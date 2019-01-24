Что общество ждет от Церкви в социальных сетях

Проповедь Церкви сегодня звучит практически на всех площадках социальных сетей от «ВКонтакте» до «Инстаграма» (не говоря о многочисленных сайтах) — это один из главных итогов, подведенных на VIII Международном фестивале православных СМИ «Вера и слово». Но не менее важный итог — рост популярности блогеров из числа духовенства. Среди них есть священники с рекордным числом подписчиков — до 80 тыс. человек. Пусть таких пока единицы, но это наглядно доказывает: Церковь способна формировать дружественные ей сообщества вокруг своих авторитетных представителей в сетевом пространстве. Поэтому речь на форуме шла не столько о том, как заявить о себе в сетях, сколько о том, как заинтересовать читателей смысловым контентом, увлечь их участием в добром деле, превратить их в защитников православной веры, а в идеале — привести к Богу. PDF-версия.









От человека к человеку

На первой панельной дискуссии «Миссия в социальных медиа» рефреном звучала мысль: собрать вокруг себя активную, мыслящую, деятельную аудиторию в интернете по силам только искреннему, готовому к разговору на актуальные темы человеку, спокойно реагирующему на провокации. Как отметил пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии протоиерей Михаил Самохин, «общество ждет от нас живого, честного, откровенного разговора (в сетях. — Примеч. ред.)». У этого разговора может быть множество тем, но в его основе всегда лежит доверие к своему собеседнику. Только в этом случае можно сохранить жизни сотням младенцев, матери которых почти решились на аборт, собрать средства для нужда­ющихся в помощи, создать новый актуальный журнал, погасить возникающий социальный конфликт.

Наталья Москвитина возглавляет фонд «Женщины за жизнь» всего два года, но на блогосферу фонда подписано уже 45 тыс. пользователей. «На аккаунтах нашего фонда трудятся три тысячи волонтеров из 20 городов всей страны», — отметила Наталья. Не исключено, что такой результат во многом связан с обаянием личности самой Натальи, у которой есть свои странички в разных соцсетях. Там она ведет откровенный разговор с читателями не только о женщинах, готовых принять непоправимое решение, но и искренне делится своими размышлениями о смысле жизни.

Журнал «Фома в Украине» появился благодаря советам и поддержке сетевого сообщества редакторов православных СМИ, признался его главный редактор протодиакон Александр Карпенко. Кроме того, усилиями его сторонников в блогосфере удалось «раскрутить» благотворительный фонд «Фавор», который в течение полутора лет собирал значительные средства для обеспечения работы столовых шести храмов для жителей населенных пунктов, оказавшихся в зоне военного конфликта.

Некоторое время назад в Нижнетагильской епархии в сетевом православном сообществе возникло недовольство и даже протесты в связи с инициативой городской администрации привести в порядок городские кладбища. «Дело в том, что на кладбищах было не очень просто найти нужную могилу, никаких указателей не было. Да и подойти к могиле не всегда было удобно. Нужно было и определить число свободных для захоронения мест, — рассказал специалист информационного отдела Нижнетагильской епархии Дмитрий Пронин. — Пошли слухи, что могилы, которые не смогут идентифицировать, будут уничтожены». И чтобы успокоить паству, епархия, обсудив эти вопросы с администрацией города, на всех информационных площадках (в том числе на сайте епархии и в блогосфере) спокойно и убедительно заверила, что речь идет о наведении элементарного порядка. Волнение постепенно стихло.

И это лишь несколько примеров того, как православное присутствие в интернете сегодня позитивно влияет на общественное сознание.

Просто будь честным

Но каковы способы, методы и, может, даже профессиональные хитрости, благодаря которым епархиальные сайты и аккаунты, отдельные блогеры могут завоевать авторитет и доверие в соцсетях? Несколько лет назад священник Павел Островский, настоятель подмосковного храма Святителя Николая в Павшинской пойме, искренне радовался, когда к нему на евангельский кружок приходило 10 человек. А когда их число перевалило за 300, у священника появилась уверенность, что он трудится не зря. Отец Павел открыл свою страничку в социальной сети «ВКонтакте», а затем в «Инстаграме», где на него сегодня подписано 80 тыс. человек. «С одной стороны, это очень хорошо, что благодаря общению со мной кто-то пришел к Богу», — говорит отец Павел. А с другой, ему иногда приходится бороться с мыслью закрыть все свои страницы и навсегда уйти из сети, потому что на плечи давит гигантская ответственность за каждое слово. На вопрос, как удалось ему завоевать авторитет у многочисленных подписчиков, отец Павел отвечает: «Нужно просто быть честным. Не морализаторствовать, не писать о том, чего не знаешь или не достиг сам. И делать то, что тебе нравится, не боясь, что кто-то уйдет с вашей странички. Пусть останутся те, кто разделяет ваши убеждения».

