Интернет-клирос

ДВАДЦАТКА САМЫХ РАСКРУЧЕННЫХ И ПОПУЛЯРНЫХ СЕТЕВЫХ НОТНЫХ БИБЛИОТЕК ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ: ДОСТОИНСТВА, НЕДОСТАТКИ И СОВЕТЫ ПО ИХ КОРРЕКТНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ НА ПРАКТИКЕ

Было бы наивно полагать, что бурное развитие интернета полностью обойдет современный клирос. Репетиции церковных хоров посредством видеосвязи, правда, остаются пока экзотикой (причем это как раз тот случай, когда экзотики в обыденной жизни хотелось бы меньше), но регенты все чаще просят претендентов на вакантные места в составах хоров высылать записи сво­его пения через современные интернет-протоколы (например, мессенджеры). Еще раньше регенты освоили преимущества Всемирной сети для обмена хоровыми партитурами. О них и поговорим подробнее. PDF-версия.

От прагматического интереса к бескорыстному желанию помочь

Распечатки нот из интернета — примета современного клиросного служения. Если полтора десятка лет назад подобные примеры были крайне редкими и считались проявлением регентского чудачества, сегодня, наоборот, на редком городском приходе можно найти хор, который бы обходился без них. Прежде чем обсуждать собственно связанные с этим проблемы, необходимо сделать весьма важное замечание, обусловленное типичными привычками и сложившимися стереотипами интернет-пользователей. Уже давно мало кто приступает к поисковой работе, сразу же погружаясь в содержание рубрик и разделов того или иного каталога или конкретного сайта. Для поиска заданного произведения обычно прибегают к услугам глобальных поисковых машин, скользящих, по образному выражению одного из современных писателей, по поверхности подобно серферам по океанской глади. По­этому все сказанное далее стоит рассматривать не как рекламу тех или иных сетевых ресурсов, а исключительно как советы по их использованию, когда тот или иной поисковик на них уже указал. Справедливости ради, зачастую у интернет-пользователя и нет особого выбора. Всего один, зато характерный пример. Пасхальный концерт «Плотию уснув» современного церковного композитора прото­иерея Николая Ведерникова († 2020) автору этих строк удалось обнаружить лишь на одном-един­ственном общедоступном интернет-сайте.

Практически каждого основателя свободной нотной интернет-библиотеки к ее открытию подвела профессиональная деятельность в мире музыки. Для некоторых это стало делом всей жизни. «Я начал собирать ноты, еще будучи студентом, при помощи грантов от разных организаций и при содействии регентов-коллекционеров, — вспоминает основатель Научной библиотеки православной музыки (проект Фонда «Русское хоровое наследие») Владимир Морозан из США. — В условиях, в которых приходилось работать регентам-эмигрантам (многие переписывали ноты от руки, расписывали партитуры по памяти), упор необходимо было сделать именно на печатные источники. Теперь настала и моя очередь помочь другим — по евангельскому принципу "даром получили, даром давайте"».

«Рассматривать нотные интернет-архивы как поле для бизнеса в корне неверно, — развивает тему художественный руководитель мужского хора «Православные певчие» московский регент Георгий Смирнов. — Впрочем, на некоторых страничках сайта я указываю номер своей банковской карты. Иногда благодарные пользователи перечисляют на нее пожертвования. Эти поступления нечасты, и говорить о каком-то постоянном доходе не приходится. Едва хватает на оплату хостинга и доменных имен (в совокупности это порядка 1000 руб. в месяц). Впрочем, чаще просто говорят спасибо».

