник».

Служение у Престола Божия неотделимо от молитвы и пастырской работы

Обязанность совершать Литургию налагает на священника и еще целый ряд требований, рассуждают священнослужители, опрошенные порталом «Пастырь». В первую очередь это любовь к молитве, говорит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. «Совершение Литургии для пастыря, конечно, главное, — согласен протоиерей Евгений Попиченко, настоятель собора в честь Успения Пресвятой Богородицы (на ВИЗе) в Екатеринбурге. — Но чтобы полюбить богослужение, необходимо любить молиться. Священник, который не любит молиться, — он вообще не туда попал, не там оказался. Молитва дает жизнь и силы дальше нести свое служение».

А благодатью, которой священник напитывается благодаря Литургии, обязательно нужно делиться с людьми, продолжает отец Евгений. Отсюда рождается следующее по значимости служение человека, облеченного саном, — служение людям. «Священник является утешителем народа, он служит людям, — рассуждает настоятель екатеринбургского собора. — Потому вторая часть служения — это пастырство, помощь людям в нахождении пути к Церкви, ко Христу».

«Личная духовная жизнь и в первую очередь молитва — без них достойно исполнять служение сложно, чтобы не сказать невозможно, — считает иерей Александр Заплетин из Выборга. — И пастырская работа тоже очень важна. Но все это так или иначе выстраивается вокруг Литургии».

Священник должен уподобиться Христу

Особый взгляд на проблему важного и второстепенного предлагает протоиерей Владимир Воробьев, ректор ПСТГУ и настоятель храма святителя Николая в Кузнецах. «Служение Христа было одновременно служением и священника, и царя, и пророка-пастыря; а поскольку каждый человек, облеченный священным саном, несет в себе образ Христа, — напоминает он, — значит, и для него все эти три стороны жизни должны быть одинаково важны, выделять что-то одно было бы неправильным».

По словам настоятеля, Литургию и другие таинства пастырь совершает как священно­служитель; таким образом, «через него подается благодать Святого Духа для этого мира». Но вместе с тем он осуществляет и служение царское, ведет свою паству к Богу, к добру как власть имущий (ср. Мф. 7, 29). А кроме того, служение священника есть служение пророческое: это проповедь слова Божия, свидетельство об Истине, добавляет отец Владимир. «И здесь священник тоже уподобляется Христу — он должен быть пастырем, то есть являть любовь, заботу, проповедовать слово Божие. Ему нужно и обличать, и научать».

Совмещать все эти виды служения совсем нелегко, продолжает ректор ПСТГУ, со стороны священника это жертва: он полностью всего себя отдает людям. «Дар священства трудный и ко многому обязывающий, но в то же время приносящий столько радости и утешения, столько любви Божией и людской, что настоящий пастырь никогда не пожалеет о выборе своего пути», — заключает отец Владимир.

Примерно о том же говорит епископ Солнечногорский Алексий, наместник Свято-­Данилова монастыря: «У каждого священника может быть какой-то свой талант, через который он приобщается к пастырскому служению, к той благодати, которую дает ему Христос. Но самое важное — это наша жертвенность при служении. Нам следует забывать о себе, помня только свое недостоинство, — и это будет одним из главных положений, которым должен руководствоваться священник».

Служить Богу тем даром, который получил

Есть ли в таком случае в пастырском служении что-либо «неглавное»? И как быть священнику, который хотел бы заниматься чем-то из этого «не первостепенного»?

Для начала священнослужителю хорошо бы определиться, к чему у него вообще имеется склонность, талант, советует епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, «и просить у своего священноначалия, чтобы ему дали возможность работать и развиваться в этом направлении». А дальше — исполнять то, что будет поручено, как послушание, добавляет иерей Николай Дубенецкий, клирик Свято-Покровского собора Витебска.

«Священники — люди очень разные, — констатирует митрополит Симбирский и Ново­спасский Лонгин. — И если у кого-то получается, например, окормлять бездомных, задача архиерея — ему в этом помочь». Не следует хвататься сразу за многое, предупреждает он: «Человек, который занимается всем сразу, как правило, неглубок в своей деятельности. Лучше как-то ограничивать себя, брать себе одно, максимум два направления работы».

Каждый должен служить Богу тем даром, который получил, напоминает апостольскую заповедь (ср. 1 Пет. 4, 10) митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Но у священника есть, по словам владыки Амвросия, еще и сугубая задача — использовать этот дар для того, чтобы привлекать людей к Евхаристии. Так пастырь на деле исполняет призыв апостола Павла: Ревнуйте о дарах бóльших (1 Кор. 12, 31), полагает протоиерей Евгений Попиченко. «Цель христианской жизни — стяжание благодати Духа Святого Божиего, — напоминает он. — Все остальное — и молитва, и пост, и дела милосердия — это средства. Важно найти для себя то делание, которое максимально приносит пользу духовную, почувствовать, к чему призывает Господь. Но совершение Литургии для пастыря должно быть сердцевиной».

Подробнее на эту тему см. в публикации портала «Пастырь».