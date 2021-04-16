Пасхальный подарок любителям искусства

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Статьи на тему
искусство и Церковь
Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»
Когда в 2008 году путем голосования святой благоверный князь Александр Невский был выбран «Именем Россия», не в последнюю очередь на это повлиял снятый в далеком 1938 году Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский». Это кино сразу вошло в народное сознание. До нас мало дошло исторических сведений об эпохе, в которую жил великий князь, поэтому его потомки во многом черпали информацию о нем из фильма Эйзенштейна. До сих пор спорят о том, говорил ли князь в реальности фразу, прозвучавшую в фильме и ставшую знаменитой, — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Но то, что Александр Невский — это вылитый актер Николай Черкасов, уверены почти все. На возрожденном в 1942 году ордене Александра Невского был отчеканен именно профиль Черкасова в одноименной роли. О том, как создавался этот киношедевр, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал Наум Клейман, киновед, историк кино, один из главных специалистов по творчеству Эйзенштейна. PDF-версия.
16 апреля 2021 г. 14:00
Совет превечный
«Днесь спасения нашего главизна…» — поется в тропаре праздника Благовещения, потому что в этот день было положено начало (слав. главизна) спасения: Бог соединился с человечеством через Чистую Деву, вошел в Нее Духом Святым и стал Человеком. PDF-версия.
6 апреля 2021 г. 12:30
Образ святого благоверного князя Александра Невского в светском искусстве
Несмотря на все исторические перипетии, образа князя Александра Невского не коснулась печать забвения, как это бывает с героями, которых одна эпоха возносит на пьедестал, а другая ниспровергает. Молодой успешный князь, воин, дипломат, он всегда считался примером доблести и чести, патриотизма и героизма. Александр Невский — один из самых известных святых Русской Православной Церкви. В дни его памяти в храмах совершаются праздничные богослужения, молебны и крестные ходы, в городах проводятся различные мероприятия, концерты. Не ослабевает интерес к личности князя и в светской культуре. PDF-версия.
17 февраля 2021 г. 15:00
Архимандрит Лука (Головков): «У наших выпускников не спрашивают диплом — их работы говорят сами за себя»
Ровно 30 лет назад Московская духовная академия стала первым учебным заведением, объявившем о профессиональной подготовке иконописцев. За это время Иконописная школа академии выпустила несколько сотен дипломированных специалистов. Выпускники школы, в 2019 году преобразованной в иконописный факультет, трудятся в мастерских известных монастырей, возглавляют бригады по церковному убранству крупных храмов-новостроек, преподают церковное искусство в ведущих высших духовных учебных заведениях. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает декан факультета архимандрит Лука (Головков), несущий это послушание уже 27 лет и в ноябре 2020 года переизбранный Ученым советом академии на эту должность. PDF-версия.
30 декабря 2020 г. 14:45
Фотовыставка Уильяма Брумфилда состоится в рамках Свято-Феодоровского историко-культурного форума
19 ноября на сайте Переславского Свято-Феодоровского историко-культурного форума откроется онлайн выставка и презентация работ современного американского историка русской архитектуры, фотографа-документалиста Уильяма Брумфилда:«Краеугольный камень. Вид с Запада». Автор представит в онлайн формате около пятидесяти работ, сделанных в Переславле на протяжении последних сорока лет. 
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Соборный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный во второй половине 2000-х годов в Зачатьевском женском монастыре, обретает новое внутреннее убранство. Речь идет о целом комплексе работ, объединяющем единым творческим замыслом стенопись и мозаичные панно. Пока что завершен первый этап, коснувшийся четверика, центрального купола с главным барабаном и четверки малых куполов.
7 августа 2020 г. 10:00
Ювелирная точность
Золото и серебро в Православии ценны не только как драгоценные металлы, но и как материалы, несущие определенную смысловую нагрузку. Золото символизирует солнце, свет истины и Самого Господа, а также первосвятительскую и архиерейскую власть. Серебро — нравственную чистоту и девство Пресвятой Богородицы. Ювелирное искусство во многих своих проявлениях связано с жизнью Церкви. В постиндустриальную эпоху ювелиры, как и многие другие мастера декоративно-прикладных искусств, оказались перед рядом вызовов, ответ на которые им предстоит найти. PDF-версия, Начало. PDF-версия, Окончание
14 февраля 2020 г. 10:00
Митрополит Калужский и Боровский Климент: «Духовная литература — фундамент русской классики»
Сегодня, 14 марта, отмечается День православной книги. День православной книги — это праздник, появившийся чуть более десяти лет назад, но ставший ожидаемым событием церковной жизни. Это торжество напоминает о значении православия в жизни нашего государства.    
3 января 2020 г. 15:45
«Я поставил своей целью написать всю жизнь Христа в картинах»
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) внес огромный вклад в развитие религиозной темы в русской живописи XIX — начала XX века. По достоинству этот вклад был оценен не его современниками, а потомками. Именно с исторической дистанции стало очевидно, насколько глубоко художник вошел в евангельскую тему как вдумчивый исследователь и выразил ее как талантливый живописец. PDF-версия.    
25 декабря 2019 г. 14:12
Аналитика
Воскресение Христово. 1-я пол. XIX в. Я. Шапошников. Серебро, эмаль на медной основе. 22,0 x 15,4 см.
ЖМП № 5 май 2021 /  11 июня 2021 г. 17:30
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Пасхальный подарок любителям искусства