В целом Георгий Александрович доволен работой своего сайта. Ведь изначально, объясняет он, ресурс создавался для рекламного продвижения его мужского хора. «Постепенно стал заниматься нотной библиотекой для мужского клиросного состава, а затем и для смешанного, — продолжает Смирнов. — Эта тема мне близка: на излете советской эпохи я работал редактором в издательстве "Музыка". Тем стандартам я и стараюсь следовать: чужие сканы не выкладываю, ноты набираю самостоятельно. Указываю, если возможно, источник: для потребителя это важно. Что-то беру в офлайновых биб­лиотеках, что-то переписываю и перекладываю самостоятельно: часто в авторских автографах произведения записаны для четырехголосного хора в сопровождении фортепиано, а сегодня это мало кому нужно. Библиотечный раздел моего сайта имеет регентскую направленность. В частности, обрабатываю для хора тексты Миней. По возможности хотелось бы расписать на ноты все тексты подобнов наиболее значимых праздников, ведь даже самые распространенные и наиболее употребительные подобны далеко не каждый клиросный хор споет по тексту. В течение десяти лет составляю так называемые "сборники на ряду", когда все ноты и тексты собраны в одной книге. Это очень удобно, позволяет избежать лишней суеты и шума на клиросе. Раздаешь по экземпляру распечаток в формате А4 на каждую партию, себе пятый. При пультах с подсветкой это решает множество проблем: говоришь, к примеру, "15-я страница сверху" — и певчие четко понимают, что́ поем, никто ничего не переспрашивает. Так что затея с цифровизацией нотного архива практически оправданна. Полезна она и для концертного мужского хора: благодаря удаленному общению завязываются контакты, уже были реальные предложения о выступлениях и гастролях».

Исключительно прагматическая задача при формировании открытой нотной интернет-биб­лиотеки стояла изначально и перед московским регентом Алексеем Колобановым. «Мой сайт "Нотная библиотека для клироса" — это вспомогательный ресурс для подготовки певчих, которым я занимаюсь с 2012 года, — говорит Алексей Владимирович. — Там выложено все, что необходимо мне как преподавателю, полезно для обуча­ющихся на моих курсах или в той или иной степени развивало меня в моей практической работе на клиросе (в храме я пою с детства и достаточно давно регентую). Усматриваю я у нотной библиотеки и самостоятельный потенциал. Другое дело, для реализации этих идей нужны время и свободные руки — а пока ни того, ни другого не хватает».

Жертвуя качеством

Технические параметры конкретных реализованных интернет-протоколов, признаются все собеседники, для работы нотных библиотек не так принципиальны: если движок поддерживает работу веб-ресурса, а сам хостинг функционирует стабильно, открыть нотографический файл независимо от операционной системы и программного обеспечения способен (чуть быстрее или чуть медленнее) любой компьютер, планшет, смартфон. Во всяком случае, все это не столь важно по сравнению с качеством самих нот — четким набором как таковым, ясной читаемой страницей, уровнем музыкальной редактуры и корректуры. Прежде чем приступить к внимательному изучению той или иной интернет-библиотеки или пополнять свою бумажную нототеку распечатками, следует, советуют опрошенные «Журналом Московской Пат­риархии» эксперты, предварительно оценить качество представленных партитур. А именно: посмотреть, все ли строчки на страницах различимы, указывает ли администратор сайта авторство и первоисточник опубликованных материалов, не допускает ли наборщик досадных просчетов типа мелкой длительности (восьмой или шестнадцатой) последней ноты на странице (певчие на клиросе во время работы с подобной партитурой при перевороте листа практически обязательно ошибутся). «Иногда на ресурсы загружают низкопробный ширпотреб», — добавляет Алексей Колобанов, а Владимир Морозан указывает на недопустимо высокую частоту переделок и аранжировок — опять же без указания авторства.

В общем, известных регентов главным образом беспокоит круг вопросов, которые в классических музыкальных издательствах испокон веков решались корректорами, музыкальными, техническими и выпускающими редакторами. И немудрено: подобной работой администраторы веб-сайтов почти никогда не занимаются — ведь проекты эти большей частью держатся на энтузиазме и в любом случае не приносят их инициаторам ощутимой выгоды.

«Компьютеризация начала приходить на клирос в 1990-е годы, когда мы научились набирать ноты в медиаредакторах, — вспоминает декан Отделения церковного пения и регентования Православного гуманитарного института «Со-действие», регент столичного храма Трех святителей на Кулишках Евгений Кустовский. — Потом появилась возможность выкладывать ноты в Сеть. Однако поначалу в этой деятельности мною руководил трезвый, "шкурный" расчет. Очень несложно подсчитать, что распечатать ноты на черно-белом принтере с учетом цены бумаги и порошка дороже, чем купить нотный сборник в магазине, особенно если речь идет об объеме в 150–200 страниц формата А4. А уж если применяется двухцветная печать — и сравнивать нечего. Так что вначале я рассчитывал на отклик от рекламы».

