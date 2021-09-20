Александр Невский вернулся на Чудское озеро

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Кавказский скиталец
Молитвенное почитание новомучеников, изучение их житий и духовного наследия имеет огромное общественное значение, помогает понять глубинную драму отечественной истории через личный опыт святых XX века. Это были подлинные герои, великаны духа, молитвам которых мы обязаны сохранению нравственности и патриотизма. Сегодня мы хотим рассказать об одном из наиболее почитаемых духовников Северного Кавказа, кисловодском старце иеросхимонахе Стефане (Игнатенко). PDF-версия.
20 сентября 2021 г. 19:00
И среди лета запели Пасху
Незадолго до своей кончины в беседе с Николаем Мотовиловым иеромонах Серафим говорил, что плотью своей он будет лежать не в Сарове, а в Дивееве. И сестрам этого монастыря открыл: его мощи будут почивать у них в обители. Те удивлялись: «Батюшка, да нешто саровские нам тебя отдадут?» В ответ он вручил им огарок свечи: «Вот с этой свечкой вы и будете встречать меня в Дивееве». И предсказал, что, когда это произойдет, в монастыре среди лета запоют Пасху. Все так и случилось. Тридцать лет прошло с тех пор, как в конце июля 1991 года из Москвы прибыл в возрождающийся Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь всероссийский крестный ход со святыми мощами, удивительным образом обретенными в запасниках Государственного музея истории религии и атеизма, находившегося в стенах Казанского собора Ленинграда. И грянуло над Дивеевом многоголосное «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!» Мощи преподобного Серафима встречали с «той самой» свечой. Ее, как и другие личные вещи батюшки, сохранили пожилые дивеевские монахини, вернувшиеся из ссылок и лагерей. PDF-версия.
4 августа 2021 г. 14:00
Человек Церкви: протоиерей Владимир Воробьев
Протоиерей Владимир Воробьев стоит на этом снимке с фотографиями своего деда, в память о котором он был назван при крещении. Протоиерей Владимир Николаевич Воробьев (старший) был настоятелем храма святителя Николая в Плотниках на Арбате, членом епархиального совета при Патриархе Тихоне, благочинным Дорогомиловского сорока. В музее, посвященном памяти новомучеников и исповедников Российских, открытом в стенах Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Лиховом переулке, имеется красивое деревянное пасхальное яйцо, подаренное протоиерею Владимиру святым Патриархом Тихоном. PDF-версия.
5 мая 2021 г. 17:00
Епископ Ялтинский Нестор: «Святитель Лука шел навстречу своим страхам»
На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает церковный историк, соавтор-составитель сборника «Крымская епархия в документах святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и надзирающих органов. 1946–1961». PDF-версия.
12 апреля 2021 г. 17:30
Врачеватель душ и тел
Случилось это в ночь с 17 на 18 марта на Крестопоклонной седмице Великого поста, и вот уже 25 лет мощи небесного заступника Крымской земли пребывают в соборном храме Троицкого женского монастыря в столице полуострова. Тогда, впрочем, церковь на Одесской улице в центре города была приходским храмом, хотя и в ранге кафедрального собора. PDF-верия.
5 апреля 2021 г. 17:00
Александр Благословенный, Вятка и старец Федор Кузьмич
Ровно 220 лет назад, в ночь с 23 на 24 марта (н.ст.) 1801 года, в результате последнего в российской истории дворцового переворота на престол восшел 23-летний сын Павла I Александр I. Приближающийся двухвековой юбилей перехода в жизнь вечную этого монарха поднял интерес к его персоне, на период царствования которой пришлось несколько ключевых событий в жизни нашей страны. Оживилось и обсуждение популярной версии мистификации смерти самодержца, якобы организованной им самим для того, чтобы, удалившись от дел, тихо завершить свой век в скромных молитвенных трудах. Меж тем всего за год до своей кончины в Таганроге Александр I совершил большое путешествие по России, в ходе которого посетил Вятку. Церковный историк и архивист из Вятской митрополии вспоминает об этом событии в жизни губернского города и анализирует некоторые его особенности, могущие пролить свет на сопутствующие последним годам жизни Александра Благословенного загадки.
