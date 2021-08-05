Вести учащихся теми способами, коими Евангелие премудро учит

СТАРЕЙШЕЙ В РОССИИ СЕМИНАРИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ ТРИ ВЕКА

Патриарх Московский и всея Руси Сергий и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Палладий (Раев), возглавлявший коронование на царство последнего российского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны; автор популярного учебника «Руководство к русской церковной истории» Петр Знаменский и почетный член трех духовных академий профессор Александр Катанский; лицейский учитель Александра Сергеевича Пушкина Василий Архангельский и известный педагог, автор знаменитого «Русского букваря» Василий Вахтеров — всех этих людей объединила их аlma mater, Нижегородская духовная семинария, которая в этом году отмечает трехсотлетний юбилей. PDF-версия.

Скромна убранством

Проблема просвещения духовенства всегда была очень важной на Руси. Отцы Собора 1667 года сетовали, что «во священство ставятся сельские невежды». И хотя давно вышло распоряжение, «дабы по городам многие училища были, грамоте и писати и читати и пети учили», толку от этой учебы было мало. Очевидцы сокрушались, что выпускники этих школ едва могли «брести по Псалтири».

Царь Петр Великий серьезно взялся за эту проблему и посчитал наиболее полезным учреждение в России «семинариума» — закрытого учебного заведения, где бы дети священнослужителей могли освоить необходимые науки.

Согласно «Духовному регламенту», положено было завести такие духовные школы по всем епархиям. Первым на призыв откликнулся епископ Нижегородский и Алатырский Питирим (годы правления епархией 1719–1738). В марте 1721 года он открыл три грамматические школы: эллино-греческую, славянороссийскую и при­уготовительную букварную — и разместил всех учащихся в своем доме, в Нижегородском кремле. С этого времени и начинается отсчет истории хронологически первой в России семинарии — Нижегородской.

«Духовным регламентом» определялось в этих школах преподавание Закона Божиего, чтения, пения, скорописи и уставного письма на русском и греческом языках, а также арифметики, геометрии, церковной и гражданской политики. Устные уроки проводили до обеда, а письменные — после трапезы, «дабы малолетним отрокам большой тягости не учинилось». Следили и за духовной жизнью питомцев. По распоряжению Преосвященнейшего Питирима по воскресеньям и праздникам ученики должны были непременно посещать богослужения, читать псалмы и каноны, петь на клиросе.

Шло время. При Преосвященном епископе Димитрии (Сеченове), известном проповеднике христианства среди народов Поволжья, семинария в Нижнем Новгороде была переведена из деревянных строений в каменные палаты вне кремлевских стен. Владыка Димитрий (управлял епархией в 1742–1748 гг.) приобрел это здание на собственные средства у купеческой вдовы Настасьи Ивановны Пушниковой в 1743 году. При нем преподавание наук осуществлялось в основном на латинском языке, который в то время был популярен в духовных школах. Начиная с 1745 года в семинарии вводятся курсы риторики и пиитики (стихосложения), начинается преподавание философии. Недоставало лишь богословского класса. Епископ Димитрий нашел выход: он придумал для изучения курса богословия отправлять учеников в Московскую духовную академию.

К концу своего правления Преосвященный Димитрий привел нижегородскую духовную школу в надлежащее устройство и по внешнему, и по внутреннему виду. Была она убранством довольно скромна, но вполне приспособлена к дальнейшему проживанию в ней учеников и преподаванию наук.

Ложь обличается, и истина блистает

С 1765 года Нижегородская семинария стала финансироваться из государственной казны. С 1772 года была введена должность ректора, и ее занял архимандрит Печерского монастыря Константин (Борковский). При святительстве епископа Дамаскина (Семёнова-Руднева; 1783–1794) нижегородская духовная школа переживала свое «золотое десятилетие». Открыли богословский класс. В учебную программу добавили светскую историю и географию, а также краткий курс медицины. Кроме французского и греческого языков, был добавлен к изучению немецкий. Кроме того, по распоряжению епископа Дамаскина в семинарии начали преподаваться языки «местных инородцев» (татарский, мордовский и чувашский) для лучшего обращения населения к православной вере. Форма семинаристов состояла тогда из полукафтанов, камзолов и затрапезных халатов. На головах носили шляпы. Волос же обычно не стригли, а имели косу или завязывали их в пучок.