Увы, по большому счету тот замысел провалился. Впрочем, отнюдь не из-за низкого качества самого сайта. Нотный сегмент современного православного книгоиздания пребывает в затяжном кризисе, несмотря на в целом благоприятную (разумеется, с поправкой на общий экономический спад) ситуацию в книжной полиграфии. Тут уместно вспомнить популярное в современном менеджменте следствие одного из шутливых законов Паркинсона — Мерфи, гласящее, что любую комплексную задачу можно решить быстро, дешево и на должном уровне, но при этом в каждом конкретном случае реально добиться выполнения лишь максимум двух названных условий из трех. Зачастую заказчик экономит на наборщиках нот просто потому, что вес соответствующего нормо-часа не определен ни одной ведомственной инструкцией. Понятно, что ноты набирать сложнее, чем текст. Но насколько? В результате в каждом конкретном случае договариваться приходится отдельно, что явно не способствует ни скорости, ни качеству исполнения.

«Впрочем, богослужебная нотная полиграфия весьма специфична, — продолжает Кустовский. — Скорость набора или дизайн книги в ней уходят на второй план. Превалируют же такие тонкие параметры, как, допустим, востребованность тех или иных произведений: можно издать в высочайшем качестве редкие авторские сочинения, тираж которых в нынешних условиях не будет раскупаться годами. В результате сегодня в практических интересах клироса во всей России более-менее стабильно трудится одно-единственное книжное издательство. Да и то осталось без помещения, и весь персонал работает по домам. Впрочем, даже оно не свободно от явных просчетов».

Евгений Сергеевич берет с полки свежий сборник Богородичнов. Правда, это не нотные партитуры, а обиходные тексты, но издание предназначено в первую очередь для клирошан. Сразу же видно: неоправданно завышен интерлиньяж (геометрическое расстояние между соседними строчками). Кроме того, при верстке не указан принудительный перенос, из-за чего слова в каждой строке оказались разнесены во всю ширину страницы. В общем, если кто-то хотел доставить певчим во время богослужения максимум не­удобств — с этой задачей он справился блестяще!

Рейтинг посещаемости: кто на свете популярней?

Что же касается свободных интернет-библиотек, в основном они формируются быстро и во всех смыслах дешево, зато безо всякой гарантии качества. Бывают, конечно, счастливые исключения, когда разработчик либо тратит на продукт долгие годы, либо вкладывает привлеченные финансовые средства. Несколько достойных примеров мы и разберем подробнее.

Интернет-каталог православных ресурсов «Православное христианство» поддерживает полезный сервис рейтингов, авторитетность которого подтверждается набранной за несколько лет статистикой. Правда, алгоритм расчета рейтинговых баллов учитывает лишь сайты, на которых размещен баннер «Православного христианства». Но им в порядке баннерного обмена не пренебрегает большинство администраторов сайтов, ориентированных на профессиональное общение пользователей-клирошан, поэтому для ранжирования веб-ресурсов по популярности соответствующая информация как минимум не бесполезна. Упомянем еще, что рейтинговый показатель «Православное христианство» рассчитывается как арифметическая сумма числа переходов из каталога на интернет-адрес ­сайта-участника и удвоенного числа обратных переходов.

По состоянию на конец 2020 года восьмерка лидеров «Православного христианства», отфильт­рованных в рубрике «Музыкальные коллекции: ноты, партитуры» раздела «Музыка», ранжировалась в следующем порядке (в скобках сначала указана общая позиция сайта во всем рейтинге без учета специфичной рубрикации; после запятой — динамика мест за предшествовавшие четыре месяца, где «á» означает подъем в общем рейтинге, а «â» — утрата позиций в нем же, причем отобраны только сайты, имевшие рейтинги при обоих замерах):

1) «Православные песнопения. Ноты для церковного хора» (16, á33);

2) «Православный обиход. Ноты» (37, â5);

3) «Православные певчие. Мужской хор» (48, â24);

4) «Русские православные церковные ноты» (99, á121);

5) «Православное русское пение» (107, á197);

6) «Сайт Московских православных регентских курсов» (159, á36);

7) «Библиотека регента. Русская духовная ­музыка» (187, á108);

8) «Интернет-клирос» (220, á74).