ОБРАЗЫ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА НА ЭМАЛИ, ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СВЯТЫНИ КОЛОМЕНСКОГО И МЕРНАЯ ИКОНА СВЯТОГО ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ: ТРИ ВЫСТАВКИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ. PDF-версия.

Святые на финифти


Выставка «Русская финифть. Иконы на эмали XVIII – начала ХХ века» открыта до 12 июня, вход свободный. Адрес: Москва, Андронь­евская пл., 10.


Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева подготовил пасхальный подарок ценителям редких иконографических памятников. На выставке «Русская финифть. Иконы на эмали XVIII – начала XX века» демонстрируются полсотни финифтяных образов, изготовленных в двух крупнейших русских центрах этого промысла — в Москве и Ростове Великом. Каким же образом такое количество икон устроители ухитрились разместить в небольшом помещении? Речь идет об эмалях — а значит, как правило, о миниатюрах. Впрочем, и из этого правила бывают, оказывается, исключения. 

Искусство живописной эмали наши предки позаимствовали на Западе, оттуда же во второй половине XVII столетия приехали и первые мастера. Но уже скоро финифть как декор богослужебных предметов освоили в Оружейной палате Московского Кремля, а примерно век спустя ею занялись и посадские ремесленники крупных городов. 

«Первые ростовские эмальеры работали при архиерейском доме, а кафедру в то время занимали, как правило, выходцы из Троице-Сергиевой лавры, где тогда же творил знаменитый украинский мастер Казанович. Была на высоте и ростовская иконописная школа, — объясняет феномен популярности ростовской финифти заведующая музейным сектором декоративно-прикладного искусства куратор выставки Елена Давыдова. — А после открытия мощей святителя Димитрия паломникам нужны были реликвии, которые они могли бы увезти на память из Ростова, — и вот тут-то финифть пригодилась как нельзя кстати!»

Живопись по эмали долговечна: краски нисколько не теряют в сочности и богатстве цветовой гаммы в течение нескольких столетий. За это приходится платить хрупкостью: пластины металла с подложкой из белой эмали чрезвычайно чувствительны к любым воздействиям, в том числе механическим (при ударах и падениях) и термическим (что особенно важно в производственном цикле последовательных обжигов и прописей). Потому-то долгое время финифтяные иконы были миниатюрными, а раздвинул эти рамки ростовец Яков Шапошников, творивший в эпоху расцвета этого промысла у себя на родине, в первой половине XIX века. «На выставке мы демонстрируем все четыре его подписные работы, которым, как видите, сопутствуют богатая звучность и яркость красок и в то же время деликатная пастельная палитра нежных цветов в сочетании с практически безупречной академической манерой исполнения», — продолжает Давыдова. Главная работа из этого ряда — центральная пластина иконы Воскресения Христова размером 22 на 15,4 см. Подражавшие Шапошникову эмальеры либо обрамляли средник ансамблем икон двунадесятых праздников, либо размещали в клеймах-дробничках образы личного благочестия (патрональных святых или небесных заступников родных мест). «Это мог быть прекрасный подарок на свадьбу, хотя стоили такие святыни, конечно, очень дорого», — замечает Давыдова.