Особую известность в это время семинария приобрела благодаря так называемым «диспутам». Этот новый метод преподавания был задуман Преосвященным Дамаскином по примеру Геттингенского университета, выпускником которого он являлся. Цель этих диспутов была определена самими семинаристами в одном из выступлений: «В собраниях публичных… и противные мнения открываются, и сомнения решаются, и ложь обличается, и истина в полной своей доброте блистает». Такие собрания устраивались ежегодно и с удовольствием посещались, помимо духовных лиц, многочисленной светской публикой высшего круга. Семинаристы, принимавшие участие в диспутах, были одеты в праздничную форму: белые хитоны, расшитые разноцветными лентами, на головах же — густо напудренные, завитые по моде парики.

Диспуты начинались обычно с приветственных стихов. Кроме научных выступлений и речей, разыгрывались костюмированные сценки, читались стихи, оды, пелись концерты, канты и т. п. Все речи произносились на восьми языках — русском, греческом, латинском, немецком, французском, татарском, мордовском, чувашском.

Внутреннее преобразование юношей к деятельному христианству

В XIX веке правительство России провело несколько реформ в сфере образования. Была определена основная цель духовного воспитания юношества: «Просвещение по своему значению есть распространение света… Сего-то света держась во всех случаях, должно вести учащихся к истинным источникам теми способами, коими Евангелие очень просто, но премудро учит; там сказано, что Христос есть путь, истина и живот, следовательно, внутреннее преобразование юношей к деятельному христианству да будет единственною целью сих училищ».

Как жила семинария в эти годы? Одевались и питались ученики довольно скромно, а зачастую, особенно в постные дни, даже скудно. Мясо в основном употреблялось по большим праздникам, к тому же качество его далеко не всегда было высоким. Повседневный обед состоял обычно из щей, за которыми следовала гречневая либо пшенная каша, или горох, или картофель. Изредка, по праздникам в пост, давали малосольную рыбу.

В числе многих премудростей семинаристы изучали теперь и точные науки, такие как алгебра, геометрия, тригонометрия, основы дифференциального и интегрального исчисления, механика, математическая география и начала физики. Важным элементом семинарского курса являлось преподавание языков, куда входило изучение еврейского, греческого, а также французского или немецкого. Все главные дисциплины преподавались на латыни. Прилежание, согласно подаваемым начальству ведомостям, отмечалось как «ревностное», «рачительное», «постоянное», «похвальное», «достаточное» и, наоборот, «посредственное», «недостаточное», «малое». ­

Инспектор академии архимандрит Евлампий (Пятницкий) в 1827 году особо отметил письменные работы учащихся класса философии, а также заботливость преподавателей в «раскрытии мыслящей силы в учениках». Во время визитов в Нижний Новгород император Александр II дважды, в 1858 и 1863 годах, посещал семинарию.

Услужение больным, припарки и горчичники

При ректоре Аполлонии (Матвеевском) с 1845 года открылся класс медицины, а со следующего года — класс естественных наук и сельского хозяйства. Цель введения новых предметов была благая: выпускники «через приобретение нужных сведений в сих науках могли иметь благотворное влияние на благосостояние народное». Теперь, отправляясь на приход, священник мог не только помочь духовными советами, но и дать практические рекомендации по ведению домашнего хозяйства, что было очень актуально на сельских приходах, где крестьяне порой не имели элементарного образования.