23 марта 2021 г. 15:00
Красногвардейский штурм подворья Белогорского монастыря в Перми в феврале 1918 года
Многочисленные работы светских и церковных ученых, посвященные истории Русской Церкви в период Октябрьской революции и Гражданской войны, неизбежно затрагивают различные аспекты репрессивной политики большевиков в отношении духовенства и мирян. Однако целый ряд вопросов, связанных с этой чрезвычайно важной для Церкви темой, имеющей прямую связь с процессом прославления новомучеников, развитием современной агиографии и литургики, по-прежнему остается малоизученным. PDF-версия.
19 марта 2021 г. 17:00
Отрок восстал против богоборцев
Сто лет назад, в ночь с 18 на 19 февраля 1921 года, в тобольском арестном доме чекисты расстреляли 15-летнего Сергея Долганева — сына священномученика Ефрема Долганева и племянника священномученика Гермогена, епископа Тобольского. По благословению митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия (Капалина) была проведена значительная работа по сбору материалов и составлению жизнеописания Сергея Долганева. Подвиг подростка и сегодня вдохновляет его нынешних сверстников. РDF-версия.
6 января 2021 г. 18:00
Протоиерей Владимир Вигилянский: «Мы стали осознавать, что являемся потомками святого»
В августе исполнилось 20 лет со дня канонизации и обретения мощей праведного Алексия Бортсурманского (1762–1848) — священника из села Бортсурманы Нижегородской области. В Успенском храме, где служил праведный Алексий и где покоятся его мощи, 17 августа, в день их обретения, Божественную литургию возглавил епископ Выксунский и Павловский Варнава. В числе прочих владыке сослужил потомок праведного Алексия Бортсурманского, настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. Читателям «Журнала Московской Патриархии» отец Владимир рассказал, как он узнал об этом факте своей биографии и как это повлияло на его жизнь и жизнь его семьи. PDF-версия.
25 ноября 2020 г. 17:00
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ЖМП № 9 сентябрь 2021 / 15 октября 2021 г. 18:00
Александр Невский вернулся на Чудское озеро
ПАМЯТНИКИ В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ: ОТ БОЛЬШИХ МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДО БЮСТА ПРИ ХРАМЕ
Не найдется в отечественной истории эпохи, в течение которой подвергались бы сомнению заслуги Александра Невского перед Русью. Его полководческий, дипломатический, управленческий таланты, равно как и кристальной чистоты моральные принципы, всегда восхищали. Тем не менее один из государственных деятелей, благодаря которому наша страна получила возможность существовать и развиваться, оказался представлен в российской монументалистике достаточно скромно. PDF-версия.
До нынешнего года в Российской Федерации насчитывалось всего около двух десятков памятников Александру Невскому. Если не говорить о тесно связанных с житием святого благоверного князя местах — Переславле-Залесском, Великом Новгороде, Владимире, Городце и Санкт-Петербурге в его нынешних границах, в крупных городах их можно было увидеть лишь в Волгограде, Краснодаре, Кургане, Петрозаводске, Пскове и Туле.
В юбилейном году эта география расширилась. Не осталась в стороне и российская столица. Хотя реализация масштабных проектов после досрочно свернутого голосования по будущему облику Лубянской площади здесь, вероятно, дело будущего, но теперь святой Александр Невский увековечен в бронзе и в Москве, причем сразу в двух вариантах. Главный же мемориал к круглой дате Предстоятель и глава государства открыли в праздник перенесения мощей святого князя возле деревни Самолва в Гдовском районе Псковщины — в наиболее вероятном, как считают ученые, месте Ледового побоища.
Скульптурная композиция «Александр Невский с дружиной» создана Российским военно-историческим обществом (РВИО) по поручению Президента России Владимира Путина и по инициативе председателя Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона. Первоначально митрополит Тихон придерживался замысла поставить монумент на воде, но эта задумка оказалась слишком дорогой и технически сложной. В итоге композиция, над которой работала творческая группа в составе скульптора Виталия Шанова в соавторстве с его супругой Дарьей Успенской и архитектора Константина Фомина, расположилась на шестиметровом кургане, насыпанном на прибрежном холме. В перспективе она станет частью мемориального комплекса, куда войдет также музейный павильон с диорамой «Ледовое побоище» (ЖМП подробно рассказывал о ней в материале «Луч света над Чудским озером» в № 12 за 2019 год) и артефактами, обнаруженными поисковиками РВИО на озерном дне в ходе двухлетней научно-исследовательской экспедиции. Музейный павильон, правда, в юбилейном году только заложат, экспозиция же там разместится позднее. Скульптурная композиция 15-метровой высоты состоит из трех частей: символического обозначения «молодшей» дружины Александра Невского (в которой, помимо самого святого благоверного князя, можно увидеть еще пару всадников и шестерку пеших витязей), флаговой группы с ликами небесных святых и образом Спаса Нерукотворного на главном боевом стяге, а также поверженных вражеских доспехов на земле.
