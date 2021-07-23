Довмонтов меч и приглашение на Ледовое побоище

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Андрей Оболенский: «Церковь-новостройка должна сочетать традицию канона с лаконичностью современности»
Ровно три десятка лет назад в России появилось первое специализирующееся на церковном зодчестве архитектурное бюро «Арххрам». Его бессменный руководитель заслуженный архитектор Российской Федерации Андрей Оболенский, построивший за эти годы полсотни храмов, в интервью «Журналу Московской Патриархии» вспоминает, где и как «процитировал» мостовую Крестного пути Спасителя Via Dolorosa, анализирует успехи и нерешенные проблемы Программы возведения новых церквей в российской столице и оценивает мировые тенденции современного храмостроительства. PDF-версия.
23 июля 2021 г. 17:00
Дмитрий Мироненко: «Иконография Александра Невского — живая многоголосая проповедь»
В издательстве Свято-Троицкой Александро-Невской лавры при поддержке петербургского Комитета по печати и взаимодействию со СМИ вышла книга Дмитрия Мироненко «Образ святого Александра Невского в русском искусстве XVI — начала XXI вв.». Это уникальная монография, автор которой, заведующий лаврской иконописно-реставрационной мастерской святого Иоанна Дамаскина кандидат искусствоведения Дмитрий Мироненко, едва ли не впервые как в отечественном искусствоведении, так и в историографии образов святого Александра Невского представляет читателям максимально полный обзор иконографии этого угодника Божия. Большеформатный фолиант вместил свыше сотни репродукций произведений русского искусства из 35 государственных, церковных и частных музеев Российской Федерации и Финляндии, основная часть которых приходится на иконы пяти столетий (как широко известные, так и редко публикуемые). Разумеется, пересказать содержание столь масштабной книги в журнальном материале невозможно, поэтому «Журнал Московской Патриархии» попросил ее автора рассказать о самых важных и интересных положениях работы. PDF-версия.
22 июля 2021 г. 15:00
Всяк уповаяй на Тя, Владычице, не погибнет!
Владимирская икона Божией Матери — это икона, родная сердцу каждого верующего человека. Владимирская Богоматерь — образ любви: и Матери, и Сына, и Бога, и нашей души, которая в молитве припадает к своему Спасителю. Через этот образ Богородица не раз отводила от Руси неприятеля. Спасение от завоевателей в 1521 году, по преданию, стало возможным тоже по молитвам москвичей к Владимирской иконе Божией Матери. Перед этим образом венчались на царство российские монархи, избирались Патриархи, перед ним молились в дни бедствий и смут. Икона эта освятила и соединила все столицы Древней Руси — Киев, Владимир, Москву. PDF-версия.
6 июля 2021 г. 13:00
В Толмачи на поклон к Владимирской
Уже почти три десятка лет в самом центре Москвы, в Замоскворечье, действует храм святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее. Это первый и до сегодняшнего дня уникальный опыт сотрудничества Церкви и музея. Именно здесь хранится величайшая святыня всего христианского мира — Владимирская икона Божией Матери. О том, как сегодня живет храм-музей и как возникло это соработничество, корреспондент «Журнала Московской Патриархии» поговорил с его настоятелем, протоиереем Николаем Соколовым. PDF-версия.
5 июля 2021 г. 18:00
Пасхальный подарок любителям искусства
Образы Воскресения Христова на эмали, отреставрированные святыни Коломенского и мерная икона святого царевича Димитрия: три выставки, которые нельзя пропустить. PDF-версия.
11 июня 2021 г. 17:30
Наум Клейман: «Эйзенштейн снял фильм о святом»
Когда в 2008 году путем голосования святой благоверный князь Александр Невский был выбран «Именем Россия», не в последнюю очередь на это повлиял снятый в далеком 1938 году Сергеем Эйзенштейном фильм «Александр Невский». Это кино сразу вошло в народное сознание. До нас мало дошло исторических сведений об эпохе, в которую жил великий князь, поэтому его потомки во многом черпали информацию о нем из фильма Эйзенштейна. До сих пор спорят о том, говорил ли князь в реальности фразу, прозвучавшую в фильме и ставшую знаменитой, — «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Но то, что Александр Невский — это вылитый актер Николай Черкасов, уверены почти все. На возрожденном в 1942 году ордене Александра Невского был отчеканен именно профиль Черкасова в одноименной роли. О том, как создавался этот киношедевр, корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» рассказал Наум Клейман, киновед, историк кино, один из главных специалистов по творчеству Эйзенштейна. PDF-версия.
16 апреля 2021 г. 14:00
Совет превечный
«Днесь спасения нашего главизна…» — поется в тропаре праздника Благовещения, потому что в этот день было положено начало (слав. главизна) спасения: Бог соединился с человечеством через Чистую Деву, вошел в Нее Духом Святым и стал Человеком. PDF-версия.