В ходе дискуссии выяснилось, что многие участники форума параллельно со страничками в блогосфере наполняют контентом и епархиальный сайт. И здесь, по мнению протоиерея Михаила Самохина, нужно учитывать, что контент сайта и страницы в соцсетях не должны дублировать друг друга, потому что у каждой площадки своя аудитория. Например, подписчики сайта Пятигорской епархии — это духовенство, его семьи и прихожане, подписчики сети «Одноклассники» — в большинстве своем женщины «45+», «ВКонтакте» — в большинстве своем мужчины 35–40 лет. «Нужно развивать в себе интуицию, что будет интересно вашей аудитории на той или иной странице, а не перепечатывать материалы с епархиального сайта», — поделилась опытом ведущая телеканала «Спас» Елена Жосул. Чтобы блог имел свое лицо и пользовался вниманием, добавляет отец Павел, необходимо жить жизнью епархии, участвовать в ее значимых событиях. Очень важен эффект живого присутствия, необходимо рассказывать об исторической и образовательной составляющих события или явления, о котором вы пишете.

Правда, бывают ситуации, когда в блогосфере приходится отражать и нападки на Церковь, авторы ­которых обычно переключают агрессию и на того, кто встает на ее защиту. «В этих случаях я предлагаю оппоненту не переходить на личности. И в ответ на провокации не поддаваться эмоциям», — советует руководитель информационно-издательского отдела Архангельской епархии Михаил Насонов. Вместо оскорблений в ответ лучше десять раз выдохнуть, помолиться и только после этого спокойно и взвешенно ответить, если промолчать нельзя. И такая позиция положительно влияет на имидж Церкви в сети.

Многие выступающие признавались, что в этом противостоянии трудно победить, если в нем не участвует дружественное тебе сообщество. Но оно не может возникнуть само, его нужно сформировать. Это могут быть и люди, которых ты лично знаешь, — сотрудники епархиальных отделов, волонтеры, семинаристы, а также блогеры, с которыми ведется работа в повседневной жизни. «Мы сформировали вокруг себя круг блогеров, пригласили их на патриаршую службу. Для них это было настоящим событием, — поделился опытом отец Михаил Самохин. — А потом, на правах прессы, предложили осветить общегородской крестный ход и другие визуально яркие события. И часть этих людей изменила недоброжелательный взгляд на Церковь и теперь встает на нашу сторону в разных информационных баталиях».

В ходе форума те, кто уже давно связан с блогосферой, поделились с корреспондентом «Журнала Мос­ковской Патриархии» и своими маленькими хитростями, которые помогут привлечь внимание к вашей странице. Публикации должны быть регулярными, а контент разнообразным, писать желательно о том, что тебя по-настоящему волнует. Лучшая восприимчивость аудитории — в вечернее время (за исключением понедельника). Необходимое условие успеха — интерактив. И наконец, что подходит абсолютно для всех, это применение типографики (картинки с короткой фразой), отсылающей на сетевой ресурс. При этом важно не столько число подписчиков, сколько динамика их прироста.

Кризисные ситуации

Темой одного из круглых столов фестиваля стал вопрос о том, как реагировать на кризисные ситуации, на критику, провокации или скандал в церковной или общественной жизни, когда в недружественных СМИ появляется информационная атака на Православную Церковь. Это могут быть скандальные ­кинопремьеры, выставки, вопросы реституции, строительство новых храмов и т. п. По мнению священника Александра Волкова, невозможно дать готовые рецепты, как поступать в том или ином случае, но обмен опытом, кто и как реагировал в каждом конкретном случае, тем не менее очень полезен.

