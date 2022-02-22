Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний: «Возделывая ниву Господню»

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЛАДИМИР (БОГОЯВЛЕНСКИЙ), МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ГАЛИЦКИЙ: ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И МУЧЕНИЧЕСКИЙ ПОДВИГ1

Священномученика Владимира Киевского иногда называют первомучеником ХХ века. Подобно тому как в 988 году при святом равноапостольном князе Владимире вера Христова из Киева распространилась по всей Руси, так и в 1918 году с убийства митрополита Владимира Киевского начался смиренный и в то же время торжественный путь мученичества и исповедничества за веру Христову в ХХ веке. В этом году исполняется 30 лет со дня прославления митрополита Владимира в лике священномучеников и обретения его мощей в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. О жизни и подвиге святого «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. PDF-версия.

Начало жизненного пути и учеба в Киевской духовной академии

Будущий иерарх родился 2 (14) января 1848 года в семье священника села Малая Моршевка Моршанского уезда Тамбовской губернии2. Никифор Сергеевич Богоявленский, отец будущего митрополита, был настоятелем местной Никольской церкви. В крещении младенца нарекли Василием.

Мальчику было всего восемь лет, когда его отец умер. Через год после этого, в 1858 году, Василий поступил в Первое Тамбовское духовное училище, которое окончил в числе лучших выпускников, и в 1864 году был без экзаменов принят в Тамбовскую духовную семинарию. В 1870 году Василий Богоявленский окончил ее четвертым по разрядному списку, что дало ему возможность поступить в Киевскую духовную академию.

Стремясь как можно лучше подготовиться к пастырскому служению, Богоявленский избрал для обучения церковно-практическое отделение, на котором преподавались пастырское богословие, гомилетика и история проповедничества, церковная археология и литургика, церковное право, теория словесности и история русской литературы с обзором важнейших произведений иностранных авторов, а также русский, славянский, латинский и немецкий языки3.

На третьем году обучения в КДА Василий Богоявленский написал кандидатскую диссертацию «О праве церковного отлучения». Это сочинение было рассмотрено в совете академии 8 июня 1873 года. Профессор П. Лашкарев в своем отзыве отмечал, что Василий Богоявленский показал «основательное знакомство с канонами, законами и практикой Церкви». Совет академии положительно оценил диссертацию.

В мае 1874 года Василий Богоявленский сдал магистерские экзамены, а также прочитал пробные лекции по гомилетике, литургике и церковному праву. Решением совета КДА от 10 мая 1874 года он был выпущен из академии в звании кандидата богословия4 и рекомендован в качестве преподавателя на вакантные кафедры гомилетики, литургики и церковного права в духовных семинариях5.

Духовно-просветительская деятельность

По окончании Киевской духовной академии Василий Богоявленский самоотверженно посвящает себя преподавательской и духовно-просветительской деятельности6. Через несколько дней после выпуска он уже назначен на должность преподавателя гомилетики, литургики и канонического права в родную ему Тамбовскую духовную семинарию, а чуть позже становится также преподавателем Священного Писания и немецкого языка. Поскольку зарплата в семинарии была довольно скромной, Василий Никифорович трудился и в других учебных заведениях. В частности, он преподавал географию в епархиальном женском училище и в женской гимназии7.

В 1876 году Василий Богоявленский вступил в брак с Александрой Васильевной Салтыковой (дочерью протоиерея из г. Кирсанова). Хотя было естественным после женитьбы ожидать скорого принятия им священного сана, Василий Никифорович долгих пять лет не решался на этот шаг. Только 30 января 1882 года епископ Тамбовский и Шацкий Палладий (Ганкевич) рукоположил Василия Богоявленского в диакона, а на следующий день во иерея. Молодой священник был назначен на служение в Покровский собор города Козлова (ныне г. Мичуринск Тамбовской области), став там помощником настоятеля.

Ситуация на приходе была сложной, но ему удалось завоевать доверие прихожан; быстро приобрел он авторитет и среди своих собратьев. В эти годы раскрывается его талант как проповедника. Священнослужитель начинает произносить проповеди «без бумажки», что для того времени было в диковинку.

С мая 1883 года Василий Богоявленский стал благочинным церквей города Козлова, а осенью того же года был назначен также настоятелем Троицкой церкви.

