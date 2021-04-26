Пасха в Иерусалиме

ПАСХАЛЬНЫЕ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ ИЕРУСАЛИМСКОЙ ЦЕРКВИ И ОБЫЧАИ ПРАЗДНОВАНИЯ ПАСХИ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

На Святой Земле несет свою миссию древнейший Иерусалимский патриархат. На территории Израиля и Палестинской автономии проживают православные арабы, греки, русские, представители других народностей, для которых Пасха является главным праздником года и торжеством жизни. Но место празднования и разность исторических характеров отличают празднование Пасхи здесь, в Иерусалиме, от празднования в России и Греции, Грузии или Сербии. Рассказ священника Русской духовной миссии прото­иерея Игоря Пчелинцева описывает особенности богослужебной практики Иерусалимской Церкви и обычаи празднования Воскресения Христова на Святой Земле. PDF-версия.

Великая Суббота

Первое богослужение Великой Субботы — ночная служба с чином погребения Спасителя. Она проходит в Храме Гроба Господня в ночь с Великой Пятницы на субботу и заканчивается примерно в час-два ночи. После этой службы Храм закрывается до 9 утра.

Рано утром в патриаршей церкви святых Константина и Елены, расположенной на крыше Храма Гроба, служится Литургия святого Василия, предваряемая, как и у нас, великой вечерней с чтением многочисленных паремий Великой Субботы. На Литургии присутствуют члены Святогробского братства, архиереи Иерусалимской Патриархии и немногочисленные гости и прихожане. Службу заканчивают примерно в 8 утра. После Литургии все расходятся до церемонии Благодатного огня. Патриарх и Святогробцы возвращаются в Патриархию. Для них на крыше есть специальный проход к зданию Патриархии и кельям. К 9 утра в Патриархию прибывают различные официальные лица: все ждут последующего выхода священнослужителей на схождение огня.

С утра в субботу Старый Город уже закрыт полицией, а народ начинают допускать на схождение Благодатного огня около 8 утра. Главный вход — через Яффские ворота Старого Города, точнее, с площади за воротами.

На чинопоследование Благодатного огня (у греков, арабов и армян он называется Святым светом) Иерусалимский Патриарх и сопровождающие его священнослужители, гости и официальные лица проходят из Патриархии через ход по крыше мимо храма святых Константина и Елены и спускаются по длинной лестнице на площадь перед храмом у церкви святого Иакова, брата Господня. Из Патриархии выходят примерно в 12 часов дня. Церемония Благодатного огня в настоящее время не связана с каким-либо уставным богослужением. Во время крестного хода вокруг Кувуклии звучат разнообразные песнопения.

Есть интересный момент, связанный с участием мирян в последованиях Страстной седмицы. Из числа приходской молодежи церкви апостола Иакова, брата Господня, избирается своего рода православная народная дружина, которая в дни Страстной недели и Пасхи помогает полиции поддерживать порядок в Старом Городе и у святынь. Молодые люди надевают специально сшитые красные футболки с изображением Спасителя в терновом венце. Кроме поддержания порядка на улицах и в среде «благочестивых кричалок» вокруг Кувуклии, православная дружина может помочь православным прихожанам пройти на схождение Благодатного огня через кордоны оцепления.

По окончании церемонии Благодатного огня народ обычно покидает храм, а греческое духовенство, возглавляемое одним из архиереев, совершает в кафоликоне Литургию святого Василия Великого, положенную в Великую Субботу. Эта служба уже не предваряется вечерней и совершается по возможности «поскору».

Великая суббота — встреча Благодатного огня

Для приходских православных храмов Вифлеема, Бейт-Джалы и Бейт-Сахура и всех крупных центров Православия в Палестине очень важной является встреча Благодатного огня.В Великую Субботу после утренней Литургии у себя в храмах примерно в 11 часов утра представители приходов едут в Храм Гроба ­Господня за Благодатным огнем. В храмах гасятся все лампады и свечи. Их зажгут после встречи Огня из Иерусалима. Обычно избирается небольшая делегация — священники, члены приходского совета, кто-то из православных скаутов. Представители приходов подъезжают к Яффским воротам Старого Города и далее к Храму идут пешком. Священники привозят с собой старинные серебряные фонари для помещения и переноса Благодатного огня: один основной и один запасной. У полицейского поста священник громко называет имя города — «Бейт-Джала!» или «Вифлеем!» — и всю делегацию пропускают к Храму.