В курсе медицины ученики приобретали знания и навыки в приготовлении лекарств, обработке ран, уходе за больными. В этой дисцип­лине архимандрит Аполлоний также на первое место ставил практические занятия, которые в обязательном порядке проходили в семинарской больнице. Семинаристы учились ставить пиявки, промывать раны и устраивать кровопускание. По окончании курса занятий преподаватель отчитывался о своей работе: «Практические занятия проходили в семинарской больнице: изучение, присмотр и услуживание больным, составление припарок и горчичников, перевязки, вскрытие нарывов, делали ванны, лечение ран и язв».

Распространенное тогда в учебных заведениях наказание розгами при архимандрите Аполлонии в Нижегородской семинарии не применялось. Когда же ректор вызывал к себе провинившегося семинариста, то помимо окриков и эмоциональных жестов в ход иногда шел и стоявший в углу посох, стуча об пол которым, он приговаривал: «Беги, негодный!» После чего виновник молниеносно ретировался, на чем наказание и заканчивалось.

Помогали малоуспешным и никого не презирали

В это время отношения между семинаристами и начальством стали особенно теплыми: «Носили друг друга тяготы как могли. Способные помогали малоуспешным и никого не презирали». В классах даже существовала особая должность — нотатор, который избирался из лучших учеников. Он должен был проверить домашнее задание слабого в науках товарища до прихода учителя. По воспоминаниям профессора Л. А. Катанского, выпускника Нижегородской семинарии 1858 года, исполнять эти обязанности отличникам было сложно: «Трудно быть справедливым в оценке знаний своих товарищей, не поддаться чувству дружбы, жалости, а иногда и искушениям в виде маленького подкупа сладостями, булками и т. п.».

В 1886 году Нижегородскую семинарию окончил сын арзамасского священника будущий Святейший Пат­риарх Сергий. На поприще церковной истории нашел призвание другой ее выпускник — Петр Знаменский. За свое «Руководство к русской церковной истории» в 1871 году он получил Макарьевскую премию. Студенты духовных учебных заведений до сих пор пользуются его учебником. Учеными изысканиями прославился другой воспитанник Нижегородской семинарии — профессор Александр Катанский, убежденный сторонник исторического метода в богословии, деятельный славянофил, почетный член сразу трех духовных академий: Санкт-Петербургской, Казанской и Московской. Нижегородской семинарии обязан своим призванием и известный русский педагог Василий Вахтеров, автор знаменитого «Русского букваря», который издавался 118 раз.

Трагические революционные события начала ХХ века привели к прекращению благотворной деятельности старейшей в России Нижегородской семинарии. В 1918 году она была закрыта, как тогда казалось, навсегда.

Новая страница

Новейшая история Нижегородской семинарии начинается 1 сентября 1993 года: после 76-летнего перерыва в городе было открыто духовное училище. Оно размещалось в нескольких комнатах братского корпуса Благовещенского мужского монастыря. В единственной аудитории занимались студенты. Здесь же находилась и крошечная библиотека. Соседние помещения были определены под общежитие и трапезную.

Ректором возрожденного училища, а вместе с тем и настоятелем Благовещенского монастыря был назначен иеромонах Кирилл (Покровский), ныне митрополит Ставропольский и Невинномысский. Его неутомимая энергия, творческое вдохновение и доброе, искреннее отношение к людям помогли собрать группу энтузиастов, которые горячо взялись за организацию учебного процесса.

Сложностей было много. Не хватало помещений, не было собственного храма, скудны были материальная и учебная базы. Однако вскоре монастырю был передан небольшой храм преподобного Сергия Радонежского, где начались регулярные богослужения с участием воспитанников училища. Стал набирать силу мужской студенческий хор.

В статусе училища духовная школа просуществовала два года: решением Священного Синода от 17 июля 1995 года она была преобразована в семинарию. На 1996 год приходится открытие сектора заочного обучения для священнослужителей, которые не имеют духовного образования, но и не могут бросить приход и семью, чтобы учиться на дневном отделении. Уже через год у семинарии появилось свое здание. Постепенно укреплялась учебно-методическая база, педагоги разрабатывали программы, готовили учебные пособия, составляли хрестоматии. Среди преподавателей увеличилось число кандидатов богословия, специалистов в области филологии, истории, философии.

