Пасха в российских музеях

|
Изобразить неописанное
Воскресение — центральное событие евангельского благовестия, главный праздник Православной Церкви. Считается, что православная традиция не изображает момент Воскресения Христа. При этом в современных указателях иконографических сюжетов если и есть рубрика «Воскресение», то с отсылкой «см. “Сошествие во ад”»: именно так принято в настоящее время называть каноническую икону Пасхи. Как менялась иконография Пасхи и что сегодня считается каноническим образом «праздника праздников», «Журналу Московской Патриархии» рассказала кандидат искусствоведения, научный сотрудник Российского института истории искусств (Санкт-Петербург) Светлана Иванова. PDF-версия.
3 мая 2022 г. 13:30
Кадры решают
Интернет-ресурс Orthphoto.net, рассказывающий о Православии языком фотографии, подвел итоги первого международного конкурса Orthphoto Awards. По словам руководителя проекта Александра Василюка из Польши, география и массовость конкурса превзошли ожидания: почти семь сотен участников из трех десятков стран представили свыше четырех с половиной тысяч работ. PDF-версия.
24 марта 2022 г. 18:00
Митрополит Омский и Таврический Владимир: «Любовь без морализаторства»
Великая русская литература, берущая свое начало от «Сказания о Борисе и Глебе», «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца и «Слова о Законе и Благодати» святителя Илариона, славна и великими именами, и выдающимися произведениями. Однако имя Федора Михайловича Достоевского, двухвековой юбилей со дня рождения которого мы только что отметили, даже на этом богатом фоне выделяется своею яркостью, своим непреходящим значением. В чем причина того, что его произведения, написанные в позапрошлом столетии, в совершенно других исторических условиях, и сегодня сохраняют актуальность, современность, злободневность? Почему они продолжают оказывать мощное духовное влияние и в наши дни? PDF-версия.
20 января 2022 г. 16:00
Рождество в московских музеях
Петровская эпоха, основательно перетряхнувшая складывавшийся веками жизненный уклад Отечества, воспринимается и сегодня неоднозначно. Но ее мощное наследие, в том числе в культурном пространстве, вне всякого сомнения. Об этом свидетельствуют три совершенно, казалось бы, разные выставки, посвященные связанным с деяниями Петра I (350-летие со дня рождения которого мы отметим в наступившем году) грандиозным датам. PDF-версия.
3 января 2022 г. 14:00
Хоровая школа на Монастырском острове
В нынешнем учебном году церковно-дирижерское отделение факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии помимо трехвекового юбилея самой академии готовится отпраздновать сорокалетие первого официального выпуска регентов в Советском Союзе (в 1982 году дипломы получили в том числе впоследствии ставшие заведующими регентским отделением Михаил Ващенко и Елена Гундяева). Кроме того, ровно десять лет назад регентское отделение перешло на принятые на тот момент в стране образовательные стандарты бакалавриата, а еще пять лет спустя на новообразованном факультете церковных искусств — раньше всех остальных духовных школ на территории России — официально приступили к подготовке бакалавров по профилям «Церковно-дирижерское искусство» и «Регент церковного хора». PDF-версия.
20 ноября 2021 г. 13:00
Второе явление Спаса Нерукотворного
На июньском Синоде (см. Журнал № 36) в общецерковный месяцеслов было внесено празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного. В апреле этого года одна из древнейших и почитаемых святынь Ярославской земли (наряду с Толгской иконой Божией Матери) была торжественно передана из фондов городского художественного музея на хранение в Спасо-Афанасиевский монастырь. Явленный больше четырех столетий назад образ Спасителя был изъят вместе с другими церковными ценностями в начале 1930-х годов и долгие десятилетия считался навсегда утраченным. Несколько лет назад благодаря сотрудничеству Церкви и музея чудотворный образ был найден, отреставрирован и из музейного хранилища перенесен в храм для всенародного поклонения. PDF-версия.
13 октября 2021 г. 17:00
Якоже свирель богогласная
Один из первых мыслителей, сочетавших западную культуру с православным мировидением, преподобный Максим Грек, по воле Божией сделался великим тружеником и подвижником нашей земли. Ученый грек внес существенный вклад в становление русского богословия. В июле этого года в Троице-Сергиевой лавре торжественно отметили 25-летие со дня обретения нетленных и чудотворных мощей святого. PDF-версия.