После получения Огня делегации православных скорым шагом переходят к Новым воротам Старого Города, где у католического собора Нотр-Дам их ждут машины, и каждая возвращается в Палестину. Первую остановку делают неподалеку от Вифлеема у монастыря Мар-Ильяс (пророка Илии). Там представитель монастыря принимает Святой Огонь для возжжения лампад, и все с веселым сердцем едут дальше.

А дальше происходит торжественная встреча на местах. Ко времени возвращения делегаций вдоль дорог собираются жители в лучших праздничных одеждах, специально припасенных на «Сабат Нур» — Суббота Света по-арабски. Народ выстраивается по улицам до самого храма. Все держат в руках свечи и фонарики. Делегацию предваряет парад скаутов — с барабанами, волынками, духовыми инструментами. По городу едет украшенный автомобиль: на машине из цветов выложен Крест, поставлена икона Воск­ресения Христова. Едут они по городу с пасхальными песнопениями и кричат в микрофоны «Христос воскрес!».

В Бейт-Джале машины с делегацией, вернувшейся из Храма Гроба Господня, сначала подъезжают к Представительству Иерусалимской Патриархии, туда же собираются официальные лица, мэр, почетные граждане. Священники облачаются в богослужебные одежды и крестным ходом идут до храма. В церкви совершается короткая служба, а народу раздаются свечи от Живоносного Гроба. Все возвращаются в свои дома, неся с собой благословенные субботние свечи Благодатного огня.

По местным народным обычаям, многие начинают разговляться уже после схождения и встречи Благодатного огня. Это не одобряется местным духовенством, но народные традиции непобедимы. Жарят баранов и радуются ­вовсю…

Светлое Христово Воскресение

До пасхальной службы так же, как и у нас, вычитывается пасхальная полунощница с каноном Великой Субботы, но по греческому обычаю полунощницу и канон вычитывают на клиросе «вполголоса».

На пасхальную заутреню Патриарх и все участвующие в службе выходят от Патриархии крестным ходом в 23:00. Крестный ход проходит по улицам Иерусалима не спеша. Идти недалеко, всего 5–10 минут; впереди всех вышагивают традиционные кавасы — мусульманские почетные стражи, одетые в турецкие одежды, в фесках и с тяжелыми жезлами, которыми они ритмично ударяют по каменной мостовой. Процессия входит в храм, и начинается пасхальное богослужение. Греческое пасхальное богослужение совершается по тому же чину, что и в Русской Церкви, но не столь торжественно, как это принято у нас, однако это не умаляет радости Христова Воскресения.

Пасхальная Литургия заканчивается после двух часов ночи, иногда ближе к трем, и тогда все переходят в Патриархию в Тронный зал, где предлагается скромное угощение. Первое разговение после наступления Пасхи — обычно это рюмка вина или крепкого напитка, сыр, яйца, сладости и неизменный кофе.

Днем в воскресенье совершается уставная пасхальная великая вечерня. Это богослужение может проходить даже с большей торжественностью, чем ночная служба. На вечерню также все собираются у Патриархии и крестным пасхальным ходом идут в Храм Гроба Господня.

Архиереи несут Евангелия на разных языках и, войдя в сам Храм, расходятся по разным местам, чтобы в установленный момент службы каждый прочел воскресное Евангелие на том или ином языке, — и сколько будет чтецов, столько и языков. На службу обычно собирается много народа, а после богослужения в здании Патриархии предлагается пасхальная трапеза, к вечеру уже более изысканная, чем ночное разговение.

Как рассказывают старожилы, в прежние времена, при Патриархе Диодоре (1981–2000) и ранее, существовал такой пасхальный обычай: Блаженнейший Патриарх и архиереи рассаживались после вечерни в кресла в кафоликоне, центральной части Храма Воскресения, и сотни паломников и гостей Пасхи подходили под благословение Патриарха. В знак благословения каждый получал крашеное яйцо и оставлял небольшое пожертвование.

В понедельник рано утром совершается Литургия в церкви святых Константина и Елены, а в самом Храме Гроба Господня Литургии не будет до Светлой Субботы. После Литургии в Патриархии также предлагается скромное угощение.