Класс «А»: самые респектабельные и привлекательные

Конечно, сравнивать между собой указанные ресурсы (равно как и некоторые другие, о которых несколько слов скажем ниже) — занятие неблагодарное: слишком разные у них задачи, возможности и целевая аудитория. Кроме того, в силу относительно невысоких абсолютных показателей рейтинг крайне динамичен: прибавка в трафике того или иного сайта помогает ему резко взлететь в ранжире за короткий промежуток времени. Тем не менее даже поверхностный взгляд на эту таблицу позволяет сделать важный вывод о высокой степени востребованности нотных интернет-архивов среди современных клирошан. Как видно, в прошлом году большинство лидеров улучшили свои позиции в общем рейтинге православных сайтов; те же, что ухудшили, потеряли некритично и все равно остались в лидерах.

С учетом всего сказанного выше можно выделить явно лидирующую десятку интернет-ресурсов, предлагающих сегодня пользователям свободный обмен православными богослужебными песнопениями. Рассмотрим их под­робнее.

1. Православные песнопения. Ноты для церковного хора.

Страница создана и управляется энтузиастами-клирошанами из Киевской епархии. Редкое достоинство контента — партитуры для церковного хора в формате нотного редактора. Присутствует, разумеется, предпросмотр и в обычной графике. Кроме того, все выложенные произведения можно прослушать. Разделы: Литургия, вечерня, утреня, концерты, разное (в основном полемические статьи о клиросном служении). Смазывают впечатление паразитные всплыва­ющие окна (вероятно, «тяжелое наследие» архаичного стороннего бесплатного хостинга).

2. Православный обиход. Ноты

Страница также происходит из Украинской Православной Церкви и тоже хостится в России (на бесплатном конструкторе веб-сайтов православной направленности). Ее специализация — партитуры для малых хоровых составов. Несколько неряшлива рубрикация (на главной странице вперемешку набросаны как типы богослужений, так и праздники годичного круга), что нивелирует в целом позитивное впечатление от интерфейса.

3. Православные певчие. Мужской хор (зеркало и альтернативный адрес: http://profundo.ru/)

Официальный сайт мужского хора «Православные певчие». Дискография MP3, последования служб Минеи, Триоди, Октоиха, Требы и др. Многие стихиры и песнопения даны в нотном варианте. Присутствует богатейшая концертная библиотека хора и ноты (немного подробнее этот ресурс мы рассмотрели выше).

4. Русские православные церковные ноты

Копии вокальных партитур из наследия семейной династии церковных музыкантов Ледковских — Бориса Михайловича и Александра Борисовича, последовательно управлявших архиерейским хором Синодального собора в Нью-Йорке свыше полувека. Библиотека состоит из обширного собрания партитур, в том числе рукописных подлинников и антикварных изданий. Сейчас ее систематизирует и поддерживает в пригодном для использования виде дочь Александра Ледковского Елизавета. На сайте открыта свободная подписка для получения нот по электронной почте.

5. Православное русское пение

Ноты песнопений, исполняемых хором Пантелеимоновского храма под управлением регента Николая Семянко в Хартфорде (Коннектикут, США). По определению нототека одного клироса не в состоянии конкурировать с библиотечным интернет-архивом, зато для удобства пользователей она строго и четко сгруппирована по девяти разделам церковных богослужебных циклов (Цветная Триодь, Постная Триодь, Минеи месячные, Октоих, вечерня, утреня, Литургия, Литургия Преждеосвященных Даров, богослужебные книги). Помимо регулярных обновлений раздела песнопений ожидается размещение на сайте богослужебных текстов в формате *.doc. Но уже сегодня по темпам роста популярности этому сайту среди ему подобных равных нет.

6–7. Клиросная библиотека Евгения Кустовского (http://kliros.org/ и http://kliros.ru/)

Два разных ресурса с совершенно разными URL-адресами, с единым источником — основателем существовавших с 1989 года Московских православных регентских курсов (впоследствии — Московской православной регентской семинарии, МПРК и МПРС соответственно) Евгением Кустовским. Первый из указанных сайтов — скорее сообщество регентов, певчих и всех интересующихся православным богослужебным пением, возникшее на платформе «Живого журнала» Кустовского. Любопытен форум с практически неограниченным диапазоном тем для высказываний — от выяснения длины рукавов и размера оклада первой сопрано до происхождения и порядка проведения ­богослужений ­Радоницы. Не менее интересна и нотная библиотека церковной музыки, сгруппированная, впрочем, немного сбивчиво (так, в здешних рубриках сборник «Причастный стих» соседствует с тропарями Пасхи, притом присутствует еще и графа «Разное»). Отдельная ссылка ведет к «Тумбочке Е. С. Кустовского» — содержимому служебного аналоя московского храма Трех святителей на Кулишках. «Наши службы предельно просты, поэтому библиотека неизменяемых песнопений сравнительно небольшая», — отмечает ее достоинства сам Евгений Сергеевич.