16 августа 2021 г. 15:00
Загадки «Гостеприимства»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева восстановлена икона из разрушенной московской церкви. Ее реставрация заняла десять лет и завершилась только что. Икона Пресвятой Троицы из московского Преображенского храма в Спасcкой слободе — то из немногого, что уцелело от этой некогда богатейшей приходской церкви древней российской столицы; от самого же домовладения до нас дошла только… чугунная кованая ограда (давным-давно перенесенная к другому храму — святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице). Не считая, разумеется, собственно топонимов — Садовой-Спасской и Большой Спасской улиц, наименованных по слободе, унаследовавшей в свою очередь название от известного с 1625 года храма, который в то время был деревянным. PDF-верия.
13 августа 2021 г. 11:00
Довмонтов меч и приглашение на Ледовое побоище
Поскольку центром празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского стала северная столица России, вполне логично, что основные выставки к этому событию пройдут именно здесь. Но и в московских, и в провинциальных музеях есть на что посмотреть уже сейчас. «Журнал Московской Патриархии» подготовил обзор самых интересных экспозиций, открывшихся этим летом. PDF-версия.
29 июля 2021 г. 16:30
|
ЖМП № 5 май 2022 / 24 мая 2022 г. 14:00
Пасха в российских музеях
СВЯТОСТЬ ВРАЧЕЙ, КРЫМ РОМАНОВЫХ И ЛЮБИМАЯ ИКОНА КОЛЧАКА
Столетие подвига Церкви, стоически пытавшейся противостоять расхищению святынь богоборцами под предлогом помощи голодающим, нашло отражение и в выставочной палитре нынешней весны. Правда, полновесную экспозицию на эту тему подготовило не государственное, а епархиальное учреждение культуры. Впрочем, ведущие московские и петербургские площадки также приберегли немало интересного — от посвященного святителю Николаю нового зала в Северной столице до подлинных мундиров последнего российского императора в московском Царицыне. PDF-версия.
Образы целителей в восточнохристианском искусстве. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева (ЦМиАР). Москва, Андроньевская пл., 10. До 29 мая.
Иконографические образы святых целителей у верующих пользуются особой любовью и почитанием, пожалуй, столько же, сколько существуют сами иконы. Это неудивительно. Случаями исцелений по вере пронизаны тексты священных писаний и Ветхого, и Нового Заветов. Исцелял страждущих во время земного пути и Сам Спаситель. В центре же экспозиции, сформированной заведующим отделом хранения ЦМиАР кандидатом искусствоведения Надеждой Герасименко из коллекций Государственного исторического музея, Государственной Третьяковской галереи, Сергиево-Посадского музея-заповедника, церковных и частных собраний, — образы святых врачей, лечивших пациентов во время своей земной жизни и прославившихся многочисленными чудесами посмертных исцелений. Кстати, для всех медработников в знак признательности за самоотверженный труд в условиях пандемии организован свободный вход на выставку.
— По степени народной любви среди этой группы святых на Руси вне конкуренции были семь угодников Божиих, — поясняет Надежда Викторовна. — Прежде всего это, конечно, святые бессребреники Косма и Дамиан. И в топонимах, и в именах и фамилиях наших соотечественников они оставили глубочайший след, что свидетельствует о колоссальной степени их известности на православной Руси. Как известно, в сонме святых есть три пары братьев-врачевателей с такими именами, и всех их можно идентифицировать по иконографическим особенностям. Косму и Дамиана Асийских (память 1 ноября) можно видеть на житийной иконе середины XVI века из Кашина. Об этом свидетельствует сцена в одном из клейм, на которой волю братьев о совместном захоронении оглашает… верблюд. Как сказано в житии, незадолго до того, как окончились их земные пути, бессребреник Косма обиделся на брата Дамиана за то, что тот принял в дар за исцеление смертельно больной женщины Палладии три яйца. И вот после практически одновременной смерти братьев их друзья и последователи встали перед дилеммой, как же захоронить тела — вместе или порознь. Размышления как раз и прервал верблюд (которому братья в свое время тоже помогли справиться с недугом), нечеловеческим голосом сообщивший, что Косма больше не гневается на брата…
Римских мучеников Косму и Дамиана (память 1 июля) из зависти поодиночке забил камнями их учитель (эту сцену можно наблюдать на иконе начала XIX столетия поволжского письма из собрания В. И. Некрасова).
— А вот иконографических особенностей Космы и Дамиана Аравийских (память 17 октября) древнерусские изографы не знали, — продолжает Надежда Герасименко. — Зато греки их изображают по традиции с темными ликами или в чалмах. Как раз такая икона последней трети XVIII века у нас и выставлена.
