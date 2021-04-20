Храмы в честь Александра Невского в России

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Статьи на тему
жизнь Церкви
Зарубежное Высшее церковное управление в Константинополе
В истории Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) был период, о котором мало известно, так как  документальных источников сохранилось не много. Речь идет о пребывании Зарубежного церковного управления в Константинополе с ноября 1920 по май 1921 года. Тогда РПЦЗ еще не обзавелась своей периодикой, а  формирование делопроизводственной базы началось позже, с переездом Зарубежного Синода в Сремские Карловцы (Сербия). Получается, что первые месяцы существования Зарубежной Церкви — некая terra incognita даже для специалистов. Столетие тех событий дает повод задуматься о причинах появления в эмиграции автономной церковной структуры. PDF-версия.
20 апреля 2021 г. 15:00
Красногвардейский штурм подворья Белогорского монастыря в Перми в феврале 1918 года
Многочисленные работы светских и церковных ученых, посвященные истории Русской Церкви в период Октябрьской революции и Гражданской войны, неизбежно затрагивают различные аспекты репрессивной политики большевиков в отношении духовенства и мирян. Однако целый ряд вопросов, связанных с этой чрезвычайно важной для Церкви темой, имеющей прямую связь с процессом прославления новомучеников, развитием современной агиографии и литургики, по-прежнему остается малоизученным. PDF-версия. 
19 марта 2021 г. 17:00
Вышел в свет №2 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
17 марта 2021 г. 14:00
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: «Наша задача — сокращать расстояние между людьми и Церковью»
Екатеринбург у православного человека ассоциируется прежде всего с особенным почитанием памяти царственных страстотерпцев. Но это также город, в котором осуществляется большая программа по возрождению памяти его святой покровительницы — Екатерины Александрийской. Здесь, в течение года проходит девять крестных ходов, ведется активная социальная и молодежная работа. О том, почему в городе до сих пор нет храма святой Екатерины, а пандемия стала своеобразным маркером правильно выстроенной приходской жизни, как решаются проблемы в современном религиозном образовании, «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. PDF-версия.
11 марта 2021 г. 18:00
Традиция Масленицы или Сырной седмицы в Византии
Считается, что Масленица на Руси является своеобразной контаминацией христианских и языческих традиций. При этом акцент делается, как это ни парадоксально, на языческой обрядовой стороне. Вспоминают и про гуляния, и про блины, которые являются отголоском культа солнца. Вспоминают про культ Волоса, скотья бога, и его отражение в народных обычаях, связанных с памятью уже христианского святого Власия (11 февраля по ст. ст.). Исследователь XIX века И. Н. Божерянов достаточно характерно писал: «Итак, Масленица есть чисто русское детище…». PDF-версия.
8 марта 2021 г. 15:00
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим: «Глаза страшатся, а руки делают»
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим — правящий архиерей самой западной в российских границах епархии Русской Православной Церкви. В беседе с «Журналом Московской Пат­риархии» он вспоминает о сильнейшем впечатлении за годы своего архиерейского служения, говорит о положительных изменениях для приходской жизни во время пандемии и рассказывает о первом в епархии мужском монашеском общежитии. PDF-версия.
8 февраля 2021 г. 14:00
Встречала вся страна
В январе исполнилось 30 лет со дня второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. В 1991 году в запасниках Государственного музея истории религии, который находился в стенах Казанского собора тогда еще Ленинграда, неожиданно были обнаружены святые мощи cаровского старца, которые до этого считались утерянными. И вскоре утраченная святыня была передана Русской Православной Церкви. Эта новость облетела буквально всю страну. Тысячи людей выходили на улицы, чтобы встретить крестный ход с мощами одного из самых любимых русских святых и поклониться ему в Питере, Москве, Ногинске, Владимире и, наконец, — в Дивееве, где мощи нашли свое упокоение. Преподобный Серафим как будто благословлял возрождающуюся Русскую Церковь. Так это событие было воспринято тогда многими верующими. PDF-версия.  
5 февраля 2021 г. 13:00
Вышел в свет №1 «Журнала Московской Патриархии» за 2021 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
3 февраля 2021 г. 14:00
Митрополит Волоколамский Иларион: «Господь нам вверил Церковь, которая существует более тысячи лет»
Интервью председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата греческой газете «Катимерини». PDF-версия.  
20 января 2021 г. 14:30
Аналитика
Храм Святого Александра Невского при МГИМО в Москве
ЖМП № 2 февраль 2021 /  25 марта 2021 г. 14:00
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Храмы в честь Александра Невского в России