Уже первые годы священнического служения молодого пастыря отмечены его стремлением не ограничиваться только лишь богослужением и проповедью. Он проводит регулярные беседы с целью духовного просвещения прихожан. Весной 1883 года по инициативе благочинного было создано Братство при кладбищенской Крестовоздвиженской церкви Козлова. Общество организовало капитальный ремонт богадельни при храме и открыло церковно-приходскую школу. Под руководством будущего митрополита оно занималось просветительской деятельностью и бесплатной раздачей духовно-нравственной литературы.

Осенью 1885 года скончалась супруга священника Александра Васильевна, а вслед за ней их единственный сын. Отец Василий тяжело переживал эту утрату, однако по прошествии времени воспринял это как особый призыв Божий и решил уйти в монастырь.

Восьмого февраля 1886 года епископ Тамбовский и Шацкий Виталий (Иосифов) в архиерейской Крестовой церкви Казанского мужского монастыря г. Тамбова совершил постриг Василия Богоявленского в монашество с именем Владимир. А на следующий день новопостриженный иеромонах Владимир был возведен в архимандриты и назначен настоятелем Козловского Свято-Троицкого мужского монастыря. Вскоре молодой архимандрит с академическим образованием, прославившийся как прекрасный проповедник, был замечен церковным начальством и поставлен на должность настоятеля Антониева монастыря в Новгород, а также стал членом Новгородской духовной консистории.

На новом месте служения он самоотверженно посвящает себя просветительской деятельности, приняв участие в открытии епархиальной биб­лиотеки и организовав регулярные ­религиозно-нравственные чтения.

Архипастырское служение

Менее чем через два года архимандрит Владимир был призван для несения архиерейского служения. Тринадцатого июня 1888 года в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Петербурге состоялась его епископская хиротония. В Новгороде епископ Старорусский Владимир, викарий Новгородской епархии, продолжил проводить регулярные беседы с прихожанами по вопросам веры и морали в кафедральном Софийском соборе. Особое внимание в этих ­беседах владыка Владимир уделял христианскому воспитанию детей.

В январе 1891 года архипастырь стал епископом Самарским и Ставропольским. В Самаре он создает Алексеевское религиозно-просветительское братство, которое занималось развитием сети церковно-приходских школ. В здании городской думы владыка инициировал проведение регулярных чтений на духовно-нравственные темы. Также много внимания он уделял созданию приходских библиотек8.

Осенью 1891 года из-за неурожая в России разразился голод, охвативший 17 губерний на Черноземье и в Среднем Поволжье. Жители Самары и окрестностей также страдали от нехватки продовольствия9. Сразу после начала этого бедствия епископ Владимир создал Самарский епархиальный комитет помощи голодающим. Во всех монастырях епархии и богатых приходах были открыты благотворительные столовые и чайные, организовано бесплатное питание учеников всех церковных школ.

Восемнадцатого октября 1892 года архипастырь был назначен архиепископом Карталийским и Кахетинским, Экзархом Грузии.

По воспоминаниям святителя Каллистрата (Цинцадзе), Католикоса-Патриарха всея Грузии, архиепископ Владимир поначалу с трудом привыкал к условиям церковной и культурной жизни в новой для него стране. Трудно ему было свыкнуться с мыслью о том, что в Грузинской Церкви всегда жила надежда на возрождение независимости. Однако постепенно он проникся уважением к местным церковным традициям и даже «научился служить Литургию полностью на грузинском языке»10. Архиепископ Владимир не был сторонником идеи грузинской автокефалии, тем не менее признавал необходимость реорганизации церковного управления на Кавказе.

Архипастырь инициировал на территории экзархата масштабное восстановление старых церковных зданий, а также строительство новых; всего было построено и воссоздано около ста храмов. В частности, была проведена реставрация мцхетского собора и Самтаврского мцхетского монастыря святой Нины. В храмах вводилась традиция внебогослужебных ­духовно-просветительских бесед. В 1894 году архиепископ Владимир способствовал открытию Кутаисской духовной семинарии. Особое внимание при нем уделялось церковно-приходским школам. В 1897 году в Тифлисе было создано епархиальное духовно-просветительское миссионерское братство.

В феврале 1898 года Владимир Богоявленский был назначен митрополитом Московским и Коломенским. В Москве он продолжил свою активную проповедническую и просветительскую деятельность.