— Рыцарские щиты исполнены в форме змеиной чешуи — это своеобразная аллегория поверженного Георгием Победоносцем дракона, и каждая конная фигура попирает вражеские знамена — прообраз библейского зла, — поясняет Виталий Шанов. — Девять фигур были отлиты в бронзе на Художественном комбинате в подмосковных Химках, там же мы осуществили их контрольную сборку и затем частями отправили в Псковскую область на место сооружения монумента. В отличие от привычного всем кинообраза Александра Невского в исполнении 35-летнего Николая Черкасова, мы представляем русского князя 22-летним молодым человеком — в соответствии с летописными данными. Рядом с ним — его младший брат Андрей, на момент сражения 14-летний юнец. Кроме того, в дружину вошли современники и соратники Александра Невского, бок о бок с которыми, как считают современные ученые, он сражался. В частности, это воеводы Михаил Прушанин и Гаврила Олексич, княжий ловчий Яков Полочанин, новгородский витязь Сбыслав Якунович, ратник Савва. У каждого из воинов — свой неповторимый лик, кольчуга и щит.
Конечно, это художественное произведение, и не стоит ждать от авторов точного соответствия документальному прообразу, тем более что прижизненные портреты Александра Невского до нас не дошли. Но пока что по числу фигур это беспрецедентно подробное в современной отечественной монументалистике творение, апеллирующее к событиям столь далеких времен. Что же касается деталей обмундирования и одежды, каждая из них, по словам заместителя председателя РВИО Николая Овсиенко, тщательно выверялась специалистами по военной истории XII века.
Целая серия монументальных сооружений, посвященных памяти святого благоверного князя Александра Невского, к празднику открылась в Ленинградской области. Главное из них — мемориальный комплекс у знаменитых Саблинских пещер возле города Никольское, что в Тосненском районе. Как говорит житие, именно здесь князь молился непосредственно перед Невским сражением. Памятник окружен новым историко-мемориальным парком площадью пять гектаров в форме креста с часовней в центре. Кроме того, небольшие бюсты Александра Невского появились в крепости Копорье (Ломоносовский район), которую он отвоевал у шведов, и в Никольском скиту Александро-Невской лавры (Кингисеппский район), где полководец с войском проходил во время похода 1256–1257 годов в Южную Финляндию.
Ледовое побоище произошло на Чудском озере 5 (12) апреля 1242 г. В битве приняли участие новгородцы и владимирцы под предводительством Александра Невского с одной стороны и войска Ливонского ордена с другой. Неприятель был окружен русскими с флангов и уничтожен. В том же году Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих недавних территориальных приобретений на Руси.
Описание: ростовая фигура 2,7-метровой высоты.
Авторы: Александр Раптовский, Владимир Сапрыкин, Алексей Дубин, Салават Щербаков, Алексей Харченко.
Чем запомнится: в одной руке князь держит шлем, в другой — воинское знамя на длинном древке; все детали оружия и облачения воспроизведены с максимальной исторической достоверностью.
Описание: бюст трехметровой высоты.
Автор: Анатолий Дементьев.
Чем запомнится: памятник установлен по инициативе депутата Госдумы Николая Валуева и депутата областного парламента Михаила Иванова.
Описание: высота скульптуры 6 метров, общая высота памятника — 13 метров.
Авторы: Александр Миронов, Андрей Ковальчук.
Чем запомнится: первый конный памятник в городе и первая скульптура Александра Невского в России, изображающая святого благоверного князя-воителя без шлема. Место установки монумента и его эскиз в открытом голосовании выбирали сами нижегородцы.
Описание: 4,5-метровая бронзовая фигура князя в полный рост на двухметровом постаменте.
Автор: Карэн Саркисов.
Чем запомнится: предварительно именно эта работа вчерне рассматривалась для установки на Лубянской площади, если бы по итогам открытого голосования было принято решение установить там памятник Александру Невскому.
15 октября 2021 г. 18:00
Ключевые слова: благоверный князь Александр Невский, памятники, история, музей, Ледовое побоище, Патриарх Кирилл, Чудское озеро
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