Небесная хранительница Калужской земли

К 250-ЛЕТИЮ ИЗБАВЛЕНИЯ КАЛУГИ ОТ МОРОВОГО ПОВЕТРИЯ ПО МОЛИТВАМ БОГОРОДИЦЕ

У Калужской иконы Божией Матери большой юбилей. В 1771 году по молитвам к ней в Калуге была остановлена эпидемия чумы. Эта икона прославилась многочисленными исцелениями, а также заступничеством от врагов при наполеоновском нашествии. После ­закрытия Рождественского храма в 1930-х годах икону переносили в другие — действующие храмы, пока она не оказалась в Калужском краеведческом музее, а затем в Георгиевском соборе Калуги. Другой чудотворный список, ныне участвующий в крестных ходах, пребывает в кафедральном Троицком соборе. Поэтому паломники могут помолиться у двух образов в разных храмах. PDF-версия.

Чудо в Тинькове

Подробное и достоверное описание явления Калужской иконы и чудесных случаев от нее составили по распоряжению императора Александра I и благословению Святейшего Синода, когда установилось официальное почитание образа после избавления Калуги от наполеоновской армии1.

Явление Калужской иконы Божией Матери произошло в 1748 году в селе Тиньково, недалеко от Калуги, в доме помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Две его служанки перебирали старые вещи на чердаке и обнаружили свернутый холст. Развернув его, девушки увидели изображение женщины в темном одеянии с книгой в руках. Они решили, что это портрет монахини. Одна из них, Евдокия, поддавшись раздражению, плюнула на картину, и тотчас с ней случился припадок, она упала без чувств. На следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла, что это Ее кощунственно оскорбила их дочь. Божия Матерь повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а больную окропить освященной водой. После этого Евдокия исцелилась.

Помещик Василий Хитрово взял чудотворную икону в свой дом, разрешив всем желающим приходить и молиться перед ней. Односельчане воспользовались приглашением, и сразу по­явилась молва, что от иконы происходят невероятные исцеления. Всего в «Сказании» описано 25 случаев, причем некоторые из них имели масштабное значение — например, спасение горожан от чумы и холеры. Туда же включены истории спасения от пожаров, природных бедствий и частные случаи исцелений от болезней и помощи в житейских нуждах.

Первоначально Калужская икона Божией Матери называлась Калуженской, по месту пребывания: через некоторое время прославившуюся чудесами икону из дома Хитрово с почестями перенесли в приходской храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Калужка. В периоды различных бедствий чудотворный образ приносили в Калугу, горожане молились пред ним, уповая на свою Заступницу. Примечательно, что в одном из зафиксированных чудес Царица Небесная Сама Себя называет «Охранительницей града Калуги». Неудивительно, что списки Калужской иконы были «чуть ли не в каждом доме», и от многих из них происходили исцеления. Через эту икону Матерь Божия не раз являла Свое покровительство Русской земле в тяжелые времена, и потому празднование Калужской иконы совершается четыре раза в год: 2/15 сентября, 12/25 октября, 18/31 июля и в первое воскресенье Петрова поста.

«За град и землю Калужскую»

Так, 2/15 сентября было установлено празднование в воспоминание об избавлении Калуги от чумы в 1771 году, когда страшная эпидемия буквально опустошила город, — горожане вымирали целыми семьями. Но когда чудотворную икону Пресвятой Богородицы крестным ходом пронесли по городу и отслужили всенародный молебен, чума прекратилась. Сбылось слово Богоматери, что «Она будет ходатайствовать, по воле Сына Своего, за град и землю Калужскую»2. В честь этого события было установлено совершать ежегодно крестный ход вокруг города.

Другой случай спасения жителей Калуги по молитвам к святыне зафиксирован в 1892 году. В это время вокруг Калужской губернии свирепствовала холера. По постановлению городской думы для избавления жителей от опасности эпидемии было решено обойти город ­крестным ­ходом с иконой Калужской Божией Матери. И в то время как в смежных губерниях была большая смертность, в Калужской имелись лишь единичные случаи заболевания. В память этого события была установлена еще одна дата празднования в честь иконы — 18/31 июля.