Наиболее масштабной инициативой мит­рополита Владимира в годы его служения на Московской кафедре стало строительство епархиального дома. Пятого ноября 1902 ­года ­митрополит освятил здесь домовой храм в честь святого равноапостольного князя Владимира. С этого времени епархиальный дом стал центром просветительской и миссионерской работы. Богослужения во Владимирском храме совершались ежедневно. На воскресных и праздничных Литургиях, как правило, пел хор рабочих московских фабрик. По воскресеньям служилась вечерня с общенародным пением, после которой проводились беседы духовно-нравственного содержания. В здании разместилась обширная епархиальная библиотека с читальней для всех желающих. В епархиальный дом были перенесены редакции журналов «Московские епархиальные ведомости» и «Воскресные беседы». В доме трудились многочисленные братства и общества, разместился Церковно-археологический музей с ценным собранием предметов церковной старины. Здесь также регулярно проводились религиозно-просветительские чтения для фабричных рабочих, богословские чтения для интеллигенции, концерты духовной музыки11.

Митрополит Владимир также выступил инициатором создания целого ряда просветительских учреждений: Миссионерского братства в честь Воскресения Христова, Московского епархиального миссионерского совета, Братства в честь святителя Алексия при Чудовом монастыре, Златоустовского религиозно-просветительского кружка, женских богословских курсов. Особое внимание архипастырь уделял борьбе с пьянством. В 1911 году он инициировал проведение Всероссийского антиалкогольного съезда, а в 1912 году — Всероссийского съезда практических деятелей по борьбе с алкого­лизмом.

Еще одним важным направлением архипастырской деятельности митрополита Владимира стало противодействие революционным идеям. Он постоянно выступал с критикой социалистических настроений. В дни всеобщей забастовки в октябре 1905 года он благословил зачитать в московских храмах послание «Что нам делать в эти тревожные дни»12, в котором очень резко обличались организаторы стачек. Однако жесткие высказывания, содержавшиеся в тексте, вызвали несогласие части духовенства, что привело к серьезному конфликту. Ситуация, сложившаяся в Москве, обсуждалась на заседании Святейшего Синода 22 октября. Члены Синода признали, что послание стало причиной «междоусобного раздора», и призвали духовенство действовать «в духе христианского всенародного братолюбия»13.

Спустя неделю митрополит созвал собрание московского духовенства, на котором выступил с речью «Наша пастырская задача в борьбе с социал-демократической пропагандой». В этой речи владыка признал, что в основе социал-­демократического движения лежит законное стремление рабочих к социальной справедливости. При этом он считал недопустимым добиваться ее незаконными средствами. Митрополит Владимир говорил: «Церковь не должна нападать на то, что есть в этом социал-демократическом движении справедливого и основательного… стремление рабочего и вообще низшего сословия к улучшению своего тяжелого быта нельзя считать дерзостью и беззаконием, но его необходимо только вставить в надлежащие рамки, направить на законный путь»14.

Революционные потрясения 1905 года по­двигнули общество к проведению в том числе церковных реформ. Для обсуждения этих инициатив в 1906 году было созвано Предсоборное присутствие при Святейшем Синоде. Митрополит Владимир стал заместителем председателя этого органа. Он поддерживал идею созыва Поместного Собора с целью рассмотрения актуальных вопросов церковной жизни.

В ноябре 1912 года митрополит Владимир был назначен на столичную Санкт-Петербургскую кафедру и стал первоприсутствующим членом Святейшего Синода.

В Петербурге он также продолжил свою активную духовно-просветительскую деятельность, ставшую отличительной чертой его архипастырского служения. В 1913 году он создал епархиальный Историко-археологический комитет. Стремясь активизировать борьбу с пьянством, в 1913 году митрополит добился установления Синодом Всероссийского дня трезвости (в день Усекновения главы Иоанна Крестителя, 29 августа по старому стилю).

После начала Первой мировой войны, когда Санкт-Петербург был официально переименован в Петроград, титул митрополита Владимира был изменен на «Петроградский и Ладожский».

Владыкой в это время был создан епархиальный фонд помощи семьям военных, лазарет на 70 ­коек и Комитет помощи беженцам.

Годы пребывания на Петербургской кафедре стали для митрополита временем осложнения отношений с царской семьей. В 1915 году во время аудиенции у императора он, отстаивая интересы Церкви, безбоязненно высказал свое отрицательное мнение о Григории Распутине и о его влиянии на государственные и церковные дела. Однако слова митрополита не были восприняты конструктивно.