Поскольку ни МПРК, ни МПРС де-юре не существуют, а их тематику ныне продолжает другое упомянутое выше образовательное учреждение, соответствующая нотная библиотека полностью скопирована на не менее популярном веб-сайте современного церковного композитора Владимира Ковальджи kliros.ru. К дополнительным достоинствам этого ресурса отнесем прямые ссылки на другие популярные церковно-нотные собрания, а также некоторые любопытные полностью оригинальные сочинения, практически нигде более не опубликованные. Для удобства пользователя весь нотный контент сайта сгруппирован еще и по трем разделам богослужебного круга (суточный — неподвижный — пасхальный).

8. Библиотека регента

Сайт посвящен русской духовной музыке ­рубежа XIX–XX веков и содержит сочинения композиторов, в основном представляющих так называемую синодальную школу. Некоторые из них были мастерами музыкальной миниатюры (Анатолий Лядов или Николай Кедров-сын), другие писали весьма масштабные произведения, доступные далеко не каждому составу, тем более на сегодняшних приходских клиросах (Александр Никольский, Александр Гречанинов, Виктор Калинников). Внутри алфавитного списка композиторов содержится краткая биографическая справка, все оригинальные произведения без переложений и аранжировок (то есть потенциально это «полное собрание богослужебных сочинений» автора) и звукозаписи. Уже сегодня «Библиотека регента» котируется как максимально полное сетевое собрание церковной музыки Александра Кастальского. «К сожалению, сайт развивается достаточно медленно, так как мне не хватает ни времени, ни сил», — замечает его желающий сохранить анонимность владелец и приглашает коллег к сотрудничеству.

9. Интернет-клирос

Грандиозная библиотека нот для церковных хоров с возможностью поиска и выбора нужных песнопений. Учебные материалы для регентов и певчих, последования праздничных богослужений со ссылками на ноты исполняемых произведений, рекомендации по нотному набору. Кроме того, здесь можно опубликовать свои ноты и записи исполнения православной богослужебной музыки.

10. Сайт Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения

Полноценный мультифункциональный веб-портал готовился к запуску и наполнялся мучительно долго, зато, заработав, полностью оправдал ожидания. После кончины прежнего главы совета протоиерея Александра Агейкина веб-ресурс продолжает успешно функционировать, ­доступна на нем и обширная нотная библиотека. Быть может, она не в состоянии похвастаться рекордным объемом, но ее достоинство — в удобном фильтр-функционале интерфейса: пользователь может задать как требуемую разновидность песнопения, так и состав хора (доступно семь опций — от смешанного хора вплоть до немного странной формулировки «другие составы») и сразу получит на экране список доступных сочинений, удовлетворяющих условиям.

11. Научная библиотека православной музыки

Ресурс, который его автор Владимир Морозан называет самой обширной бесплатной библи­отекой православной музыки, сегодня включает 3 275 произведений 42 композиторов. «Во время первых поездок в Россию, тогда еще советскую, — говорит Морозан, — из бесед с коллегами я понял, сколь сильно духовно-музыкальная литература в СССР разрозненна и плохо изучена. Дирижеры государственных хоров и профессора консерваторских кафедр еле разбирались в духовных композиторах, не говоря уж о студентах — будущих дирижерах и регентах. Застой царил и в области репертуара. Я хорошо запомнил те свои ощущения и при построении именно научной библиотеки стараюсь подавать материал так, чтобы в силу его полной систематизации он был понятен даже наименее подготовленному пользователю, искренне желающему разобраться в предмете, — не обязательно православному, ведь известно множество случаев, когда люди приходят к вере после знакомства с православной духовной музыкой». Реализация этих намерений вызывает глубочайшее уважение: на сайте доступны поиск по композитору и названию песнопения, богослужебным категориям, голосовому составу хора. Любому посетителю в подарок предлагается сплошной алфавитный каталог всех заглавий по тому или иному композитору. Обеспечиваются эти функционалы облегчающей машинное использование строгой системой кодировки файлов, включающей двухбуквенное обозначение автора и порядковый номер сочинения.