Чудеса от святого образа связаны также с Отечественной войной 1812 года. Тогда Калуга была важным стратегическим пунктом — «складом» продовольствия для армии и местом, куда стекались резервные силы. При формировании Калужского ополчения епископ Калужский Евлампий (Введенский) отслужил со всем духовенством молебен перед этой иконой. Когда по приказу М. И. Кутузова русские войска были вынуждены отступить после Бородинского сражения, Калужская губерния попала в зону оккупации. Епископ Евлампий благословил совершать всем миром крестные ходы с иконой вокруг Калуги.

В начале октября французы заняли Боровск и подошли к Малоярославцу. После сражения под Малоярославцем французские полчища двинулись в сторону Калуги. Епископ Евлампий с духовенством молились перед чудотворной Калужской иконой, которая находилась в храме Рождества Богородицы села Ромоданова. И заступничеством Богородицы враг не вошел в город, а начал отступление по Смоленской дороге. Взятые под Малоярославцем пленные французы свидетельствовали, что «на них внезапно напал страх и трепет, так как они увидели стоящую на воздухе Калужскую икону Божией Матери... и услышали Ее повеление идти к Гжатску»3. Поэтому третье празднование ей совершается 12/25 октября в память спасения Калуги от нашествия наполеоновских войск в 1812 году.

К слову, свою всероссийскую известность икона получила именно после этих военных событий. О явлениях и чудесах от нее доложили императору Александру I и Святейшему Синоду, что сделало ее почитание общецерковным. Празднование 12/25 октября было также установлено с совершением крестного хода. «Изнесение иконы из села Калужки в ближние пределы» стало частой практикой, так что икона много путешествовала. Ежегодно святыня доставлялась даже в Оптину пустынь. Однажды от нее получил благодатную помощь («некоторое облегчение», как написано в летописи обители) преподобный старец Амвросий Оптинский, который болел водянкой.

Неоднократно крестные ходы совершались для избавления Калуги от разных болезней и пожаров. Приносилась святыня для помощи жителям южных пределов Калужской губернии, и только город Боровск, около половины населения которого составляли старообрядцы, долго не признавал святую покровительницу.

Но в 1899 году после исцеления жены коллежского асессора Зинаиды Чуфаровской икона по просьбе этой семьи была принесена для поклонения верующих в Боровск, где к крестному ходу все же примкнули старообрядцы, «которые за все время трехдневного пребывания святой иконы в городе присутствовали за богослужениями в соборном храме»4. Так икона стала почитаться и приверженцами старых традиций. Существуют даже некоторые списки Калужской иконы, выполненные в древнем стиле старообрядческой иконографии. С тех пор она чтится и как «раскольников на путь благий обращающая», потому что «Божественную веру прославила еси, прелесть же раскола посрамила еси»5. В тридцатые годы XX века храм Рождества Пресвятой Богородицы села Калужки, в котором пребывала явленная икона, был закрыт, колокола сброшены, церковные ценности конфискованы. Существует версия, что икону переносили из храма в храм, пока она не оказалась в местном краеведческом музее. Но «в сороковых годах XX века, при Онисифоре (Пономарёве), еп. Калужском и Боровском, Калужскую икону вернули Русской Православной Церкви и поставили в храме вмч. Георгия "за верхом", приобретшем в советский период статус кафедрального собора». Там она находится и сегодня (см.: Легостаев В. В. История церкви с. Калужка. Калуга, 2000. С. 73–74).

По другой версии, первоначальный образ был подменен в то время, когда с него делалось множество списков, подлинник же (датируется последней третью XVIII века) хранился в Церковно-археологическом кабинете Троице-Сергиевой лавры. В честь празднования 250-летия обретения Калужской иконы его передал Калужской епархии Патриарх Алексий II для кафедрального Свято-Троицкого собора.