Служение на Киевской кафедре и мученический венец

Попав в опалу за свою принципиальную позицию, осенью 1915 года митрополит Владимир был переведен на Киевскую кафедру. Фактически это означало ссылку из столицы. Тем не менее за ним был оставлен статус первоприсутствующего члена Святейшего Синода. Поэтому митрополит Владимир и после перевода в Киев довольно много времени вынужден был проводить в Петрограде, возглавляя работу Синода. Февральская революция 1917 года застала его именно в Петрограде.

Вынужденное долгое отсутствие митрополита Владимира в Киеве имело негативные последствия. Седьмого марта 1917 года в его отсутствие в Киеве под влиянием революционных идей был создан Исполнительный комитет духовенства и мирян, который стремился взять под свой контроль церковное управление. С этого времени в Киеве постепенно набирают силу революционные движения и стремление к самостоятельности Украины и Украинской Церкви.

После Февральской революции, отречения императора Николая II и перехода власти в России к Временному правительству в Украине была образована Центральная Рада, которая приняла на себя функции высшего законодательного органа Украины.

Вернувшись в Киев 24 марта 1917 года, митрополит Владимир сразу же заявил о нелегитимности созданного без его ведома Исполнительного комитета. Он также высказал отрицательное отношение к требованиям автокефалии, полагая, что церковное разделение может оказаться на руку только врагам Православия. Но в начале апреля митрополит вновь вынужден был уехать на заседание Синода в Петроград.

Пока митрополит Владимир был в российской столице, в Киеве состоялся епархиальный съезд, который сформировал новый орган — Епархиальную раду. В ее состав вошли в основном сторонники автокефалии Украинской Церкви. Возвратившись в Киев, митрополит не признал решений епархиального съезда, что привело к конфликту с Епархиальной радой. В начале августа перед проведением в Киеве очередного епархиального собрания митрополит Владимир издал пастырское послание, в котором прямо осуждал идеи обособления и автокефалии15.

В праздник Успения 15 (28) августа 1917 года в Москве открылся Всероссийский Церковный Собор, призванный реформировать жизнь Церкви. Архипастырь принимал активное участие в его работе. Он был избран почетным председателем Собора, а также возглавил соборный отдел по вопросам церковной дисциплины. Мит­рополит Владимир рассматривался как один из кандидатов на Патриарший престол. В первом туре голосования он набрал 13 голосов. В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября (4 декабря) 1917 года митрополит Владимир возглавил чин интронизации новоизбранного Патриарха Тихона (Беллавина).

Находясь на Поместном Соборе, митрополит Владимир отсутствовал в Киеве с середины августа до начала декабря 1917 года. За это время церковная и политическая ситуация в Украине сильно изменилась.

В июне 1917 года Центральная Рада провозгласила национально-территориальную автономию Украины, а в ноябре — создание Украинской Народной Республики (УНР). Одновременно в Киеве была образована Всеукраинская православная церковная рада (ВПЦР) во главе с архиепископом Алексием (Дородницыным). Главной задачей ВПЦР была подготовка Всеукраинского православного церковного собора.

Делегаты Всероссийского Собора поначалу отвергали идею созыва отдельного Собора в Киеве. Но на рубеже ноября — декабря 1917 года позиция соборян изменилась. Всероссийский Собор избрал делегацию во главе с митрополитом Платоном (Рождественским), которой поручалось отправиться в Киев, принять участие в работе Всеукраинского собора и найти пути к сохранению церковного мира16.

В ноябре 1917 года под влиянием ряда радикально настроенных членов Всеукраинская православная церковная рада направила мит­рополиту Владимиру письмо с призывом не возвращаться больше в Киев. Тем не менее 2 декабря он туда приехал и поселился в Мит­рополичьей резиденции в Киево-Печерской лавре. На призывы уйти в отставку он ответил категорическим отказом. К этому времени Центральная Рада признала ВПЦР законным органом высшего церковного управления в пределах Украины. Однако митрополит ­Владимир настаивал на его нелегитимности, что серьезно усиливало конфликт и внутри Церкви, и во взаимоотношениях Церкви с украинской государственной властью.

