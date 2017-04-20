Святая соль на букву «ч»

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Жизнь в ореоле света
Те, кто знал преподобного Серафима Вырицкого, отмечают безграничную любовь, исходившую от старца, и его действенную молитвенную помощь. Даже прикованный к постели и страдая от тяжелых недугов, не прерывая поста и молитвы, он продолжал прием многочисленных посетителей, несущих ему свои беды и заботы. Наш корреспондент побывал в Вырице, чтобы услышать живые свидетельства об этом человеке, о его благодатной помощи в наши дни. ПДФ-версия
20 апреля 2017 г. 10:03
ПОСОКХ поможет в организации и координации крестных ходов в России
О прошлом и будущем крестных ходов, о молитвенных шествиях за рубежом, можно ли «Бессмертный полк» назвать крестным ходом и как ему обрести православную составляющую, какую роль должен сыграть в развитии крестных ходов православный общественный совет по организации крестных ходов (ПОСОКХ) говорили на XXV Рождественских Чтениях участники секции «Крестный ход: история, современность и развитие».
29 января 2017 г. 16:01
В «духе Дарданелл». Миссия русских эмигрантов в Великобритании в ХХ веке
Русская православная миссия на Британских островах, подпитанная послереволюционной эмигрантской волной из России, в XX веке пережила и тяжелый раскол, и воссоединение. Но само ее существование — от «миссии присутствия» до выхода с проповедью за ограду храма — стало возможным благодаря отказу от принципа национальной Церкви. Эта открытость миру, с одной стороны, привлекла в Православную Церковь британцев, а с другой — помогла избежать обвинений в прозелитизме.
30 ноября 2016 г. 17:10
Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос
В этом году исполнилось 300 лет присутствия Русской Православной Церкви на Британских островах — первое богослужение состоялось в декабре 1716 года в храме Успения Богородицы при российском посольстве в Лондоне. После смерти Петра I русский приход жил небогато и на протяжении трех веков не раз менял свой адрес.
28 ноября 2016 г. 14:55
Жизнь как служение
Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвятителя не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет ― важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одновременно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в церковном организме, понять, где находится церковный корабль и что еще предстоит сделать. ПДФ-версия.
19 ноября 2016 г. 13:15
Архиерей должен быть близок к своему духовенству и к народу
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Кардинальные изменения административно-территориального устройства Церкви ― одно из главных преобразований, прошедших по инициативе и под руководством Святейшего Патриарха Кирилла за последние годы. По состоянию на середину октября общее количество епархий за последние пять лет выросло почти вдвое ― со 159 до 296.
18 ноября 2016 г. 13:40
Жизнь по Промыслу Божиему
На надгробном камне митрополита Макария (Булгакова) в Успенском соборе Cвято-Троицкой Сергиевой лавры изображены три книги — его наиболее значительные труды: «Введение в православно-догматическое богословие», «Догматическое богословие» и «История Русской Церкви». О создателе исторического многотомника по-прежнему вспоминают как о талантливом, трудолюбивом и честном ученом. Недаром Макарьевская премия, созданная по завещанию владыки, сегодня считается главной премией в области российской истории и истории Русской Православной Церкви. Но для Церкви митрополит Макарий прежде всего остается выдающимся богословом, деятельным пастырем и великодушным христианином, для которого любовь к ближнему всегда была непреложным жизненным правилом.
7 ноября 2016 г. 17:10
В Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон новоизбранный игумен рукоположен во иеромонаха
В праздник Покрова Богородицы в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне рукоположен в иеромонаха новоизбранный игумен монастыря Евлогий (Иванов), сообщает сайт Русский Афон. Чин рукоположение во иеромонаха над новоизбранным игуменом (иеродиаконом Евлогием (Ивановым)) во время участвовало около 500 паломников из разных стран мира. Среди молящихся присутствовали представители русских келейных обителей Афона.