6 апреля 2021 г. 12:30
Образ святого благоверного князя Александра Невского в светском искусстве
Несмотря на все исторические перипетии, образа князя Александра Невского не коснулась печать забвения, как это бывает с героями, которых одна эпоха возносит на пьедестал, а другая ниспровергает. Молодой успешный князь, воин, дипломат, он всегда считался примером доблести и чести, патриотизма и героизма. Александр Невский — один из самых известных святых Русской Православной Церкви. В дни его памяти в храмах совершаются праздничные богослужения, молебны и крестные ходы, в городах проводятся различные мероприятия, концерты. Не ослабевает интерес к личности князя и в светской культуре. PDF-версия.
17 февраля 2021 г. 15:00
Архимандрит Лука (Головков): «У наших выпускников не спрашивают диплом — их работы говорят сами за себя»
Ровно 30 лет назад Московская духовная академия стала первым учебным заведением, объявившем о профессиональной подготовке иконописцев. За это время Иконописная школа академии выпустила несколько сотен дипломированных специалистов. Выпускники школы, в 2019 году преобразованной в иконописный факультет, трудятся в мастерских известных монастырей, возглавляют бригады по церковному убранству крупных храмов-новостроек, преподают церковное искусство в ведущих высших духовных учебных заведениях. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает декан факультета архимандрит Лука (Головков), несущий это послушание уже 27 лет и в ноябре 2020 года переизбранный Ученым советом академии на эту должность. PDF-версия.
30 декабря 2020 г. 14:45
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ЖМП № 6 июнь 2021 / 29 июля 2021 г. 16:30
Довмонтов меч и приглашение на Ледовое побоище
ГЛАВНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ К ЮБИЛЕЮ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО ЕКАТЕРИНБУРГА
Поскольку центром празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского стала северная столица России, вполне логично, что основные выставки к этому событию пройдут именно здесь. Но и в московских, и в провинциальных музеях есть на что посмотреть уже сейчас. «Журнал Московской Патриархии» подготовил обзор самых интересных экспозиций, открывшихся этим летом. PDF-версия.
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. До 5 сентября
Масштабная экспозиция, вместившая свыше двух сотен святынь и других предметов, заняла три зала Главного музейного комплекса: Концертный (№ 190), Арапский (№ 155) и Ротонду (№ 156). «Мы — один из немногих музеев, который может позволить себе собрать подобную выставку целиком из собственного собрания, — замечает научный сотрудник отдела истории русской культуры Анна Иванникова. — Нам было важно проследить как эволюцию иконографии святого Александра Невского, так и историю развития его почитания в Российской империи».
На выставке можно увидеть иконы угодника Божия, знаки отличия ордена Александра Невского разных эпох, эскиз дорожной повозки, в которой мощи святого перевозились из Владимира в Санкт-Петербург, и многие другие артефакты материальной культуры, связанные с Александром Невским. Центральное же место занимают раки: устроенная на средства патриаршего ризничего Боголепа Яковлева деревянная с позолоченной бронзовой чеканкой (1694–1695 гг.), в которой мощи переносились в северную столицу в 1723–1724 годах, и 1,5-тонная серебряная гробница, изготовленная в 1746–1752 годах по повелению Елизаветы Петровны и попавшая в Эрмитаж из Александро-Невской лавры в 1922 году.
Монументальная гробница, в которой до революции помещалась деревянная рака с мощами, сейчас проходит длительную многоэтапную реставрацию. «Изделие разборное, состоит из примерно сотни деталей, — рассказывает Иванникова. — Сам саркофаг уже приведен в порядок: в частности, реставраторы тщательно очистили металл и покрыли его специальным полимером, чтобы исключить возможность потемнения в будущем. А декоративное украшение над саркофагом — так называемая пирамида — реставрируется прямо сейчас. Для него реставраторы даже соорудили специальный стеллаж, в каждое отделение которого помещают деталь, чтобы не перепутать при последующей сборке».
При снятии серебряных пластин внутри гробницы были обнаружены «приветы» из минувших эпох: пожелтевшие записки о здравии и о упокоении, мелкие монеты, бумага с текстом молитвы Александру Невскому и даже цифровая шифровка, разгадать содержание которой пока не удалось.
Нельзя не упомянуть еще об одном впечатляющем проекте юбилейного года, реализованном в Эрмитаже. Здесь для посещения открылась постоянная экспозиция в Александро-Невской домовой церкви Главного штаба. Это объект музейного показа, открытие которого тем не менее началось с молебна, который возглавил наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий.
Храм по проекту Карло Росси был освящен 2 сентября 1828 года и считался домовым для сотрудников Министерства иностранных дел и для семьи самого министра, квартира которого располагалась в здании. Перед началом службы каждый сотрудник должен был принести в храме присягу. В 1832 году к такой присяге был приведен поэт Александр Пушкин, служивший в этом ведомстве. После революции большая часть убранства церкви оказалась утрачена.