В декабре 1917 года в Киев также прибыла делегация Всероссийского собора во главе с мит­рополитом Платоном (Рождественским). После консультаций с делегацией митрополит Владимир дал согласие на проведение Всеукраинского собора. В конце декабря 1917 — начале января 1918 года в епархиях прошли выборы делегатов на Всеукраинский собор. В первых числах января 1918 года Собор начал свою работу в Киеве. Митрополит Владимир был избран почетным председателем Собора. Первая сессия Собора работала в крайне непростой обстановке, поскольку именно в эти дни развивалось наступление большевистской Красной армии на Киев. Уже через неделю после начала Собора делегаты стали покидать Киев, а сессия Собора была закрыта. Таким образом, проблема канонического статуса Украинской Церкви на первой сессии так и не была решена окончательно.

В конце января 1918 года большевистские вой­ска под командованием М. Муравьева вплотную подошли к Киеву с левого берега Днепра, начался штурм. Вскоре большевики овладели городом, после чего здесь стали происходить массовые грабежи и убийства17.

Вечером 25 января в покои митрополита в Киево-Печерской лавре ворвалось пятеро вооруженных людей во главе с человеком в кожаной куртке и бескозырке. После беседы с архипастырем они потребовали, чтобы он оделся и следовал за ними. Иерарха отвели примерно на тысячу шагов от стен Лавры. Здесь вооруженные люди свернули с дороги на несколько шагов влево и там на небольшой полянке среди крепостных валов расстреляли митрополита и затем ограбили.

Утром 26 января тело святителя было найдено с многочисленными огнестрельными, колотыми и резаными ранами. В акте освидетельствования указано, что пальцы правой руки святителя были сложены для крестного знамения18. Это значит, что в момент расстрела митрополит Владимир молился и благословлял своих убийц.

Двадцать девятого января в Успенском соборе Лавры состоялось отпевание митрополита Владимира, в котором приняли участие митрополит Платон (Рождественский), епископы Агапит (Вишневский), Пахомий (Кедров), Никодим (Кротков) и Пимен (Пегов). Тело святителя было перенесено на территорию Ближних пещер и погребено в Крестовоздвиженском храме.

Еще когда Киев был в руках большевиков, они пытались провести свое расследование убийства митрополита Владимира. М. Муравьев заявил, что большевистское командование не отдавало приказов об его убийстве и что святитель стал жертвой анархии, царившей в Киеве после взятия города советскими войсками. По свидетельству одного из современников, Муравьев даже издал воззвание «по поводу убийства митрополита Владимира», в котором сообщал, что оно «совершено кучкой каких-то анархистов, с которыми он будет вести беспощадную борьбу»19. Несмотря на обещания, большевики так и не выявили убийц. Попытки переложить вину за это преступление на «кучку каких-то анархистов» выглядят странно, поскольку в состав большевистской армии Муравьева входило большое количество идейных анархистов, некоторые из них даже занимали высокие командные должности. Да и сам Муравьев не скрывал своих про­анархистских симпатий, в связи с чем ожидать от него беспристрастного расследования было бы странно. Свои преступления и массовые казни в Киеве Муравьев оправдывал «революционной целесообразностью», а многие из них поощрял лично.

Не рассчитывая на помощь новой власти, в Киево-Печерской лавре было решено провести собственное независимое расследование. По его результатам профессор Киевской духовной академии протоиерей Федор Титов уже в апреле 1918 года издал книгу «Венок на могилу мит­рополита Владимира», в которой постарался в деталях реконструировать события последних дней жизни святителя20. Однако автор не смог дать однозначный ответ на вопрос, кто же именно убил митрополита.

После того как большевики бежали из Киева, предпринималось несколько попыток расследовать преступление21. Следствию, проводившемуся в период правления в Киеве гетмана Павла Скоропадского, даже удалось установить одного из предполагаемых участников убийства — солдата большевистского 436-го Новоладожского полка Трофима Нетребко, у которого были родственники среди лаврских монахов22. Однако после падения гетманского правительства в декабре 1918 года следствие было приостановлено и больше не возобновлялось. Зверское убийство Киевского митрополита так и осталось нераскрытым.

Почитание памяти священномученика Владимира Киевского

Уже в год убийства началось особое почитание митрополита Владимира как мученика за Христа. В феврале 1918 года Всероссийский Церковный Собор провел специальное заседание, посвященное памяти архипастыря. Собор установил ежегодное молитвенное поминание всех, кто погиб в результате начавшихся гонений. Было решено, что днем памяти новых мучеников за веру должен стать воскресный день, ближайший к 25 января по старому стилю, — дню мученической смерти митрополита Владимира Киевского23.

