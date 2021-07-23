Довмонтов меч и приглашение на Ледовое побоище

ГЛАВНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ К ЮБИЛЕЮ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО ЕКАТЕРИНБУРГА

Поскольку центром празднования 800-летия со дня рождения Александра Нев­ского стала северная столица России, вполне логично, что основные выставки к этому событию пройдут именно здесь. Но и в московских, и в провинциальных музеях есть на что посмотреть уже сейчас. «Журнал Московской Патриархии» подготовил обзор самых интересных экспозиций, открывшихся этим летом. PDF-версия.



Святой благоверный князь Александр Невский. Образы и символика

Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 5 сентября

Масштабная экспозиция, вместившая свыше двух сотен святынь и других предметов, заняла три зала Главного музейного комплекса: Концертный (№ 190), Арапский (№ 155) и Ротонду (№ 156). «Мы — один из немногих музеев, который может позволить себе собрать подобную выставку целиком из собственного собрания, — замечает научный сотрудник отдела истории русской культуры Анна Иванникова. — Нам было важно проследить как эволюцию иконографии святого Александра Невского, так и историю развития его почитания в Российской империи».

На выставке можно увидеть иконы угодника Божия, знаки отличия ордена Александра Нев­ского разных эпох, эскиз дорожной повозки, в которой мощи святого перевозились из Владимира в Санкт-Петербург, и многие другие артефакты материальной культуры, связанные с Александром Невским. Центральное же место занимают раки: устроенная на средства патриаршего ризничего Боголепа Яковлева деревянная с позолоченной бронзовой чеканкой (1694–1695 гг.), в которой мощи переносились в северную столицу в 1723–1724 годах, и 1,5-тонная серебряная гробница, изготовленная в 1746–1752 годах по повелению Елизаветы Петровны и попавшая в Эрмитаж из Александро-Невской лавры в 1922 году.

Монументальная гробница, в которой до революции помещалась деревянная рака с мощами, сейчас проходит длительную многоэтапную реставрацию. «Изделие разборное, состоит из примерно сотни деталей, — рассказывает Иванникова. — Сам саркофаг уже приведен в порядок: в частности, реставраторы тщательно очистили металл и покрыли его специальным полимером, чтобы исключить возможность потемнения в будущем. А декоративное украшение над саркофагом — так называемая пирамида — реставрируется прямо сейчас. Для него реставраторы даже соорудили специальный стеллаж, в каждое отделение которого помещают деталь, чтобы не перепутать при последующей сборке».

При снятии серебряных пластин внутри гробницы были обнаружены «приветы» из минувших эпох: пожелтевшие записки о здравии и о упокоении, мелкие монеты, бумага с текстом молитвы Александру Невскому и даже цифровая шифровка, разгадать содержание которой пока не удалось.

Нельзя не упомянуть еще об одном впечатляющем проекте юбилейного года, реализованном в Эрмитаже. Здесь для посещения открылась постоянная экспозиция в Александро-Невской домовой церкви Главного штаба. Это объект музейного показа, открытие которого тем не менее началось с молебна, который возглавил наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.

Храм по проекту Карло Росси был освящен 2 сентября 1828 года и считался домовым для сотрудников Министерства иностранных дел и для семьи самого министра, квартира которого располагалась в здании. Перед началом службы каждый сотрудник должен был принести в храме присягу. В 1832 году к такой присяге был ­приведен поэт Александр Пушкин, ­служивший в этом ведомстве. После революции большая часть убранства церкви оказалась утрачена.

Два десятка лет назад закончилось воссоздание помещения, а тематика открытой постоянной экспозиции во многом связана с Отечественной войной 1812 года. Так, здесь установлен иконостас походной церкви Александра I, небесным покровителем которого был святой благоверный князь Александр Невский.

«…И чтим образ твой святый» Богослужебные иконы святого благоверного князя Александра Невского из храмов Санкт-Петербургской митрополии

Санкт-Петербург, Александро-Невская лавра. До 12 июля

Четыре десятка образов святого князя размещены прямо в недавно освобожденном Музеем городской скульптуры пространстве верхнего Александро-Невского храма Благовещенской лаврской церкви. Свои иконы сюда предоставили многие храмы Санкт-Петербурга и окрестностей, в частности Казанский кафедральный собор, Воскресенский Смольный собор, Троицкий Измайловский собор, Константино-Еленинский женский монастырь, Александро-Невский храм в Усть-Ижоре. Специально для выставки петербургский иконописец Алексей Крейдун создал авторский список с написанного им ранее образа Александра Невского, находящегося в углуб­лении за ракой в Троицком лаврском соборе.