В этом же ряду по степени почитания в православном люде по праву священномученик и целитель Пантелеимон. Это имя было достаточно широко распространено уже в средневековой Руси (так, его при крещении получил княжич Изяслав — сын великого князя Мстислава и внук Владимира Мономаха). Присутствует его образ и в росписях многих древнерусских храмов. Но вот средневековых икон священномученика Пантелеимона известно мало. В России иконография этого святого приобретает подлинно всенародную популярность только во второй половине позапрошлого века, когда резко возрастает поток паломников из нашей страны на Святую Гору и одновременно в Русском Пантелеимоновом монастыре открывается иконописная мастерская.
— У нас выставлены две иконы оттуда — житийная и большой поясной образ. Выгодно дополняет их работа греческого иконописца Спиридона Вентуры с Ионических островов из собрания В. М. Федотова, — добавляет Герасименко. — Здесь изограф показал, как во время отсечения главы великомученика из раны брызнули кровь и молоко.
Известен в России святой Пантелеимон, впрочем, стал несколько раньше — в петровскую эпоху. На день его памяти пришлись две победы русского флота — при Гангуте (27 июля 1714 года) и при Гренгаме (27 июля 1720 года), благодаря чему великомученик и целитель «по совместительству» считается и небесным покровителем наших военных моряков. Похожая история случилась и с почитанием Сампсона Странноприимца: в день празднования этого преподобного 27 июня 1709 года русское войско одержало знаменитую Полтавскую викторию (благодаря чему в Санкт-Петербурге, к слову, вырос один из самых величественных соборов Северной столицы, Сампсониевский).
— Но вообще отдельные иконы святых целителей, известных по росписям древнерусских храмов (сщмчч. Ермолая и Мокия, мчч. Аникиты и Фотия Никомидийских, Диомида и Трифона Никейских, Фалалея Киликийского), в нашем Отечестве писали редко, — замечает куратор выставки. — В основном они представлены в минейной иконографии. То же самое, к сожалению, можно сказать и о четырех целителях-бессребрениках из сонма русских святых — преподобных отцах из Киево-Печерского патерика Дамиане, Агапите, Ипатии, Прохоре Чудотворце.
Вероятно, части верующих такое положение дел казалось «не совсем справедливым», и со временем оформился запрос на иконографию, который можно назвать уникальным. Возникли особые ансамбли изображений святых целителей, которые в соответствующей культуре обрядового почитания получили название Лечебников или Целебников (их полное наименование — «Сказания, каким святым каковые благодати исцеления от Бога даны и когда память их бывает»). Это многочастные (как правило, довольно большого размера) изображения богородичных икон и святых с подробным словесным описанием «специализации» помощи и оберегания людей от тех или иных скорбей.
— Скорее всего, изначально Лечебники вышли из среды той части староверов, в которой активно циркулировал языческий фольклор, — рассуждает Надежда Герасименко. — На рубеже XVII–XVIII веков этот феномен оказался зафиксирован в работах мастеров из центров старообрядческого иконописания — Палеха, Мстеры, Ветки. Но и в частных молельнях приверженцев традиционного Православия Лечебники в последующие два столетия можно было увидеть довольно часто. Священноначалие не очень поощряло распространение этих изображений, а одно из них в 1866 году церковная цензура даже запретила печатать с гравюры. Дело в том, что воззрения о целебной «специализации» тех или иных святых носили ярко выраженный обрядовый характер. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы помолиться святому мученику Вонифатию или преподобному Моисею Мурину об избавлении от винопития, а святому Мине, Лаврентию и Лонгину — от слепоты. Но зачастую эти представления слабо соотносились как с вероучением Церкви, так и с житием угодника Божия и с чином его почитания (классический пример — когда к Иоанну Крестителю прибегают как к «ответственному» за излечение головной боли).
Параллельно культивировалась еще одна традиция иконописных изображений святых целителей, связанная с более привычным представлением о личном благочестии (когда заступники, которым особо молятся в тех или иных нуждах, размещаются, как правило, на полях иконы). Позднее появляются композиции с групповыми изображениями помогающих в тех или иных телесных недугах небесных заступников, зачастую вовсе не связанных с врачебной специализацией в своей земной жизни, но снискавших массовое почитание по этому «профилю» при молитвенных обращениях после прославления в лике святых. Так, на владимирской иконе конца позапрошлого века с богатым резным окладом можно видеть трех преподобных, которые никоим образом не могли пересечься друг с другом в земной жизни: подвизавшегося в Малой Азии Ипатия Руфианского, Романа Киржачского и просветителя лопырей Трифона Печенгского. Можно было бы предположить, что заказали эту икону родственники, чьими небесными патронами были эти святые. Но в данном случае это, замечает Герасименко, скорее всего, не так. Все изображенные угодники Божии прославились помощью при неплодстве — видимо, на избавление от этого недуга и рассчитывал заказчик.