Но после того, как в гражданской войне победили большевики и была окончательно установлена советская власть, открытое поминание христиан, погибших от рук гонителей, стало невозможным. Широкое поминовение мучеников, пострадавших от советского атеистического режима, сохранялось только в эмиграции. В 1981 году Русская Православная Церковь Заграницей совершила канонизацию новомучеников и исповедников ХХ века, среди которых первое место занял священномученик Владимир.

После 1988 года началось изучение подвига новомучеников и исповедников в Советском Союзе. Уже в 1989 году к лику святых был причислен Патриарх Тихон, а в 1992 году состоялась канонизация священномучеников митрополита Киевского Владимира (Богоявленского), митрополита Петроградского Вениамина (Казанского) и с ним убиенных, а также великой княгини Елизаветы Феодоровны и инокини Варвары. Это была первая в Русской Православной Церкви канонизация новомучеников. Тогда же было решено, что память Собора новомучеников будет праздноваться ежегодно 25 января (7 февраля), в день ­убийства митрополита Владимира (Богоявленского), если этот день выпадает на воскресенье, или же в ближайший к нему воскресный день. Таким образом, церковное поминовение новомучеников и исповедников ХХ века непосредственно связано с днем памяти священномученика Владимира.

В 1992 году, несмотря на сложную ситуацию в Киеве в связи с церковным расколом и попытками захвата Киево-Печерской лавры, было все же решено провести работы по обретению мощей священномученика Владимира.Вечером 26 июня по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира несколько епископов, среди которых был и Черновицкий епископ Онуфрий (ныне — Предстоятель Украинской Православной Церкви), в Крестовоздвиженском храме ­Киево-Печерской лавры вскрыли склеп над могилой священномученика Владимира и обрели его честные мощи. После этого останки святителя были облачены в епископское облачение и перенесены в Трапезный храм Лавры. На следующий день в храме была отслужена Божественная литургия, после которой мощи крестным ходом были перенесены в Дальние пещеры Лавры, где они почивают и сегодня.

Обретение мощей священномученика Владимира стало важным духовным подкреплением для Украинской Православной Церкви в дни испытаний. Священномученик Владимир словно восстал из гроба, чтобы оказать помощь своей Церкви в трудную минуту.

Тертуллиан писал, что «кровь мучеников есть семя христианства» (Апология, гл. 50)24. Можно сказать, что церковное возрождение конца ХХ – начала ХХI века — это плод подвига новомучеников, которые засвидетельствовали свою веру перед лицом богоборческой власти. И первым в сонме новомучеников ХХ столетия стоит священномученик Владимир Киевский.

Первому новомученику в архиерейском сане мы ежедневно молимся в храме, который он построил

Протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Первый русский священномученик XX века в сане епископа митрополит Владимир (Богоявленский) проходил свое архипастырское служение в разных епархиях, среди которых последними были все три митрополичьих кафедры Российской Церкви: Московская (1898–1912), Санкт-Петербургская (1912–1915) и Киевская (1915–1918). Это дало святителю основание в шутку называть себя «митрополитом всея России».

Везде, где он служил, сохранилась память о нем как ревностном подвижнике, неустанном труженике, инициативном деятеле, всюду стремившемся к духовному обновлению церковной жизни, к расширению евангельской проповеди среди народа. Особенно близка ему была просветительская, миссионерская деятельность, и он везде открывал новые духовные школы, курсы, вовлекал православных людей в церковное служение. Также заботила его нравственная проповедь. В частности, он постоянно искал способы борьбы с народным пьянством. Его благотворительная деятельность удивляла своим размахом и самоотверженностью. Во время эпидемии на Волге он сам ходил в холерные бараки, организовывал помощь больным и обездоленным. Митрополиту Владимиру были присущи пламенная вера, любовь к Богу, к Церкви и богослужению, доброта и сострадательность к людям всех сословий и состояний. Он был светлым, простым, прямым, нелукавым человеком. Честность и принципиальность не позволяли ему уступать большинству, если он считал его требования греховными и вредными. Он не побоялся высказать самому государю свое отрицательное отношение к Распутину и его роли при царском дворе. Он смело выступал и против большевиков, и против украинских автокефалистов, что было по-настоящему опасным.

