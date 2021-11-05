Николай, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский, главный редактор «Журнала Московской Патриархии»: «Двигаться вперед, помня о прошлом»

ИСТОРИЯ «ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ» — ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Девяносто лет назад началась история главного печатного органа Русской Православной Церкви. Тогда, в сложнейшие годы истории нашего Отечества, издание журнала для Церкви казалось, пожалуй, чем-то почти немыслимым. Были живы люди, с восторгом встретившие революционную эпоху, закрытие храмов и первые гонения. Тогда, в далеком 1931 году, еще не поднялась новая страшная волна преследования за веру, но Церковь уже жила предчувствием кровавых расправ. И именно тогда началась история «Журнала Московской Патриархии»: редакция делала свои первые осторожные шаги в церковной публицистике; нужно было выработать концепцию, найти стиль издания, сделать узнаваемым его лицо. PDF-версия.

Сложные задачи стояли на повестке дня Церкви в то время, и несомненным действием Промысла Божия начало издания единственного (и единого) для всей Русской Церкви журнала произошло именно тогда, когда любые усилия по объединению Церкви были важны, когда печатное слово о вере становилось проповедью, нередко заменявшей запрещенную тогда проповедь с церковного амвона. Сейчас, вглядываясь в историю нашей Церкви в ХХ веке, мы видим, что страницы «Журнала Московской Патриархии» и были на протяжении десятилетий тем «амвоном», с которого доносились слова о Христе, о Евангелии, о вере православной и до наших соотечественников, и до православных христиан за пределами Советского Союза.

Журнал говорил с читателем эзоповым языком; журналистское слово было разбавлено необходимым для той эпохи набором условностей советского времени. Сегодня нам, живущим в условиях личной и общественной свободы, при отсутствии цензуры, трудно себе представить, под каким гнетом существовала Русская Церковь в советский период. Нам нужно с благодарностью и почтением взирать на наших предшественников, на тех верных служителей Церкви, которые в годы воинствующего безбожия занимались изданием ее единственного печатного органа. Издатели видели его главное предназначение — говорить о том, что Церковь жива, о том, что она не сдается под давлением власти, о том, что она продолжает выполнять свое главное предназначение — приводить людей ко Христу. И пусть наша сыновняя благодарность и молитва об их упокоении будет всегда частью нашего служения.

Девяносто лет — серьезный срок для любого печатного издания. Не так много сейчас существует журналов или газет, которые отсчитывают свою историю с первой трети XX века. Можно сказать, что для нашей Церкви «Журнал Мос­ковской Патриархии» — не просто официальное издание на протяжении десятилетий, но зеркало истории Русской Православной Церкви в трагическом XX веке и в сложном для поиска веры XXI. История Церкви Русской — это свидетельство о том, чем она была жива, что составляло суть ее актуального для конкретной эпохи служения, на какие вызовы времени приходилось отвечать иерархам и духовенству. Обо всем этом мы можем судить теперь, беря в руки номера журнала, которых было издано почти тысяча за эти годы. Важный момент — именно священнослужители были и остаются сейчас главными читателями журнала. Именно для них было когда-то задумано это издание, и в нашу эпоху своей первоочередной задачей мы видим развитие этого направления. За последние десятилетия появилось множество периодических церковных изданий. К человеку, ищущему ответы в Церкви на свои вопросы о смысле жизни и желающему открывать в ней для себя что-то новое, обращены сотни печатных и электронных средств массовой информации, церковные каналы радио и телевидения. Но задача «Журнала Московской Патриархии» — обращаться к пастырю, к священно­служителю, помогать ему в его приходской практике. Современная жизнь ставит перед священником множество непростых вопросов, а весьма обширная социальная деятельность нашей Церкви, устрояемая трудами Святейшего Патриарха Кирилла и епископата, находит явные и необходимые проявления в каждом приходе. На страницах «Журнала Московской Патриархии» каждый епископ, священник, диакон, монашествующий и приходской работник должен находить важные, насущные, актуальные для себя материалы. Это именно то, что нам видится первоочередным в работе редакции журнала и требует приложения сил и творческого потенциала.