Еще один интереснейший пример связанных с медицинской практикой православных обрядов — так называемые вотивные (обетные) подвески, приносившиеся в дар исцеленными образу соответствующего святого. Вообще, продолжает куратор выставки, аналогичная традиция характерна для Греции и некоторых католических стран, в основном восточноевропейских. В России чеканные серебряные вотивы получили распространение лишь в паре регионов — на географически тяготевшей к Западу Брянщине и в Поморье (скорее всего, потому, что Архангельск по праву считался центром торговли с европейскими купцами и морскими воротами в Старый Свет).
— Эти подвески выполнялись в виде человеческих фигурок, изображений отдельных частей тел или профилей домашних животных, ведь от телесного здоровья последних немалым образом зависело благополучие наших предков, — замечает Надежда Герасименко. — У нас в экспозиции представлены как брянские, так и архангельские вотивные подвески, найденные в ходе археологических раскопок частными поисковиками.
Приговор: быть святыми петроградским мученикам…
К 100-летию подвига новомучеников и исповедников при изъятии святынь из храмов Северной столицы. Музей истории Санкт-Петербургской епархии. Санкт-Петербург, наб. р. Монастырки, 1. До конца года.
В июле 1922 года в Петрограде на процессе «о сопротивлении изъятию церковных ценностей» к расстрелу были приговорены митрополит Петроградский Вениамин (Казанский), архимандрит Сергий (Шеин), миряне Иван Ковшаров и Юрий Новицкий, прославленные Русской Церковью в лике святых 80 лет спустя. Их памяти в первую очередь посвящена экспозиция, рассказывающая также о страшной засухе 1921 года, помощи Церкви голодающим и последовавшем изъятии святынь из петроградских храмов.
С 1920 года в Северной столице России действовало Общество объединенных приходов Петрограда и губернии — единственная разрешенная советской властью структура, объединяющая православные общины города. Она сформировалась вокруг правящего архиерея, при этом в соответствии с уставом официально считалась общественной организацией. Ковшаров и Новицкий входили в круг ее главных руководителей, потому-то они и угодили под репрессии в числе первых (остальные члены правления на процессе также были подсудимыми). Теперь в епархии уже есть посвященный мученику Юрию престол — в нижнем храме Ольгинской церкви в Михайловке (Петергоф).
Интересные данные в экспозиции приводятся о казни митрополита Вениамина. Согласно новейшим данным, его расстреляли в Москве, во внутренней тюрьме на Лубянке. Рассказывает выставка и о возвращении из небытия имен пострадавших на Петроградском процессе: по инициативе митрополита Ленинградского Григория (Чукова) на рубеже 1940–1950-х годов в Николо-Богоявленском кафедральном соборе при совершении чина Торжества Православия возобновилось перечисление имен всех архипастырей с возглашением «вечной памяти».
Правило веры и образ кротости
Зал святителя Николая в Музее христианской культуры. Санкт-Петербург, пер. Лодыгина, 5.
Открывшийся в прошлом году в новом многофункциональном комплексе «Наследие» музей расширяет постоянную экспозицию, открывая на втором этаже зал, посвященный одному из величайших святых вселенского Православия. Здесь можно увидеть редкое изображение Николая Чудотворца Великорецкого с восемью клеймами жития, созданное мастерами Центральной России в XVI веке. Представлен и образ святителя с мечом и градом, более известный как Никола Можайский. Согласно преданию, во время осады Можайска горожане обратились к святому с молитвой о помощи, а он явился в небе с мечом в руках, и враг отступил.
Образ «Никола Раненый» прославился в дни Октябрьской революции 1917 года. В его основе список с фотографии, на которой был запечатлен находившийся на одноименных воротах Московского Кремля образ святителя Николая. В экспозиции под ней посетители видят фотографию Александра Колчака. Почему? Как известно, после обстрела большевиками в 1917 году оригинал изображения был поврежден, однако сам лик святого оказался нетронут, что было воспринято как настоящее чудо. А знаменитый белогвардейский адмирал получил одну из икон в подарок и никогда с ней не расставался. Помимо икон, посетители могут увидеть ценные предметы церковной утвари и сосуды из итальянского города Бари, в которых хранится миро святителя.