Два десятка лет назад закончилось воссоздание помещения, а тематика открытой постоянной экспозиции во многом связана с Отечественной войной 1812 года. Так, здесь установлен иконостас походной церкви Александра I, небесным покровителем которого был святой благоверный князь Александр Невский.
«…И чтим образ твой святый» Богослужебные иконы святого благоверного князя Александра Невского из храмов Санкт-Петербургской митрополии
Санкт-Петербург, Александро-Невская лавра. До 12 июля
Четыре десятка образов святого князя размещены прямо в недавно освобожденном Музеем городской скульптуры пространстве верхнего Александро-Невского храма Благовещенской лаврской церкви. Свои иконы сюда предоставили многие храмы Санкт-Петербурга и окрестностей, в частности Казанский кафедральный собор, Воскресенский Смольный собор, Троицкий Измайловский собор, Константино-Еленинский женский монастырь, Александро-Невский храм в Усть-Ижоре. Специально для выставки петербургский иконописец Алексей Крейдун создал авторский список с написанного им ранее образа Александра Невского, находящегося в углублении за ракой в Троицком лаврском соборе.
Вернулась в Благовещенскую церковь — пускай хотя бы и в виде полиграфической копии — необыкновенная по своим художественным качествам и мастерству исполнения икона святого благоверного князя, созданная лаврским насельником архидиаконом Серафимом (Вавиловым), расстрелянным и погребенным в Бутово, ныне прославленным Церковью в лике преподобномучеников. После закрытия монастыря оригинал иконы оказался в петербургском Князь-Владимирском соборе, где и пребывает поныне.
Воин и святой
Санкт-Петербург, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. До ноября
Экспозиция знакомит с военным делом на Руси XIII столетия и старинным бытом Новгородской земли. Представлено множество предметов материальной культуры Руси и Западной Европы — как подлинники, так и выполненные на основе исторических исследований из аутентичных материалов реконструкции (макеты каролингского и византийского мечей и даже нательные крестики той эпохи). Комплекс боевого снаряжения и вооружения древнерусского воина и его коня обнаружен археологами при раскопках Изяславля — одного из центров Галицко-Волынской Руси, уничтоженного монголо-татарами в 1240 году.
История России глазами художников
Москва, Государственная Третьяковская галерея. До 8 августа
Проект, организованный совместно с Патриаршим советом по культуре фондом «Моя история» и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО», — пока что главная столичная экспозиция, посвященная юбилею. Готовилась она больше полутора лет и объединила экспонаты из четырех десятков государственных и частных собраний России. В основном здесь представлены живописные полотна исторического жанра конца XVIII — начала ХХ века, многие из которых ни разу не покидали места «основной прописки» (например, портрет Александра Невского из Челябинского художественного музея).
Экспозиция выстроена по тематическому принципу и включает шесть разделов: «Древняя Русь. Легенда и быль», «Московское царство. Иван Грозный», «Герои Смутного времени. Первые Романовы», «Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы», «От Петра Великого до Екатерины Великой», «Военная история России XVIII — начала ХХ века».
В первом зале доминирует тема святого благоверного князя Александра Невского. Вместе со знаменитым триптихом Павла Корина здесь демонстрируются редкие иконные и живописные образы князя, Довмонтов меч XIII столетия из Псково-Изборского объединенного музея-заповедника и княжеский шлем XIII — первой половины XIV века из Городецкого историко-художественного музейного комплекса, никогда прежде не выставлявшиеся нигде, кроме «родных» музеев.
Александр Невский. Судьба России
Екатеринбург, парк «Россия — моя история». До конца года
По словам организаторов, идея выставки была в том, чтобы создать экспозицию, которую можно прожить вместе с героем. При помощи 40-метрового изогнутого экрана можно увидеть, как была устроена жизнь средневекового русского города, пройтись по улицам Великого Новгорода, услышать звон вечевого колокола и даже заглянуть в дома местных жителей. Трехмерный голографический экран воссоздаст Невскую битву, а по ходу маршрута можно поупражняться в виртуальных стрельбе из лука и фехтовании на мечах. В зоне же Ледового побоища при помощи ультрасовременной многомерной технологии воздействия организаторы гарантируют каждому посетителю непосредственное «участие» в бою!
Александр Невский с русским воинством
Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». До 15 сентября
Центральная композиция протянулась перед музейным Научно-культурным центром (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1); другие работы («Русское воинство во главе со святым благоверным князем Александром Невским», «Ледовое побоище», «Знаменосцы», «Ждущие. Русские женщины») можно увидеть под крышей перед большим концертным залом.
Музей святого благоверного князя Александра
Владимир, Богородице-Рождественский монастырь. Постоянная экспозиция
29 июля 2021 г. 16:30
Ключевые слова: благоверный князь Александр Невский, выставка, Екатеринбург, живопись, икона, история, музей, реставрация, Санкт-Петербург, Эрмитаж
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