Наибольшей активности и многообразия эти труды святителя достигли на Московской кафедре, где срок его служения оказался самым большим. Здесь он, как и в других епархиях, благословлял возведение новых храмов и освящал их, организовывал православные братства, курсы, издательства, библиотеки, инициировал и другие просветительские проекты. Самым грандиозным из них был сбор народных средств и строительство Московского епархиального дома в Лиховом переулке с великолепным Князь-Владимирским храмом и при нем огромным залом, получившим название Соборной палаты. В 1905 ­году митрополит Владимир смело и резко обличал революционеров, чем заслужил себе репутацию ретрограда и консерватора в широких слоях крайне оппозиционного и даже революционно настроенного общества (особенно интеллигенции и студенческой молодежи). Но он не умел, да и не стремился угождать кому-либо против своей совести. Это неумение приспосабливаться и кривить душой привело к его перемещению из Петербурга в Киев, но в этом нельзя не усмотреть особый Промысл Божий. Он теперь возглавил Церковь Матери городов Русских, где его святой покровитель — равноапостольный князь Владимир — крестил Русь, а сам архипастырь в юности заканчивал Киевскую духовную академию.

После революции все православные русские святыни были попраны, уничтожены или почти разрушены. Не избежал этой участи и Московский епархиальный дом. Больших трудов стоило добиться возвращения его Церкви, а вернуть ему прежнюю красоту и славу удалось только к тысячелетию кончины святого равноапостольного князя Владимира, в 2015 году. Из руин был восстановлен Князь-­Владимирский храм, а под ним устроен новый храм в честь святого Патриарха Тихона и святых отцов Всероссийского Поместного Собора. По милости Божией в оба престола были вложены частицы святых мощей основателя и строителя Епархиального дома, священномученика Владимира.

Дела святых людей не умирают. Хотя сам святитель Владимир претерпел мученическую смерть и все, что он созидал, было разрушено, но победа зла оказалась временной. Теперь митрополит Владимир — великий святой, своим подвигом научающий новые поколения христиан, а посеянные им семена веры уже дали обильные плоды. Епархиальный дом, построенный им «в целях народного просвещения», стал теперь главным зданием Православного Свято-Тихоновского университета, где тысячи людей получают широкое и качественное православное, в том числе богословское, образование. Просветительская и миссионерская деятельность нашей Церкви также успешно возродилась. А социальное благотворительное, милосердное служение людям приобрело небывалый размах. Церковные больницы; православные детские учреждения и богадельни для престарелых; школы сестер милосердия; масштабное волонтерское движение; больничные храмы; формирующийся корпус больничных священ­ников-капелланов, причащающих больных во время пандемии; помощь оказавшимся в чрезвычайных ситуациях; централизованный сбор денег для бездомных, обездоленных, попавших в беду людей — все это деятельное проявление присущего Церкви самоотверженного сострадания скорбящим. После октябрьского переворота многие епископы и священники выбирали путь подвига, приближаясь к истинному Христову служению, но святитель Владимир явился одним из тех немногих, кто в особенно трудное революционное время противостал духу безбожия и апостасии, высоко подняв знамя христианского просвещения и деятельной любви к людям. Он твердо, можно сказать до смерти, стоял за единство Церкви, боролся против центробежных автокефалистских, националистических устремлений, стал предтечей и пророком многих событий и испытаний нашего времени. Его подвиг и молитвенная помощь да будут и теперь для нас путеводной звездой и благодатным покровом!



ПРИМЕЧАНИЯ

1 Статья подготовлена на основе доклада, который был прочитан в Успенской Киево-Печерской лавре на IX студенческой конференции «Студенческая наука в духовной школе» (7 февраля 2018 г.), посвященной 100-летию со дня мученической кончины священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского и Галицкого. См.: Труды Киевской духовной академии. 2018. № 28. С. 21–38.

2 Принято считать, что свт. Владимир (Богоявленский) родился 1 (13) января 1848 года, однако, как показывают архивные материалы, более точной датой является 2 (14) января. См.: Лютова С. Н., Серженко И. И. К вопросу о родословии митрополита Владимира (Богоявленского) и архиепископа Василия (Богоявленского) // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2017. Вып. 75. С. 11–21.

