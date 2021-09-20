Александр Невский вернулся на Чудское озеро

ПАМЯТНИКИ В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ: ОТ БОЛЬШИХ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДО БЮСТА ПРИ ХРАМЕ

Не найдется в отечественной истории эпохи, в течение которой подвергались бы сомнению заслуги Александра Невского перед Русью. Его полководческий, дипломатический, управленческий таланты, равно как и кристальной чистоты моральные принципы, всегда восхищали. Тем не менее один из государственных деятелей, благодаря которому наша страна получила возможность существовать и развиваться, оказался представлен в российской монументалистике достаточно скромно. PDF-версия.

До нынешнего года в Российской Федерации насчитывалось всего около двух десятков памятников Александру Невскому. Если не говорить о тесно связанных с житием святого благоверного князя местах — Переславле-Залесском, Великом Новгороде, Владимире, Городце и Санкт-Петербурге в его нынешних границах, в крупных городах их можно было увидеть лишь в Волгограде, Краснодаре, Кургане, Петрозаводске, Пскове и Туле.

В юбилейном году эта география расширилась. Не осталась в стороне и российская столица. Хотя реализация масштабных проектов после досрочно свернутого голосования по будущему облику Лубянской площади здесь, вероятно, дело будущего, но теперь святой Александр Невский увековечен в бронзе и в Москве, причем сразу в двух вариантах. Главный же мемориал к круглой дате Предстоятель и глава государства открыли в праздник перенесения мощей святого князя возле деревни Самолва в Гдовском районе Псковщины — в наиболее вероятном, как считают ученые, месте Ледового побоища.

Скульптурная композиция «Александр Невский с дружиной» создана Российским военно-историческим обществом (РВИО) по поручению Президента России Владимира Путина и по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона. Первоначально мит­рополит Тихон придерживался замысла поставить монумент на воде, но эта задумка оказалась слишком дорогой и технически сложной. В итоге композиция, над которой работала творческая группа в составе скульптора Виталия Шанова в соавторстве с его супругой Дарьей Успенской и архитектора Константина Фомина, расположилась на шестиметровом кургане, насыпанном на прибрежном холме. В перспективе она станет частью мемориального комплекса, куда войдет также музейный павильон с диорамой «Ледовое побоище» (ЖМП подробно рассказывал о ней в материале «Луч света над Чудским озером» в № 12 за 2019 год) и артефактами, обнаруженными поисковиками РВИО на озерном дне в ходе двухлетней научно-исследовательской экспедиции. Музейный павильон, правда, в юбилейном году только заложат, экспозиция же там разместится позднее. Скульптурная композиция 15-метровой высоты состоит из трех частей: символического обозначения «молодшей» дружины Александра Невского (в которой, помимо самого святого благоверного князя, можно увидеть еще пару всадников и шестерку пеших витязей), флаговой группы с ликами небесных святых и образом Спаса Нерукотворного на главном боевом стяге, а также поверженных вражеских доспехов на земле.

— Рыцарские щиты исполнены в форме змеиной чешуи — это своеобразная аллегория поверженного Георгием Победоносцем дракона, и каждая конная фигура попирает вражеские знамена — прообраз библейского зла, — поясняет Виталий Шанов. — Девять фигур были отлиты в бронзе на Художественном комбинате в подмосковных Химках, там же мы осуществили их контрольную сборку и затем частями отправили в Псковскую область на ­место ­сооружения ­монумента. В отличие от привычного всем кинообраза Александра Невского в исполнении 35-летнего Николая Черкасова, мы представляем русского князя 22-летним молодым человеком — в соответствии с летописными данными. Рядом с ним — его младший брат Андрей, на момент сражения 14-летний юнец. Кроме того, в дружину вошли современники и соратники Александра Невского, бок о бок с которыми, как считают современные ученые, он сражался. В частности, это воеводы Михаил Прушанин и Гаврила Олексич, княжий ловчий Яков Полочанин, новгородский витязь Сбыслав Якунович, ратник Савва. У каждого из воинов — свой неповторимый лик, кольчуга и щит.

Конечно, это художественное произведение, и не стоит ждать от авторов точного соответствия документальному прообразу, тем более что прижизненные портреты Александра Нев­ского до нас не дошли. Но пока что по числу фигур это беспрецедентно подробное в современной отечественной монументалистике творение, апеллирующее к событиям столь далеких времен. Что же касается деталей обмундирования и одежды, каждая из них, по словам заместителя председателя РВИО Николая Овсиенко, тщательно выверялась специалистами по военной истории XII века.

Целая серия монументальных сооружений, посвященных памяти святого благоверного князя Александра Невского, к празднику открылась в Ленинградской области. Главное из них — мемориальный комплекс у знаменитых Саблинских пещер возле города Никольское, что в Тосненском районе. Как говорит житие, именно здесь князь молился непосредственно перед Невским сражением. Памятник окружен новым историко-мемориальным парком площадью пять гектаров в форме креста с часовней в центре. Кроме того, небольшие бюсты Александра Невского появились в крепости Копорье (Ломоносовский район), которую он отвоевал у шведов, и в Никольском скиту Александро-Нев­ской лавры (Кингисеппский район), где полководец с войском проходил во время похода 1256–1257 годов в Южную Финляндию.

Ледовое побоище произошло на Чудском озере 5 (12) апреля 1242 г. В битве приняли участие новгородцы и владимирцы под предводительством Александра Невского с одной стороны и войска Ливонского ордена с другой. Неприятель был окружен русскими с флангов и уничтожен. В том же году Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавних территориальных приобретений на Руси.



Где памятники Александру Невскому уже открыли минувшим летом



Расположение: Москва, Зеленоград, Александро-Невский храм.

Описание: ростовая фигура 2,7-метровой высоты.

Авторы: Александр Раптовский, Владимир Сапрыкин, Алексей Дубин, Салават Щербаков, Алексей Харченко.

Чем запомнится: в одной руке князь держит шлем, в другой — воинское знамя на длинном древке; все детали оружия и облачения воспроизведены с максимальной исторической достоверностью.



Расположение: Брянск, Свято-Троицкий кафедральный собор.

Описание: бюст трехметровой высоты.

Автор: Анатолий Дементьев.

Чем запомнится: памятник установлен по инициативе депутата Госдумы Николая Валуева и депутата областного парламента Михаила Иванова.



Расположение: Нижний Новгород, Стрелка, Александро-Невский кафедральный собор.

Описание: высота скульптуры 6 метров, общая высота памятника — 13 метров.

Авторы: Александр Миронов, Андрей Ковальчук.

Чем запомнится: первый конный памятник в городе и первая скульптура Александра Невского в России, изображающая святого благоверного ­князя-воителя без шлема. Место установки монумента и его эскиз в открытом голосовании выбирали сами нижегородцы.



Расположение: Москва, ул. Лобачевского, Александро-Невский храм — Патриаршее подворье при МГИМО (У) МИД России.

Описание: 4,5-метровая бронзовая фигура князя в полный рост на двухметровом постаменте.

Автор: Карэн Саркисов.

Чем запомнится: предварительно именно эта работа вчерне рассматривалась для установки на Лубянской площади, если бы по итогам открытого голосования было принято решение установить там памятник Александру Невскому.