Однако по документам, найденным в запасниках областного краеведческого музея о передаче к ним на баланс среди прочих предметов подлинника Калужской иконы, его описание и размеры не соответствуют переданному из Лавры образу.

Почитание святыни

Калужская икона Божией Матери вновь широко почитается народом Божиим не только в краю ее чудесного явления, но и за его пределами. Каждый день автобусы с богомольцами непременно останавливаются у Георгиевского и Троицкого соборов Калуги, чтобы верующие могли поклониться главной святыне Калужской земли. В обоих храмах перед этой иконой Божией Матери на неделе и в праздничные дни служатся акафисты и молебны. И хотя в знак благодатной помощи люди жертвуют ей свои драгоценные украшения, чудесные случаи, к сожалению, в наши дни никто не фиксирует.

По словам ключаря Свято-Троицкого кафедрального собора священника Максима Лихонина, с молитвенной просьбой к пребывающей в соборе калужской святыне обращаются самые разные люди. Немало среди них и тех, чьи родственники страдают от алкогольной зависимости. «Мы совершаем водосвятные молебны перед иконой, кропим верующих святой водой и передаем ее для страждущих, — говорит священник. — Специальной статистики исцелений не ведем, но из наиболее ярких случаев припоминаю историю одного мужчины. Он пришел в храм в сильном душевном смятении. Я посоветовал ему помолиться Богородице у чудотворного образа. А через несколько лет мы вновь встретились в соборе, только он уже был насельником одного из калужских монастырей».

Зная о благодатной помощи Божией Матери, в Троицкий собор вместе с родителями и воспитателями приезжают больные ДЦП дети из реа­билитационного центра «Калуга-Бор». «Мне трудно сказать, в какой степени они получили выздоровление после молитв перед Калужской иконой, — продолжает отец Максим. — Но утешение и облегчение очевидны, иначе бы они не приезжали сюда даже тогда, когда в храме нет богослужения».

Практика крестных ходов с Калужской иконой, прерванная в ХХ столетии, вновь возобновилась по благословению архиепископа (ныне митрополита) Калужского и Боровского Климента. Сначала это были крестные ходы, проходившие в Калуге. Затем святыню стали приносить для поклонения верующим в другие города области6. Как признаются участники крестного хода, некоторые из них впервые услышали о существовании Калужской иконы Божией Матери, другие хотя и знали о ней раньше, но не имели возможности помолиться перед чудотворным образом.

В разгар пандемии весной 2020 года во многих епархиях состоялись крестные ходы с особо почитаемыми местными святынями вокруг городов и областей. Не стала исключением и Калуга. Так, митрополит Калужский и Боровский Климент с духовенством и монашествующими объехал вокруг всей Калуги с чудотворным списком Калужской иконы Божией Матери, молясь о скорейшем прекращении пандемии. Калужане верят, что благодаря заступничеству Богородицы город в очередной раз был спасен от большого количества заболевших и умерших среди его жителей.

«Радуйся, Владычице, милость Свою нам и заступление являющая!»

Протодиакон Сергий Комаров

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Сказание о явлении и чудесах иконы Божией Матери Калуженской // Калужские епархиальные ведомости. [Приб. 1863]. № 13. С. 223–233.

2 Там же.

3 О Тебе радуется: Чудотворные иконы Божией Матери / Сост. Н. Дмитриева. М.: Сретенский монастырь, 2004. С. 159.

4 Извеков М. С., свящ. Новое чудо милости от чудотворной иконы Божией Матери, нарицаемой Калужская // Калужские епархиальные ведомости. 1900. № 1. С. 3.

5 Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Калужская», икос 6.

6 Комаров С., протодиак. Помолимся о земле Калужской // Православный христианин. Калуга, 2011. № 5. С. 4–9.