Класс «Б»: «Хорист», «Крылошанинъ», «Богогласник» и другие

Достаточно высокой популярностью в интернете пользуются, кроме того, как узкопрофильные сайты, где в основном представлены богослужебные песнопения отдельных категорий, направлений и стилей, так и ориентированные на широкий круг потребителей музыкальные ресурсы с объемными главами духовной музыки. Мы не стали включать их в основной рейтинг, но самые интересные из них заслуживают отдельного упоминания.

1. Древний глас — Традиции Православия (зеркало и альтернативный адрес: http://drevglas.orthodoxy.ru/)

Насчитывающий уже 16-летнюю историю интернет-проект предлагает вниманию пользователей звукозаписи и ноты древних распевов, в частности уникальный рукописный сборник художественного руководителя ансамбля «Сретение» Игоря Сахно «Песнопения богослужебного обихода древних распевов» в современной пятилинейной нотации.

2. Нотный архив Бориса Тараканова

Назвав свой ресурс общероссийской медиатекой, автор позиционирует его как первое бесплатное нотно-музыкальное собрание Рунета. Это объемнейшая библиотека произведений всех жанров, направлений и стилей, представленных в виде графических и звуковых файлов. В разделе «Православная духовная музыка» (как, впрочем, и в остальных) поддерживается удобный алфавитный классификатор по композиторам. На наш взгляд, основное достоинство этого собрания — авторы на любой вкус: наряду с повсеместно распространенными ныне сочинениями Павла Чеснокова, Александра Фрунзы, Дмитрия Бортнянского, Апостола Николаева-Струмского к услугам пользователей малоизвестные партитуры Антона Федорова, Владимира Мартынова, иеромонаха Филиппа (Неседова). Разумеется, это не исчерпывающий список, конкретные имена приведены только для примера.

3. Хорист.ру

«Нотный архив» — один из восьми разделов популярнейшего ресурса хоровой музыки туляка Вадима Ситникова, предназначенного в основном для церковных певчих. Еще недавно одна из ведущих интернет-площадок по поиску рабочих мест и подбору вакансий на клиросах, «Хорист.ру» стремительно теряет позиции «электронной биржи труда», уступая аналогичным модным сервисам в группах и мессенджерах социальных сетей. Но его библиотека по-прежнему востребована — не в последнюю очередь потому, что нотные партитуры здесь сгруппированы по категориям хоров (смешанный, однородный, одноголосный), а внутри категорий разделены по видам богослужений. Впрочем, такая рубрикация не могла не привести к известному нарушению равновесия: если Херувимских песней для смешанных хоров можно найти 25, то, скажем, «Единородный Сыне» и «О Тебе радуется» представлены в единственном числе. Несколько микшируют этот недостаток шесть полных сборников Литургий различных композиторов (в том числе по два разных собрания Павла Чеснокова и Александра Архангельского).

4. Крылошанинъ

Основанная петербургскими энтузиастами древних церковных распевов страничка содержит несколько любопытных песнопений одноголосного обихода в графическом и звуковом форматах. Обновлением сопутствующей информации здесь, видимо, не занимались целую вечность: новости анонсируют III Всероссийский практический съезд любителей знаменного пения... с 27 июня по 2 июля 2004 года.

5. Богогласник. Сайт православного пения

Создается впечатление, что раздел «Церковные ноты» тут не самый главный: его кнопка теряется в череде более популярных авторских песен и кантов, акафистов и Псалтири, звонов, житий, поэзии и т. д. Тем не менее любопытство кропотливого исследователя будет вознаграждено: в различных рубриках бисером рассыпано собрание партитур из коллекции современного регента и автора хоровых переложений Ивана Валяева, создавшего даже отдельный цикл богослужебных песнопений «Вологодский клирос».

6. Подобен

Англоязычный ресурс, равного которому по уровню адаптации богослужебных песнопений (как обиходных, так и авторских) под английский язык в современной многоголосной нотации автору этих строк обнаружить не удалось. Удобная навигация и обширные нотная и звуковая библиотеки ставят его вне конкуренции для регентов приходов с преобладающим английским богослужебным языком.

7. Пойте Цареви нашему

Подборка обиходных богослужебных песнопений, сочиненных Йоханнесом Хиндриксом для смешанного хора, и обработок старинных напевов. За исключением некоторых работ на английском все партитуры набраны по-церковнославянски.