3 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за сентябрь 1870 г. // Труды Киевской духовной академии. 1873. № 12. С. 17.

4 Протоколы заседаний Совета Киевской духовной академии за 1873–1874 учебный год. Киев, 1874. С. 314–316.

5 Там же. С. 416–417, 420.

6 О жизненном пути священномученика Владимира после окончания академии см.: Крикота Н., свящ. «Я готов отдать свою жизнь за Церковь»: Житие священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого: К 155-летию со дня рождения и 85-летию со дня убиения. М., 2002; Галкин А. К., Дамаскин (Орловский), игум. Владимир (Богоявленский), свт. // Православная энциклопедия. Т. 8. М., 2004. С. 629–634; Священномученик Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский) // Биографические сведения о братии Киево-Печерской лавры, пострадавшей за православную веру в 20 столетии / сост. Л. П. Рылкова. Киев, 2008. С. 25–37; Бурега В. В. Володимир (Богоявленський Василь Никифорович) // Київська духовна академія в іменах: 1819–1924: енциклопедія: в 2 т. Т. 1: А – К. Київ, 2015. С. 316–322.

7 Щеголев А. Тамбовский уроженец высокопреосвященный Владимир, Митрополит Киевский и Галицкий. 1918: отрывочные заметки и воспоминания // Известия Тамбовской губернской ученой архивной комиссии. Тамбов, 1918. Вып. 58. С. 292; Левин О. Ю. Тамбовский период жизни священномученика Владимира (Богоявленского) // Православная история и традиционная культура: материалы науч.-практ. конф. Тамбов, 2003. С. 112–120.

8 Венок на могилу высокопреосвященного митрополита Владимира / под ред. заслуж. проф. прот. Ф. Титова. Киев: Киево-Печерская лавра, 1918. С. 10–11.

9 Подробнее см.: Ермолов А. С. Неурожай и народное бедствие. СПб., 1892; Пьянков С. А., Михалев Н. А. Голод 1891–1892 гг. в России в советской и современной отечественной историографии // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2015. № 1. С. 44–55.

10 Бурега В. В., Мания Э. М. Воспоминания святителя Каллистрата (Цинцадзе) о служении в Грузии священномученика Владимира (Богоявленского) // Труды Киевской духовной академии. 2018. № 28. С. 69.

11 Подробнее см.: История Московского епархиального дома. [Электронный ресурс] // URL: http://www.patriarchia.ru / db / text / 3861615.html; Анохин Д. Московский епархиальный дом — свидетель церковной истории // Журнал Московской Патриархии. 2015. № 6. С. 48–53.

12 Опубликовано в: Московские ведомости. 1905. 16 октября.

13 Определение Святейшего Синода от 22.10.1905 за № 150, по ­поводу прискорбных событий 16 октября в некоторых храмах города Москвы // Церковные ведомости. 1905. № 44. С. 499.

14 Владимир (Богоявленский), митр. Наша пастырская задача в борьбе с социал-демократической пропагандой. М., 1909. С. 41.

15 Опубликовано в: Киевские епархиальные ведомости. 1917. № 32–33. С. 260–262.

16 Ульяновський В. І. Церква в Українській державі 1917–1920 рр. (доба Української Центральної Ради). Київ, 1997. С. 151–152.

17 Подробнее см., напр.: Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. Харьков, 2006. С. 46–55.

18 Венок на могилу высокопреосвященного митрополита Владимира. С. 51.

19 Гриневич В. А., Гриневич Л. В. Слідча справа головнокомандувача радянських військ в Україні М. А. Муравйова: Документи, історія. Київ, 2001. С. 270.

20 Венок на могилу высокопреосвященного митрополита Владимира. С. 40–59.

21 Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба гетьманату Павла Скоропадського). Київ, 1997. С. 138–142.

22 Ульяновський В. І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба гетьманату Павла Скоропадського). С. 138–142; Козлов Д. В. Смерть митрополита Київського Володимира (Богоявленського): три слідства та їх результати через призму системного аналізу // Український історичний збірник. Вип. 15. Київ, 2012. С. 102–103.

23 Священный Собор Православной Российской Церкви. Собрание определений и постановлений. М.; Пг., 1918. Вып. 3. С. 55.

24 Цит. по: Отцы и учители Церкви III века: Антология / сост. иером. Илариона (Алфеева). Т. 1. М., 1996. С. 378.