Орудия страстей под швейцарской оптикой


Выставка «Искусство сохранять» открыта до 13 февраля 2022 года в Георгиевской церкви Московского государственного объединенного музея-заповедника. Адрес: Москва, пр-т Андропова, 39, стр. 5.


Компактная экспозиция в действующем Георгиевском храме-памятнике в Коломенском отражает многообразие современных приемов реставрации в Московском государственном объединенном музее-заповеднике (МГОМЗ). Здесь демонстрируются иконы с паспортами, запечатлевшими их состояние до восстановления, возвращенные к жизни облачения, резьба по дереву из церковного убранства. Все они, впрочем, меркнут перед главной святыней — воссозданной буквально из небытия иконой Божией Матери с Богомладенцем и орудиями страстей.

«К сожалению, мы не знаем, из какого храма этот образ попал в наше собрание. В книге поступ­лений довоенных времен значится только: “Богоматерь; поясная; из чина”, — говорит специалист по экспозиционно-выставочной деятельности МГОМЗ Ольга Воробьева. — При отборе образа в реставрацию музей руководствовался нетрадиционной иконографией, не имеющей полных аналогов в известной станковой живописи».

Скорее всего, сюжет безвестный мастер позаимствовал с какой-то западной гравюры. Впрочем, исследователям предстояло сначала его увидеть, а уж потом проанализировать. Ведь в запасниках икона хранилась со сквозной трещиной меж досок, с дырами от гвоздей и шурупов, с многочисленными царапинами и даже отпечатавшимся газетным текстом, из которого на предплечье Богомладенца, между прочим, явственно прочитывалось «В СССР…» После консервации и укрепления левкаса началось послойное раскрытие. Его трудоемкость красноречиво иллюстрирует хотя бы такой факт: музею-заповеднику пришлось специально приобрести современный швейцарский микроскоп Leica, потому что отечественный аналог МБС-10 «не тянул». «При кропотливом исследовании в ультрафиолетовых и в рентгеновских лучах удалось уточнить первоначальный вид иконы, а в процессе расчистки для каждого из чужеродных позднейших слоев пришлось разрабатывать особую технологию. В итоге число задействованных на одном-единственном памятнике методик достигло полусотни!» — приводит впечатляющие данные Воробьева.

Сейчас специалисты пришли к мнению, что икона увидела свет в XVIII веке, а писал ее мастер, знакомый с традициями царских изографов Оружейной палаты, хотя, судя по некоторой обобщенности и статичности фигур, сам он происходил из провинции. Хронологически же последнее поновление иконы с записями удалось датировать 1912 годом.

«Рюриковичи мы…»


Выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий» открыта до 25 июля.

Веб-сайт выставки. 


Экспозиция в выставочном зале Успенской звонницы представляет последний период семивекового царствования Рюриковичей и последовавшую за ним братоубийственную и разорительную Смуту. Значительное место уделено как царским регалиям (выставлены, в частности, Держава, Шапка Мономаха и Казанская шапка 1558 года), так и артефактам, связанным с событиями, отраженными в житии святого благоверного царевича Димитрия. Например, посетители увидят мерную икону царевича высотой 48 см и крышку его погребальной раки — раритет уже послесмутных времен, вклад царя Михаила Федоровича Романова в Архангельский собор Московского Кремля, словно бы подводивший черту под страницами прошлого и одновременно подчеркивавший историческую преемственность новой и прежней династий.

11 июня 2021 г. 17:30
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