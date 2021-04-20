Храмы в честь Александра Невского в России

К 800-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

К 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского «Журнал Московской Патриархии» подготовил новую рубрику, в которой наши авторы будут рассказывать о храмах и часовнях, посвященных святому князю в России и Зарубежье. Предлагаем вашему вниманию карту расположения и краткое описание нескольких храмов, возведенных в России в честь св. Александра Невского. PDF-версия.

Кафедральный собор Святого Александра Невского в Краснодаре

Русско-византийский архитектурный стиль. Кафедральный собор был возведен на войсковые средства в 1872 году на Базарной площади Екатеринодара. В войсковом соборе хранились реликвии кубанского казачества, в том числе регалии Кубанского казачьего войска. Здесь проходили все торжественные церемонии казаков Екатеринодара. При храме действовал знаменитый войсковой певчий хор. В 1932 году собор был взорван. Воссоздан в 2006 году.

Кафедральный собор Святого Александра Невского в Старом Осколе.

Белгородская область, слобода ГумныКафедральный собор возведен в 1903 году и является памятником архитектуры, построенным в стиле, сочетающем элементы греческого и русского искусства. В конце 1930-х годов собор был закрыт, однако в октябре 1945 года снова стал действующим. Является вторым кафедральным собором Белгородской и Старооскольской епархии.

Собор Святого Александра Невского в Нижнем Новгороде

Купечество изъявило желание построить православный храм в память о посещении ярмарки Александром II. Собор возведен в 1881 году по проекту архитектора Льва Даля на пожертвования, которые собирались в течение 10 лет. В 1929 году храм был закрыт. В 1992 году снова возобновились службы. Является объектом культурного наследия федерального значения.

Храм Святого Александра Невского в Новосибирске

Русско-византийский стиль. Храм возведен в 1899 году как памятник устроителю Великого Сибирского пути Александру III. В 1937 году храм был закрыт, в 1991 году он снова стал действующим. Является объектом культурного наследия.

Храм Святого Александра Невского при МГИМО в Москве

Инициаторами строительства храма при МГИМО стали преподаватели и студенты вуза. Храм был возведен в 2015 году по проекту известного современного архитектора Андрея Анисимова в стиле северного псковского зодчества.

Храм Святого Александра Невского в Челябинске

Храм построен в 1911 году по проекту известного архитектора Александра Померанцева. В 1930 году храм был закрыт, в 2013 году снова стал действу-ющим. Объект культурного наследия регионального значения.

Храм Святого Александра Невского в Пскове

Храм построен в 1908 году для Омского 96-го полка по типовому проекту воинского храма. В 1918 году храм закрыт, в 1992 году снова стал действующим. Объект культурного наследия регионального значения.

Храм Святого Александра Невского в Переславле-Залесском

Храм на родине святого благоверного князя Александра Невского был построен в 1740 году на территории Сретенско-Владимирского женского монастыря. В 1929 году храм закрыт, в 1998 году снова стал действующим.

Храм Святого Александра Невского в селе Верхняя Шурма (Кировская область)

Храм построен в 1909 году в модном в архитектуре рубежа XIX-XX веков псевдорусском стиле. Автор проекта — известный вятский архитектор Иван Чарушин. В 1930-х годах храм закрыт, в 1940-х годах возвращен верующим. В 1963 году снова закрыт, в 1989 году снова стал действующим.

Храм Святого Александра Невского в селе Кичменгский Городок (Вологодская область)

Храм построен в 1895 году в память об убиенном императоре Александре II на средства местных жителей. В 1930-е годы храм закрыт, в 1992 году снова стал действующим.