8. Библиотечка регента

Ресурс создан регентом Елисаветинского храма в Покровском-Стрешневе (Москва) Олегом Мартыновым. Партитуры адаптированы для небольшого смешанного хора (или даже квартета) со скромными вокальными возможностями. По большей части это изменяемые песнопения различных праздников, которые с музыкальной точки зрения в основном представляют собой обиходные гласовые вариации — либо обычные, но нетрадиционно изложенные, либо не очень распространенные в устной традиции.

9. Нотная библиотека для клироса «Регент за год»

Учебные материалы широкого профиля. Ноты основных категорий обучения: ектений, запричастных концертов, праздничных песнопений. Сборники Литургии, вечерни и утрени.

В заключение можно только порадоваться, что даже в таком специальном вопросе присутствует полезный плюрализм и здравая конкуренция. Уж что-что, а монополизм нотным интернет-библиотекам точно не грозит, а если естественным образом отомрут слабейшие — делу это пойдет только на пользу.

Электронные сборники духовной музыки не заменят полиграфическую продукцию, но регенты без них не обойдутся



Варвара Волкова,

ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, регент хора «Артос» мос­ковского храма во имя преподобного Сергия Радонежского в Солнцево



Затронутая в материале проблема надлежащего качества электронных веб-архивов православной богослужебной музыки чрезвычайно насущна и актуальна. По собственному 20-летнему опыту управления клиросными хорами я четко усматриваю поступательное развитие этого контента в интернете: сначала в «Живых журналах» наиболее «продвинутых» в компьютерном отношении регентов, затем на специализированных профессиональных форумах, теперь в сообществе оцифрованных библиотек духовной музыки. Разумеется, веб-архивы никогда не заменят привычные всем нотные сборники, напечатанные в типографиях. Но уже в обозримой перспективе регенты обходиться без них не смогут. Во-первых, подобная форма существования нотных собраний чрезвычайно удобна: при помощи простых инструментов поиска (как внутри отдельных веб-ресурсов, так и посредством глобальных поисковых машин) можно более-менее просто сформировать необходимый для той или иной конкретной задачи репертуар. Во-вторых, она в хорошем смысле универсальна: вместо того чтобы рыться по толстым фолиантам, вспоминая, где напечатано то или иное песнопение, можно быстро просматривать партитуры на экране монитора, планшетника или смартфона, сразу же отсекая ненужное. Наконец, она помогает регенту экономить как усилия, так и время, ведь колоссальную работу по рубрикации и классификации музыкальных произведений уже проделали администраторы сайтов.

Все эти моменты становятся еще актуальнее во время продолжа­ющихся ограничений из-за пандемии, ведь не у каждого есть возможность добраться до нотного магазина. Конечно, качество выложенных на веб-ресурсах партитур и ответственность администраторов сайтов тут приобретают первостепенное значение. В разделе «Библиотека духовной музыки» на сайте нашего Церковно-общественного совета мы стараемся публиковать только испытанные временем авторские сочинения либо музыку современных авторов, пользующихся авторитетом у коллег, а также поддерживаем надлежащий уровень оформления самих публикаций. Заслуживает также самых добрых слов деятельность Владимира Морозана, плоды многолетних усилий которого прекрасным образом оформлены в виде общедоступной научной библиотеки православной музыки. Есть и другие упомянутые в обзоре и снискавшие заслуженную популярность веб-ресурсы, авторы которых занимаются этой работой, как прежде говорили, на общественных началах, эксплуатируя исключительно собственный энтузиазм. Понятно, что высочайшим требованиям по уровню конечного продукта соответствовать они могут не всегда. Думаю, со временем этот недостаток удастся исправить: худшее отсеется, а лучшее пройдет проверку практикой.

Хочу только посоветовать начинающим пользователям учитывать специфику того или иного сайта. Ведь одни из них разработаны в целях обучения, другие сосредоточены преимущественно на композиторах какого-то конкретного стилистического направления, третьи аккумулируют простые песнопения на основе обихода, четвертые, напротив, представляют собой коллекции относительно сложных произведений. Получив начальный опыт, вы легко сконструируете собственное «меню» веб-ресурсов, работать с которым будет комфортно, а главное, чрезвычайно полезно!