В частности, любопытным оказался опыт работы епархий по снижению градуса страстей, кипевших в обществе вокруг фильма «Матильда», который, по мнению части православных верующих, оскверняет память святых царственных страстотерпцев. Вместо судебных исков и публичного выражения осуждения Екатеринбургская епархия открыла в сетях портал, рассказывающий о семье Николая II: царская-семья.рф. Кроме того, в ряде епархий, благодаря организованным духовенством урокам в общеобразовательных школах, ученики более подробно узнали о жизни царской семьи.

Еще один конфликт, но уже в сфере сохранения объектов культурного наследия, некоторое время назад произошел в Екатеринбурге, когда в местных СМИ вдруг появилась информация, растиражированная недружелюбным интернет-сообществом: в Ново-Тихвинском монастыре накануне Пасхи разрушают старейший Успенский храм. На самом деле в храме шли реставрационные работы, и в их ходе, вследствие варварской эксплуатации монастырских строений бывшим собственником, обрушилась часть стены храма. Чтобы донести эту информацию до общественности, епархиальный информационный отдел организовал пресс-тур в монастырь, пригласив не только 20 городских и областных СМИ, но и экспертов — археологов, реставраторов, историков, которые рассказали о ходе реставрационных работ в обители. Конфликт был исчерпан.

Подводя итоги круглого стола, его участники пришли к выводу, что хотя точных рецептов в каждом случае быть не может, но правильным решением в различных кризисных ситуациях могут стать оперативное реагирование, перевод темы конфликта в другую плоскость (спокойного обсуждения вопроса), привлечение к разговору экспертного сообщества, активизация Церкви в сфере культуры и искусства и поддержка в дружественных СМИ, способных донести экспертное мнение до широкой общественности.

ХРАМ78.рф — удачный пример позитива в светском информационном пространстве

За три дня на фестивале состоялось свыше двух десятков круглых столов, семинаров, мастер-классов, на которых делились опытом ведущие профессионалы масс-медиа. О свежем опыте трансляции положительного имиджа церковных начинаний в светское информационное поле рассказала заведующая сектором коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, представившая цифровой проект по выбору православного символа северной столицы «ХРАМ78».

Конечная точка проекта — выбор при помощи всеобщего онлайн-голосования, намеченного на период с 8 до 20 часов по московскому времени 18 ноября, храма — православного символа Санкт-Петербурга. Разумеется, тут нельзя вести речь о соперничестве, скорее это замер массового сознания, соотносящего с северной российской столицей те или иные православные церкви и святыни. Но победители у проекта «ХРАМ78» тоже будут! Вернее, они уже есть — это лауреаты публичного творческого состязания о петербургских церквах.

В стартовый конкурсный перечень вошли 78 храмов. Каждый желающий мог загрузить на веб-страницу проекта работу о любом из них в одном из четырех жанров — видео, фото, живопись, литературное произведение (стихотворное или прозаическое).

— Всего мы получили свыше 5,5 тыс. работ. А дюжина храмов, собравшая максимальное число работ, вышла в финал открытого голосования, — говорит Родоманова.

Симпатии участников творческого конкурса предлагают колоссальную пищу для размышлений. Возглавил промежуточный рейтинг кронштадтский собор Владимирской иконы Божией матери — храм с колоссальной духовной историей; при этом ни воссозданному Никольскому морскому собору в этом же городе-спутнике Петербурга, ни Иоанновскому монастырю на Карповке, где почивают мощи св. прав. Иоанна Кронштадтского, места в финале не нашлось. В числе 12 самых популярных храмов Северной Пальмиры оказались такие не столь известные у паломников и религиозных туристов церкви на городской периферии, как колпинский Троицкий собор и храм мучеников Адриана и Натальи в Старо-Панове, опередившие по числу голосов Казанский кафедральный, Исаакиевский и Владимирский соборы, Новодевичий монастырь и Александро-Невскую лавру. Но эти хоть вышли в финал (как и Феодоровский императорский собор в память 300-летия Дома Романовых, храм Рождества Иоанна Предтечи «Чесменский» и Троицкий собор лейб-гвардии Измайловского полка). А вот Петропавловского собора в одноименной крепости, Смольного и Сампсониевского соборов, Спаса-на-Крови, давно и прочно ассоциирующихся с музейным наполнением этих храмов-памятников, мы там не увидели.