Вернулась в Благовещенскую церковь — пускай хотя бы и в виде полиграфической копии — необыкновенная по своим художественным качествам и мастерству исполнения икона святого благоверного князя, созданная лаврским насельником архидиаконом Серафимом (Вавиловым), расстрелянным и погребенным в Бутово, ныне прославленным Церковью в лике преподобномучеников. После закрытия монастыря оригинал иконы оказался в петербургском Князь-Владимирском соборе, где и пребывает поныне.

Воин и святой

Санкт-Петербург, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. До ноября

Экспозиция знакомит с военным делом на Руси XIII столетия и старинным бытом Новгородской земли. Представлено множество предметов материальной культуры Руси и Западной Европы — как подлинники, так и выполненные на основе исторических исследований из аутентичных материалов реконструкции (макеты каролингского и византийского мечей и даже нательные крестики той эпохи). Комплекс боевого снаряжения и вооружения древнерусского воина и его коня обнаружен археологами при раскопках Изяславля — одного из центров Галицко-Волынской Руси, уничтоженного монголо-татарами в 1240 году.

История России глазами художников

Москва, Государственная Третьяковская галерея. До 8 августа

Проект, организованный совместно с Патриаршим советом по культуре фондом «Моя история» и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО», — пока что главная столичная экспозиция, посвященная юбилею. Готовилась она больше полутора лет и объединила ­экспонаты из четырех десятков государственных и частных собраний России. В основном здесь представлены живописные полотна исторического жанра конца XVIII — начала ХХ века, многие из которых ни разу не покидали места «основной прописки» (например, портрет Александра Нев­ского из Челябинского художественного музея).

Экспозиция выстроена по тематическому принципу и включает шесть разделов: «Древняя Русь. Легенда и быль», «Московское царство. Иван Грозный», «Герои Смутного времени. Первые Романовы», «Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы», «От Петра Великого до Екатерины Великой», «Военная история Рос­сии XVIII — начала ХХ века».

В первом зале доминирует тема святого благоверного князя Александра Невского. Вместе со знаменитым триптихом Павла Корина здесь демонстрируются редкие иконные и живописные образы князя, Довмонтов меч XIII столетия из Псково-Изборского объединенного музея-­заповедника и княжеский шлем XIII — первой половины XIV века из Городецкого историко-­художественного музейного комплекса, никогда прежде не выставлявшиеся нигде, кроме «родных» музеев.

Александр Невский. Судьба России

Екатеринбург, парк «Россия — моя история». До конца года



Это первая из современных интерактивных выставок к юбилейной дате, которые должны открыться в двух десятках исторических парков по всей стране. На 800 квадратных метрах организаторы из Фонда святой Екатерины разместили сотни экспонатов, создав высокотехнологичное пространство с современными технологиями интерактивного погружения, голографическими проекциями, тачскринами и областями дополненной реальности.

По словам организаторов, идея выставки была в том, чтобы создать экспозицию, которую можно прожить вместе с героем. При помощи 40-метрового изогнутого экрана можно увидеть, как была устроена жизнь средневекового русского города, пройтись по улицам Великого Новгорода, услышать звон вечевого колокола и даже заглянуть в дома местных жителей. Трехмерный голографический экран воссоздаст Невскую битву, а по ходу маршрута можно поупражняться в виртуальных стрельбе из лука и фехтовании на мечах. В зоне же Ледового побоища при помощи ультрасовременной многомерной технологии воздействия организаторы гарантируют каждому посетителю непосредственное «участие» в бою!

Александр Невский с русским воинством

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». До 15 сентября



Это выставка мозаичных панно, выполненных юными лобненцами — воспитанниками школы мозаики диакона Димитрия Котова, директора специальной (коррекционной) общеобразовательной школы и клирика Покровского храма в подмосковном Долгопрудном.

Центральная композиция протянулась перед музейным Научно-культурным центром (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1); другие работы («Русское воинство во главе со святым благоверным князем Александром Невским», «Ледовое побоище», «Знаменосцы», «Ждущие. Русские женщины») можно увидеть под крышей перед большим концертным залом.

Музей святого благоверного князя Александра

Владимир, Богородице-Рождественский монастырь. Постоянная экспозиция



Здесь можно узнать об основных этапах жизни полководца, связанных с Владимирской землей, и познакомиться с родословной великого князя Александра Ярославовича, который был потомком Рюрика в 11-м колене, сыном великого князя Ярослава Всеволодовича, потомком Владимира Мономаха и святого равноапостольного князя Владимира Святославича. Кроме того, в объекты музейного показа включена крипта — место первого захоронения святого князя Александра, в иночестве Алексия.