Митрополит Калужский и Боровский Климент: "Сама Божия Матерь собирает людей на молитву"

Калужский край занимает особое место в истории России, и не случайно его называют благословенной Калужской землей. В Калуге пребывает великая святыня — чудотворная икона Божией Матери, именуемая Калужской. Со времени ее явления в 1748 году Божия Матерь охраняет нашу землю от врагов, через этот образ было совершено множество чудес и исцелений. С этой святыней мы ежегодно совершаем крестный ход по Калужской земле и видим, как Царица Небесная откликается Своей помощью на наши молитвенные обращения.

Как говорят в народе, когда приносят к людям чудотворный Ее образ, Сама Божия Матерь всех собирает на молитву. И это действительно так, мне приходилось бывать в городах и селах, куда должны были принести нашу икону. За 30–40 минут до прибытия крестного хода на площади перед храмом почти никого нет, а уже через полчаса сотни людей идут сюда с цветами в руках, чтобы встретить святыню. Приходят и руководители администрации поселения, и родители с детьми. Все стоят и ждут ее прибытия. И такая благодатная атмосфера! Народ, ожидая прибытия иконы, вглядывается вдаль и поет песнопения, прославляющие Божию Матерь. Эта сердечная молитва необходима всем нам.

Глядя на икону, я всегда вспоминаю историю ее возвращения на Калужскую землю, это очень дорогое для меня воспоминание. Во время моего обучения в Московской духовной академии я часто посещал Церковно-археологический кабинет, где хранился этот образ. Сотрудники музея мне про него рассказывали, но я не почувствовал в этом ничего промыслительного. А когда был назначен в Калугу, посмотрел на все другими глазами и начал вести переговоры с ректором Академии архиепископом Евгением о передаче иконы в восстанавливаемый тогда в Калуге Троицкий собор. Окончательное решение о возвращении чудотворного списка в Калугу должен был принять Патриарх Алексий II. На встрече с ним я изложил историю иконы и передал ему все сопутствующие документы. В 1998 году по пути в Оптину пустынь Патриарх Алексий II посетил Калугу и вручил нам чудотворный список Калужского образа для Троицкого собора. Возвращение иконы — очень ценная для меня история. Это настоящее чудо! Калужская икона Божией Матери пережила гонения, трудное время уничтожения святынь, чтобы сегодня снова быть с нами и хранить нас от всякого зла.



Иконографические особенности иконы Божией Матери «Калужская»

Иконография Калужской иконы Божией Матери, обретенной в 1748 году в доме Василия Хитрово в селе Тиньково, очень необычна. Во-первых, она написана на холсте (на Руси, как правило, для этого использовали доски). Во-вторых, Божия Матерь изображена без Богомладенца, но с книгой. Такой образ характерен для западноевропейской традиции. По всей видимости, он и был привезен с Запада.

В западном искусстве мы находим немало изображений Богоматери с книгой, обычно это композиции Благовещения. Дело в том, что на Западе было распространено предание о том, что в момент явления Архангела Дева Мария читала книгу пророка Исаии, место с пророчеством о Мессии: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7, 14).

Напомним, что на православных иконах Благовещения Божия Матерь обычно держит моточек красной шерсти в руках, потому что, согласно восточному преданию, в момент посещения Архангела Она ткала пурпурную пряжу, из которой затем была сплетена завеса в Иерусалимском храме, разодравшаяся в момент смерти Спасителя на Кресте. Как мы видим, то и другое предание ставит Благовещение в контекст истории спасения человечества, давая понять, какая важная роль в нем принадлежит Пресвятой Деве.

С эпохи Возрождения итальянские художники стали изображать Деву Марию с книгой, но без Архангела. Такой мы Ее видим, например, на картинах Антонелло да Мессина и Лоренцо Коста. На последней также изображен голубь, символ Святого Духа, что направляет мысль смотрящего к сюжету Благовещения.К такого рода изображениям принадлежит и Калужская икона. Время ее написания определить трудно, потому что обретенный в доме Хитрово образ по одной из версий пропал, но сам материал — холст, а не доска — и стилистические особенности списков подсказывают, что образ мог быть написан в XVII — начале XVIII века.

Ирина Языкова