Крымская весна святых царственных страстотерпцев
Романовы. Воспоминания о полуострове. Государственный музей-заповедник «Царицыно», Большой дворец. Москва, Дольская ул., 1. До 3 июля.
Занявшая 11 залов дворца экспозиция выходит далеко за пределы по-прежнему остающихся популярными, но, увы, копирующих друг друга выставок фотографов — официальных хроникеров императорской семьи. Прежде всего, экспонаты рассказывают о жизни и быте в Крыму не только одной лишь последней семьи романовской династии. Устроители постарались максимально полно показать все великокняжеские резиденции полуострова-курорта, каким он считался век с лишним назад. В фотоэкспозиции — очень редкие снимки святых царственных страстотерпцев (например, венценосная семья на ветреном морском берегу в простынях или сбитый с ног волной государь император). Богат и предметный ряд: к примеру, тут можно увидеть подлинный морской китель Николая II.
— Наш проект — о том, каким остался Крым в памяти Романовых, — говорит генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина. — Мы готовили его более двух лет, чтобы представить экспонаты из двадцати музеев и архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и из частных коллекций. Фотографии, гравюры, мундиры и платья, документы помогут погрузиться в историю полуострова и мысленно совершить путешествие на его знаменитый Южный берег.
24 мая 2022 г. 14:00
Ключевые слова: Пасха, музей, музей им. Андрея Рублева, святитель Николай Чудотворец, Санкт-Петербург, Царская семья, Царицыно, целебники, целители, иконопись, изъятие церковных ценностей, священномученики, Николай II, Крым
Также читайте:
искусство и Церковь
HTML-код для сайта или блога:
|
Крест на плацу
Исправительную колонию ИК-18 в Ардатове клирик Знаменского храма протоиерей Михаил Резин посещает с 1992 года. На этом месте до революции располагался Покровский женский монастырь, основанный в начале XIX века по благословению преподобного Серафима Саровского. После того как обитель ликвидировали, здесь была детская коммуна, похожая на ту, которая описана в повести Антона Макаренко «Педагогическая поэма», затем содержались несовершеннолетние преступники, а десять лет назад учреждение перепрофилировали в женскую исправительную колонию. Какова специфика окормления осужденных женщин, как здесь нужно расставлять акценты на проповеди, каких тем лучше избегать в разговоре и в чем заключаются истоки женской преступности, священник рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
19 мая 2022 г. 13:00
Религиозность и опасные грани секуляризма
Для Русской Православной Церкви время петровских преобразований было связано со многими печальными событиями, имевшими, как мы сейчас видим, самые драматические последствия для национальной истории. Среди этих событий, в частности, упразднение патриаршества и создание подконтрольной государству синодальной системы управления Церковью, которая действовала фактически более двухсот лет. Но самое главное, с началом секуляризационных процессов, запущенных Петром Первым, русская культура потеряла внутреннюю цельность. Отныне она стала делиться на культуру церковную, ассоциированную с многовековыми духовными традициями, и культуру светскую, воспринимаемую простыми обывателями как прогрессивную культуру просвещения. Плоды столь плачевного разделения мы, к сожалению, пожинаем до сих пор. PDF-версия.
17 мая 2022 г. 14:00
Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» исполнилось 72 года
Сегодня, 15 мая 2022 года, главе Издательства Московской Патриархии и Главному редактору «Журнала Московской Патриархии» епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю исполнилось 72 года.
15 мая 2022 г. 12:30
Говори, Господи, раб Твой слушает
Сегодня группы самостоятельного изучения Священного Писания — явление привычное на многих православных приходах. О важности их создания неустанно говорит Святейший Патриарх Кирилл. А каких-то сорок лет назад такие встречи были невозможны на территории храма, и они проходили подпольно, на квартирах. Эти времена хорошо помнят протоиереи Александр Борисов и Геннадий Фаст. Оба эти священника стояли у истоков создания Евангельских групп. PDF-версия.
13 мая 2022 г. 13:00
Вера от слышания
С появлением переводов Библии на национальные языки в епархиях, где живут коренные народы, появился запрос на перевод богослужений. В каждом конкретном случае сложность перевода определялась рядом факторов: от наличия в языке множества диалектов и влияния на богослужебный язык христианских миссионеров до отсутствия в языке православной терминологии и даже собственного алфавита. При этом везде требовалось точно подбирать слова, учитывая контекст и не допуская семантических ошибок. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» обобщил опыт тех людей, которые участвовали в переводе богослужения на национальные языки. PDF-версия.
11 мая 2022 г. 11:00