19 октября 2016 г. 14:30
И за парту, и в поход
Богоявленский собор в подмосковном Ногинске можно назвать настоящим учебным центром. При нем действуют воскресная школа, православные детский сад и гимназия, детская школа искусств, художественно-иконописная мастерская, молодежный центр со школой вожатского актива «Шквал» и даже парусная секция. Круглый год дети с этого прихода ездят в лагеря и паломнические поездки по стране и за рубеж. Организует и вдохновляет эту активную учебную жизнь священник Богоявленского собора протоиерей Михаил Ялов.
10 октября 2016 г. 16:33
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2 мая 2017 г. 15:59
Святая соль на букву «ч»
ОТЧЕГО ПОЧЕРНЕЛ ХЛОРИД НАТРИЯ И КАК ОН СТАЛ ЧЕТВЕРГОВЫМ
Сувенирная витрина в небольшом отеле на костромской окраине пестрела яркими этикетками. При виде небольшой, исполненной в лаконичных теплых цветах 100-граммовой пачки репортер «Журнала Московской Патриархии» непроизвольно сделал «стойку». «Продукт из Костромы черная соль — завлекала надпись сверху, а ниже, уже крупнее, шло название — ЧЕТВЕРГОВАЯ». Цена не выглядела грабительской: за пачку просили 100 рублей. Впрочем, как выяснилось позже, интернет-магазин «Хорошо на Руси» реализует целую линейку подобных товаров по цене от 33 рублей за 40-граммовую пачку до 74 рублей за 140-граммовую солонку.
КОММЕНТАРИЙ
Александр Савин, секретарь наблюдательного совета предприятия Хлебокомбината "Пролетарец":
- Поскольку в солеприемник мы регулярно загружаем новые партии, соль в нем никогда не исчерпывается до дна. Выходит, вся продукция, которую мы выпекаем от Пасхи до Пасхи — батоны, буханки, булочки, пирожные и торты, а также, разумеется, куличи — несет в себе частичку четверговой соли!
2 мая 2017 г. 15:59
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В Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Святой горе Афон новоизбранный игумен рукоположен во иеромонаха
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В Читательском клубе на Погодинской представили книгу о архимандрите Матфее (Мормыле)
«Рыцарь регентского служения отец Матфей (Мормыль): Материалы. Воспоминания. Исследования» - так называется книга о выдающемся регенте Русской Православной Церкви, презентация которой состоялась в Читательском клубе «Православная книга» на Погодинской. Священнослужители, регенты церковных хоров и высших музыкальных учебных заведений, преподаватели своими воспоминаниями о нем и размышлениями о его вкладе в традицию церковного пения.
28 апреля 2017 г. 15:36
Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя
В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии. Она пройдет в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
27 апреля 2017 г. 16:10
Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги
В интернете появился новый портал о православной литературе «Правчтение», посвященный книгоизданию. Он создан сотрудниками Издательского совета Русской Православной Церкви. На ресурсе представлены 59 издательств, как церковных, так и светских, которые постоянно дополняют свои каталоги, информируя читателей обо всех книжных новинках.
26 апреля 2017 г. 13:45
Компас для священника
Издательство Московской Патриархии выпускает в год около 150 новых книг. Более десяти из них — это календари, главный из которых — Патриарший. Календарь — это своеобразный компас, богослужебная карта для каждого пастыря. О его истории и сегодняшнем дне, мнимых ошибках и сложностях в составлении рассказал заведующий календарным отделом издательства священник Александр Шишкин. Версия PDF.
24 апреля 2017 г. 12:00
В Москве состоялась Международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия»
В научном центре психического здоровья состоялась первая Московская международная конференция на тему «Религиозность и клиническая психиатрия». Ее содержание составили доклады российских и зарубежных врачей и исследователей в области психиатрии на такие темы как психопатологические особенности состояний с религиозной фабулой, особенности их течения, лечения и реабилитации больных, о влиянии религиозности на отношение больного к заболеванию, о роли врача–психиатра в понимании религиозности больного и помощи пациенту с религиозным мировоззрением, страдающему психической патологией.
22 апреля 2017 г. 18:50