Первый выпуск студентов заочного сектора состоялся в 2000 году. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) с особым чувством вручал дипломы выпускникам в священном сане. Более чем за 20 лет существования заочный сектор выпустил около 600 человек, часть из них сегодня продолжают служение в архипастырском сане — епископы Алатырский и Порецкий Феодор (Белков), Ардатовский и Атяшевский Вениамин (Кириллов), Выксунский и Павловский Варнава (Баранов).

Воспитывать тех, кто хочет трудиться на ниве Христовой

В 2003 году правящим архиереем Нижегородской епархии стал эконом Троице-Сергиевой лавры архимандрит (ныне митрополит) Георгий (Данилов), который с ревностью и любовью принял попечение о вверенной ему епархии и духовной школе. В короткие сроки здания семинарии капитально отремонтировали. Ввели семинарскую форму одежды, учредили ежемесячную стипендию. Читать лекции пригласили преподавателей из Московской духовной академии. Значительные средства были направлены на пополнение библиотечных фондов. Появилось современное книгохранилище и компьютерный класс. Была отстроена и украшена новая просторная трапезная, открылся актовый зал, а также оборудованный по новейшим техническим стандартам зал заседаний Ученого совета. Особенно важным событием для духовной школы стала передача ей храма во имя святителя Алексия, митрополита Московского, долгое время занимаемого городским плане­тарием.

В 2013 году при Нижегородской семинарии открылась магистратура по направлению «История религиозной философии». Магистранты имеют возможность одновременно с учебой в семинарии обучаться на философско-теологическом факультете Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина с получением дипломов бакалавра или магистра теологии.

Многие годы Нижегородская духовная семинария ведет активную издательскую деятельность: ежегодно публикуются «Труды Нижегородской духовной семинарии», регулярно выходят из печати монографии преподавателей, книги, учебные пособия, нотные сборники, а также семинарский журнал «Дамаскин». За три последних десятилетия библиотечный фонд значительно вырос и сегодня превышает 65 тысяч томов. В их числе на полках можно увидеть настоящую редкость — несколько ценных книжных собраний разных духовных лиц. Украшение коллекции — книжный фонд митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова), насчитывающий около 10 тысяч томов. В 2014 году это собрание было включено в Свод книжных памятников Нижегородской области и Российской Федерации.

…Работает первая в России семинария. Как когда-то хотел Петр Великий — постигают в ней науки будущие священники. Трудятся, стараясь раскрыть «мыслящую силу в учениках», 34 преподавателя, в числе которых 17 священнослужителей.

Как и 300 лет назад, главная задача Нижегородской духовной семинарии — обучать и воспитывать искренних пастырей, талантливых ученых-богословов и деятельных миссионеров — всех тех, кто готов к подвигу деятельной любви, кто призван быть тружеником на ниве Христовой.

За минувшие годы эта богословская школа воспитала немало ученых и пастырей. В XX веке, в период тотального насаждения атеистической идеологии, семинария, как и большинство учебных заведений Русской Церкви, была закрыта. Но по милости Создателя в 1993 году она была возрождена и открыла свои двери для тех, кто желает послужить Христу, проповедуя и благовествуя Царство Божие (Лк. 8, 1). Отрадно отметить, что Нижегородская семинария вносит ныне свой весомый вклад в подготовку пастырей и духовное просвещение современников, является одним из значимых центров богословского образования в России. Призывая на всех вас благословение Господне, желаю всем учащим и учащимся крепости душевных и телесных сил, мира и помощи Божией в ответственных трудах на пользу Церкви.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Из поздравления по случаю 300-летия Нижегородской духовной семинарии 4 июля 2021 г.



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