К 800-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского «Журнал Московской Патриархии» подготовил новую рубрику, в которой наши авторы будут рассказывать о храмах и часовнях, посвященных святому князю в России и Зарубежье. Предлагаем вашему вниманию карту расположения и краткое описание нескольких храмов, возведенных в России в честь св. Александра Невского. PDF-версия.

Кафедральный собор Святого Александра Невского в Краснодаре

Русско-византийский архитектурный стиль. Кафедральный собор был возведен на войсковые средства в 1872 году на Базарной площади Екатеринодара. В войсковом соборе хранились реликвии кубанского казачества, в том числе регалии Кубанского казачьего войска. Здесь проходили все торжественные церемонии казаков Екатеринодара. При храме действовал знаменитый войсковой певчий хор. В 1932 году собор был взорван. Воссоздан в 2006 году.

Кафедральный собор Святого Александра Невского в Старом Осколе.

Белгородская область, слобода ГумныКафедральный собор возведен в 1903 году и является памятником архитектуры, построенным в стиле, сочетающем элементы греческого и русского искусства. В конце 1930-х годов собор был закрыт, однако в октябре 1945 года снова стал действующим. Является вторым кафедральным собором Белгородской и Старооскольской епархии.

Собор Святого Александра Невского в Нижнем Новгороде

Купечество изъявило желание построить православный храм в память о посещении ярмарки Александром II. Собор возведен в 1881 году по проекту архитектора Льва Даля на пожертвования, которые собирались в течение 10 лет. В 1929 году храм был закрыт. В 1992 году снова возобновились службы. Является объектом культурного наследия федерального значения.

Храм Святого Александра Невского в Новосибирске

Русско-византийский стиль. Храм возведен в 1899 году как памятник устроителю Великого Сибирского пути Александру III. В 1937 году храм был закрыт, в 1991 году он снова стал действующим. Является объектом культурного наследия.

Храм Святого Александра Невского при МГИМО в Москве

Инициаторами строительства храма при МГИМО стали преподаватели и студенты вуза. Храм был возведен в 2015 году по проекту известного современного архитектора Андрея Анисимова в стиле северного псковского зодчества.

Храм Святого Александра Невского в Челябинске

Храм построен в 1911 году по проекту известного архитектора Александра Померанцева. В 1930 году храм был закрыт, в 2013 году снова стал действу-ющим. Объект культурного наследия регионального значения.

Храм Святого Александра Невского в Пскове

Храм построен в 1908 году для Омского 96-го полка по типовому проекту воинского храма. В 1918 году храм закрыт, в 1992 году снова стал действующим. Объект культурного наследия регионального значения.

Храм Святого Александра Невского в Переславле-Залесском

Храм на родине святого благоверного князя Александра Невского был построен в 1740 году на территории Сретенско-Владимирского женского монастыря. В 1929 году храм закрыт, в 1998 году снова стал действующим.

Храм Святого Александра Невского в селе Верхняя Шурма (Кировская область)

Храм построен в 1909 году в модном в архитектуре рубежа XIX-XX веков псевдорусском стиле. Автор проекта — известный вятский архитектор Иван Чарушин. В 1930-х годах храм закрыт, в 1940-х годах возвращен верующим. В 1963 году снова закрыт, в 1989 году снова стал действующим.

Храм Святого Александра Невского в селе Кичменгский Городок (Вологодская область)

Храм построен в 1895 году в память об убиенном императоре Александре II на средства местных жителей. В 1930-е годы храм закрыт, в 1992 году снова стал действующим.

25 марта 2021 г. 14:00
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9 апреля 2021 г. 16:00