На ночном пасхальном богослужении присутствует в основном молодежь и многие прича­щаются.

Надо заметить, что в приходских храмах в основном все причащаются в дни Страстной седмицы, особенно в Великие Четверг и Субботу на ночных службах. Причем большинство, безусловно, считает, что необходимо принять Святые Таины в день (ночь) Тайной Вечери — в Великий Четверг. Для этого даже существует особая традиция. В Великий Четверг совершается ранняя Литургия примерно в 3 часа утра и потом днем, до полудня, вторая Литургия. После окончания ранней службы священники стоят в храме с Чашей, так что любой православный человек в любое время — идя в храм помимо богослужения, или по пути на работу, или в рабочем перерыве — может зайти в церковь причаститься и идти дальше.

На Светлой седмице все православные могут причащаться без особого приготовления и исповеди. Как говорят сами прихожане, «мы постимся весь год по средам и пятницам, в Великий пост, а на Пасху причащаемся всю седмицу без поста».

Традиции пасхального времени

На Светлой седмице в приходских храмах продолжается празднование Пасхи. После богослужения вечером в воскресенье или в понедельник в церковном зале приемов собирается церковный совет, женсовет, дети. Каждый получает в качестве пасхального приветствия яйцо, сладости, из которых самое традиционное — арабский ма­амуль. Это печенье, фаршированное финиками, или маленький печеный бублик с грецким орехом сверху. Маамуль в православной традиции символизирует губку с уксусом, которую подали Спасителю, распятому на Кресте, и терновый венец. В понедельник совершается пасхальный крестный ход — по городу или из одного храма в другой — и проводится приходской праздник, на котором присутствует кто-то из священноначалия, священнослужители и практически все члены общины.

Все бывают празднично одеты, а мужчины непременно в костюмах. Дамы готовятся к пасхальным праздникам заранее. За время поста, кр ме духовной подготовки, ведется и подготовка к светским пасхальным мероприятиям: женщины решают, в каких нарядах они будут на встрече Благодатного огня, на пасхальной службе, на приходском празднике, во время пасхальных визитов к друзьям и на приеме гостей у себя дома. Столько хлопот и столько нарядов! И по традиции на каждую Пасху это должны быть обновки, которые никто не видел в предыдущие годы.

В последнее время среди православных распространилась западная традиция поиска детьми спрятанных пасхальных яиц. Но в любом случае это радостное пасхальное время прославления Христа, добрых гостей и многочисленных подарков.

На Светлой неделе есть еще одна традиция — когда братья посещают своих сестер и их семьи. Обычные арабские семьи довольно многочисленны. Братья обходят сестер по старшинству, дарят им подарки, деньги и в ответ получают угощение — кофе, яйцо, сладкий маамуль.

Пасха на участках Русской духовной миссии

В Русской духовной миссии в монастырях и на участках пасхальное богослужение проходит по Уставу Русской Православной Церкви. Представители Миссии всегда присутствуют на богослужениях Иерусалимской Патриархии в Страстную седмицу и особенно в Великую Субботу, на схождении Благодатного огня и на пасхальных службах. В Великую Субботу на русских участках, конечно, тоже встречают Благодатный огонь, но привозят его без той торжественности, что присуща арабским приходам. В храмах так же, как у греков и арабов, гасятся все лампады. Их зажгут по прибытии святыни из Иерусалима.

Одним из главных, объединяющих всех православных жителей Израиля событий становится освящение куличей и пасок и прочих пасхальных снедей днем и вечером Великой Субботы, продолжающееся и после пасхального богослужения, и утром в воскресенье.

На освящение собираются люди из самых отдаленных уголков страны: с юга — из Эйлата и из поселков пустыни Негев, из городов побережья и центра — Ашкелона, Ашдода и Нетании, Холона, Бат-Яма и Тель-Авива и прочих всех. Жители юга стараются ехать или в Иерусалим, или в Яффу, на подворье праведной Тавифы. А жители севера страны — в Хайфу, на подворье пророка Илии. Тысячи православных приходят на Светлое Христово Воскресение в храмы Русской духовной миссии.



Автор выражает признательность за помощь при подготовке статьи митрополиту Вострскому Тимофею, экзарху Пресвятого Гроба на Кипре, и матушке Марии Аль-Алаам из г. Бейт-Джала.